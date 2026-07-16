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Avtor:
J. L.

Četrtek,
16. 7. 2026,
12.08

Osveženo pred

14 minut

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Chris Harper Tour de France Tour de France Dirka po Franciji poškodba

Četrtek, 16. 7. 2026, 12.08

14 minut

Poškodba na Dirki po Franciji

Po padcu na Touru ostal brez dela palca, nato se je še pošalil

Avtor:
J. L.

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Chris Harper | Chris Harper si je huje poškodoval prst na levi roki po padcu v deseti etapi Dirke po Franciji. | Foto Guliverimage

Chris Harper si je huje poškodoval prst na levi roki po padcu v deseti etapi Dirke po Franciji.

Foto: Guliverimage

Televizijski posnetki so že razkrivali, da je Chris Harper po padcu v deseti etapi Dirke po Franciji krvavel iz leve roke. Avstralec je kljub temu nadaljeval in prišel do cilja, šele pozneje pa se je pokazala resnost poškodbe. Po operaciji je razkril, da je izgubil del palca. Težko zgodbo je pospremil s črnim humorjem: "Dobra novica je, da sem zdaj deset gramov lažji."

Avstralski koelsar Chris Harper je padel na spustu s Puy Maryja, približno 25 kilometrov pred ciljem desete etape v Le Lioranu. Na asfaltu se je znašel na istem delu ceste, na katerem je le nekaj trenutkov pred njim zdrsnil njegov kapetan v ekipi Pinarello Q36.5 Tom Pidcock.

Avstralski hribolazec je ob padcu utrpel hudo poškodbo leve roke, a se je pobral, sedel nazaj na kolo in kljub močnemu krvavenju prikolesaril do cilja. Šele podrobnejši zdravniški pregledi po etapi so pokazali, da poškodba še zdaleč ni nedolžna.

Operacija še isti večer, Toura je bilo konec

Harper je bil že v torek zvečer operiran. Pri ekipi Pinarello Q36.5 so naslednje jutro sporočili, da zaradi resnosti poškodbe ne bo mogel nastopiti v 11. etapi in da ga čaka še dodatni specialistični pregled v Zürichu.

Padec Chrisa Harperja

Pozneje je 31-letni Avstralec prek družbenih omrežij razkril, da je ostal brez dela levega palca. Ob fotografiji močno poškodovane roke je zapisal, da je odstop na vsaki dirki boleč, še toliko bolj pa na največji dirki na svetu.

Nato je dodal še nekaj črnega kolesarskega humorja: "Dobra novica je, da sem zdaj za deset gramov lažji."

Udarec tudi za Pidcocka

Njegovo slovo je močan udarec za Pidcocka in ekipo Pinarello Q36.5. Harper je bil Britančev najpomembnejši pomočnik na daljših vzponih, prav gorski del Toura pa se šele dobro začenja.

Chris Harper Tour de France Tour de France Dirka po Franciji poškodba
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