Televizijski posnetki so že razkrivali, da je Chris Harper po padcu v deseti etapi Dirke po Franciji krvavel iz leve roke. Avstralec je kljub temu nadaljeval in prišel do cilja, šele pozneje pa se je pokazala resnost poškodbe. Po operaciji je razkril, da je izgubil del palca. Težko zgodbo je pospremil s črnim humorjem: "Dobra novica je, da sem zdaj deset gramov lažji."

Avstralski koelsar Chris Harper je padel na spustu s Puy Maryja, približno 25 kilometrov pred ciljem desete etape v Le Lioranu. Na asfaltu se je znašel na istem delu ceste, na katerem je le nekaj trenutkov pred njim zdrsnil njegov kapetan v ekipi Pinarello Q36.5 Tom Pidcock.

Avstralski hribolazec je ob padcu utrpel hudo poškodbo leve roke, a se je pobral, sedel nazaj na kolo in kljub močnemu krvavenju prikolesaril do cilja. Šele podrobnejši zdravniški pregledi po etapi so pokazali, da poškodba še zdaleč ni nedolžna.

Operacija še isti večer, Toura je bilo konec

Harper je bil že v torek zvečer operiran. Pri ekipi Pinarello Q36.5 so naslednje jutro sporočili, da zaradi resnosti poškodbe ne bo mogel nastopiti v 11. etapi in da ga čaka še dodatni specialistični pregled v Zürichu.

Padec Chrisa Harperja

🚴🇫🇷 | Een ongeluk zit in een heel klein hoekje, zelfs voor de beste stuurlui van dit peloton. Tom Pidcock gaat onderuit in de afdaling en ook Chris Harper is tegen het asfalt gegaan... Zorgt de kalk op de weg voor gladheid? #TDF2026



Koers 👀 HBO Max pic.twitter.com/siIM33qsGq — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) July 14, 2026

Pozneje je 31-letni Avstralec prek družbenih omrežij razkril, da je ostal brez dela levega palca. Ob fotografiji močno poškodovane roke je zapisal, da je odstop na vsaki dirki boleč, še toliko bolj pa na največji dirki na svetu.

Nato je dodal še nekaj črnega kolesarskega humorja: "Dobra novica je, da sem zdaj za deset gramov lažji."

Udarec tudi za Pidcocka

Njegovo slovo je močan udarec za Pidcocka in ekipo Pinarello Q36.5. Harper je bil Britančev najpomembnejši pomočnik na daljših vzponih, prav gorski del Toura pa se šele dobro začenja.