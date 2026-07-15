Pogačar razkril, kako se je izognil katastrofi: Podelal sem se v hlače

Søren Wærenskjold je veliki zmagovalec 11. etape Dirke po Franciji. Visokorasli Norvežan je v zaključnem sprintu presenetil glavne favorite, čeprav se je boril s posledicami padca. Za Tadeja Pogačarja je bil medtem dan miren, slovenski as pa je razkril, da bi se ravninska

Od uvodnih kilometrov etape do šikane šest kilometrov pred ciljem je trajal beg na najhitrejši etapi v zgodovini Toura. Na koncu je sledilo napovedano in neizbežno, zaključni sprint glavnine, ki pa se ni razpletel v skladu s pričakovanji.

Søren Wærenskjold je izkoristil nenavadno potezo Decathlonovega Ceesa Bola, ki bi moral pripraviti teren za Olava Kooija. Odskočno desko njegovega zadnjega kolesa je Norvežan izkoristil za napad iz ozadja. Soren Wærenskjold je izkoristil neodločnost glavnih favoritov na sprinterski etapi. Foto: Reuters

"Mislil sem, da sem predaleč zadaj, a se je nato odprlo na desni strani, kjer se praviloma ne. Občutek je bil podoben kot ob moji prvi večji zmagi na Omloopu, tudi tam sem bil predaleč zadaj, nato pa naenkrat spredaj. Neverjetno," je prve vtise po svoji prvi zmagi na najprestižnejši tritedenski dirki zbral Wærenskjold.

To je druga zmaga norveško-danske ekipe Uno-X Mobility na Touru. Lani so do krstne zmage prav tako prišli na 11. etapi.

Samo čakal sem, da me prehiti Merlier

"To mi pomeni vse, to je moja največja zmaga doslej. Ko sem prišel na Tour, sem vedel, da sta dva, trije kolesarji hitrejši od mene, a vedel sem, da lahko na dober dan ob pravem sprintu posežem visoko. Danes se je izšlo. Včasih sem samozavesten in verjamem vase, včasih pa sem utrujen in zdi se mi nemogoče, da bom prišel do dobrega rezultata. Danes seveda nisem verjel, po padcu sem se počutil grozno, a se je moje telo prebudilo, v zaključku je vse skupaj prevzel adrenalin in vesel sem, da lahko to zmago proslavim z ekipo," je razlagal 26-letni kolesar.

Kako se je ob najmočnejših sprinterjih prebil do največje zmage v svoji karieri? "Čudno je bilo. Najprej je bilo treba ujeti ubežnike, potem pa se je vse skupaj ustavilo. Vsi favoriti so bili spredaj, to so želeli izkoristiti. V zadnje ovinke sem zato moral na vso moč, a sem ohranil nekaj energije. Ko sem začel s sprintom, sem videl, da je do cilja še 250 metrov. Samo čakal sem, da se bo ponovila že znana zgodba in me bo Merlier spet prehitel, k sreči je tokrat ostal zadaj," je razložil Wærenskjold. Tadeja Pogačarja je prestrašilo bližnje srečanje z bidonom. Foto: Guliverimage

Bidon skoraj povzročil katastrofo

Tadej Pogačar je divji ritem 161 kilometrov dolge etape preživel brez večjih pretresov. Tako se je vsaj zdelo, a je v cilju razkril, da bi se dan za vodilnega v skupni razvrstitvi lahko končal precej slabše.

"Dobro je bilo. Zelo, zelo hitra etapa visoko povprečno hitrostjo. Ni bilo enostavno, a je bila vsaj trasa kratka. Danes smo morali le paziti, da ostanemo varni. V nekem trenutku sem sicer s sprednjim kolesom zadel bidon in skoraj padel, takrat sem se podelal v hlače, a sem na srečo uspel obdržati kolo pokonci. Na koncu se je vse končalo dobro. Lepo je imeti takšne dni na dirki, a moraš na vsak način ostati osredotočen," opozarja Pogačar.

V skupnem seštevku ohranja 3 minute in 36 sekund prednosti pred Jonasom Vingegaardom, tretji ostaja Remco Evenepoel (+4:06).