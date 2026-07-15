Pritožbe na Touru: spali na balkonu, našli ščurke

Prvi prosti dan na Dirki po Franciji ni prinesel le prepotrebnega počitka, ampak tudi val nezadovoljstva. Razlog niso bile neznosne temperature na trasi, temveč razmere v hotelih. Plesen, žuželke, slabo prezračevanje in neprimerna hrana so bile osrednje pritožbe na račun organizacije. Brata Tobias in Anders Halland Johannessen sta žimnici odnesla kar na balkon, direktor Toura Christian Prudhomme pa brani sistem nastanitev, češ da zagotavlja enakopravnost ekip.

Prvi prosti dan na letošnji Dirki po Franciji bi moral biti namenjen predvsem počitku po težkih devetih etapah, a ponedeljek ni bil za vse takšen, kot so ga načrtovali in pričakovali. Nekatere ekipe so jasno izrazile nezadovoljstvo s hotelskimi izkušnjami.

Iz hotelov v francoskem Centralnem masivu so prihajale pritožbe zaradi previsokih temperatur v sobah, plesni, žuželk in slabega prezračevanja.

Brata Johannessen odnesla žimnici na balkon

Največ pozornosti sta pritegnila norveška brata Tobias in Anders Halland Johannessen iz ekipe Uno-X Mobility. Zaradi neznosnih razmer v sobi sta se odločila, da bosta žimnici odnesla na balkon in noč preživela na prostem.

Žuželke v sobi

Could be worse, this is ours 🤣 pic.twitter.com/ijPNxKc69Y — Anders H. Johannessen (@AndersHJohanne2) July 13, 2026

Fotografije sta sprva na družbenih omrežjih objavila s precejšnjo mero humorja, vendar sta dala s tem jasno vedeti, da za kolesarje ni bilo poskrbljeno, kot bi moralo biti.

Tobias je pozneje dejal, da je bilo na balkonu manj žuželk in da so bile razmere za spanje prijetnejše kot v sobi.

Kako sta brata preživela noč na terasi

When your hotel during the 🇫🇷 Tour de France is so questionable that sleeping on the balcony feels like the better option 😅



🇳🇴 Anders Halland Johannessen and 🇳🇴 Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility) pic.twitter.com/rM0rkLeBxI — Domestique (@Domestique___) July 13, 2026

Težave so imeli tudi pri Alpecin-Premier Techu. Adrie van der Poel je pojasnil, da ekipa na Tour že tako pripelje svoje žimnice in prenosne klimatske naprave, a s tem niso mogli rešiti vseh težav.

"Veliko drugih stvari je bilo narobe. Plesen, ščurki, hrana za osebje … Ekipa poskrbi za obroke kolesarjev, ne pa tudi za spremljevalno osebje," je razmere opisal Van der Poel.

Prudhomme: Petih zvezdic ni povsod

Na kritike se je odzval direktor Dirke po Franciji Christian Prudhomme. Priznal je, da hoteli v odročnejših in gorskih delih Francije niso vedno na najvišji ravni, vendar poudaril, da je ponudba v določenih krajih zelo omejena.

"Če želimo, da dirka obišče najlepše dele Francije in ima čudovite etape, moramo sprejeti, da hoteli s petimi zvezdicami niso povsod," je dejal za francosko radijsko postajo ICI.

Kolesarji so na Touru veseli, ko pridejo v kakšen predel s senco, saj so temperature izjemno visoke. Foto: Reuters

Za rezervacijo in razdelitev hotelskih sob skrbi organizator dirke ASO. Za vsako etapo mora zagotoviti približno 1850 postelj, kar je zlasti v manjših krajih in gorskih območjih velik logistični zalogaj.

Prudhomme je ob tem zavrnil možnost, da bi si ekipe nastanitve urejale same. Po njegovem mnenju bi takšen sistem pomenil veliko prednost za najbogatejša moštva, ki bi si lahko zagotovila najboljše hotele in s tem tudi boljše pogoje za regeneracijo.

"Edini lahko zagotovimo enakopravnost med ekipami na Touru," je poudaril.

Na koncu naj bi imele ekipe enako število zvezdic

Organizator pri razdelitvi hotelov ne upošteva le njihove kakovosti, temveč tudi oddaljenost od štarta in cilja posamezne etape.

"Na koncu Toura bodo imele vse ekipe enako skupno število hotelskih zvezdic," zagotavlja Prudhomme.

Vodja ekipe Alpecin-Premier Tech Christoph Roodhooft je ob tem poudaril, da kolesarji in osebje ne zahtevajo razkošja, temveč le razumno raven čistoče, udobja in primerno lokacijo.

Podobno meni športni direktor Soudal Quick-Stepa Tom Steels, ki bi bil pripravljen sprejeti tudi daljši prevoz po koncu etape, če bi to pomenilo boljši spanec.

"Mislim, da bi se ekipa po etapi raje vozila eno uro dlje do dobrega hotela, kot pa slabo spala nekje v bližini. Vsaka ekipa si na prosti dan zasluži dober hotel. To je znak spoštovanja in moralo bi biti zlato pravilo," je dejal Steels.