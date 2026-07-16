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Avtor:
J. L.

Četrtek,
16. 7. 2026,
7.55

Osveženo pred

9 minut

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Tadej Pogačar Tadej Pogačar Jonas Vingegaard Jonas Vingegaard Tour de France Tour de France Dirka po Franciji žvižgi navijači

Četrtek, 16. 7. 2026, 7.55

9 minut

Vingegaard branil Pogačarja: Takšni nimajo kaj iskati na Touru

Avtor:
J. L.

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Jonas Vingegaard | Jonas Vingegaard je obtožil ravnanje navijačev, ki so žvižgali Tadeju Pogačarju. | Foto Guliverimage

Jonas Vingegaard je obtožil ravnanje navijačev, ki so žvižgali Tadeju Pogačarju.

Foto: Guliverimage

Žvižgi, ki jih je bil Tadej Pogačar deležen med francoskim državnim praznikom v torkovi etapi Dirke po Franciji, niso zmotili le slovenskega kolesarskega šampiona. Slišal jih je tudi njegov največji tekmec Jonas Vingegaard in brez ovinkarjenja stopil v bran nosilcu rumene majice na Touru. "Takšni navijači naj ostanejo doma," je sporočil Danec, ki meni, da sovražnost do tekmeca ne spada na športne prireditve.

Tadej Pogačar je med torkovo etapo s ciljem v Le Lioranu spet občutil obe plati svoje prevlade. Velika večina gledalcev je ob cesti ustvarila izjemno kuliso, posamezniki pa so ob njegovem mimohodu izrazili nezadovoljstvo in mu žvižgali.

Slovenec jih ni preslišal. Prav tako ne Jonas Vingegaard, ki se je zelo ostro odzval na tovrstno navijanje.

Vingegaard jasno: Zakaj sploh pridejo na športni dogodek?

Danec nima težav s tem, da imajo francoski gledalci svoje favorite in da si želijo drugačnega razpleta Toura. A obstaja razlika med spodbujanjem svojega izbranca in žaljivim odnosom do drugega kolesarja.

"Tudi sam sem to slišal. Menim, da takšno početje v športu ne bi smelo biti sprejemljivo. Lahko ga ne podpirajo, vendar mu naj ne žvižgajo. Zakaj sploh prideš na športni dogodek, če želiš nekomu žvižgati?" se je vprašal Vingegaard.

Jonas Vingegaard dobro ve, kako je biti vodilni na Dirki po Franciji. Spomnil se je, da je bil leta 2023 tudi sam deležen negodovanja navijačev. | Foto: Guliverimage Jonas Vingegaard dobro ve, kako je biti vodilni na Dirki po Franciji. Spomnil se je, da je bil leta 2023 tudi sam deležen negodovanja navijačev. Foto: Guliverimage

Nato je ljudem, ki pridejo ob traso le zato, da bi izražali nezadovoljstvo, namenil še bolj neposredno sporočilo: "Navijajte za kolesarje in uživajte v dirki. V nasprotnem primeru ostanite doma."

Pogačar se spomni na Đokovića

Pogačar žvižgov ni želel spreminjati v veliko zgodbo. Po prihodu v cilj jih je obrnil sebi v prid in sporočil, da mu lahko takšen odziv predstavlja dodatno motivacijo.

"Vsem, ki so žvižgali, lahko sporočim, da so nam dali še več moči," je dejal nosilec rumene majice.

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Ob njegovi prevladi na Touru je jasno, da vsi niso navdušeni nad razpletom. Pogačar zmaguje, napada in tekmecem ne pušča veliko prostora, zato se povečuje tudi število tistih, ki bi ga radi videli v težavah. Tega se zaveda tudi sam.

"Zagotovo imam zdaj tudi sovražnike. Tisti, ki sovražijo, bodo pač sovražili," je povedal.

Pogačar je pri tem potegnil vzporednico z Novakom Đokovićem. Srbski teniški šampion je velikokrat igral pred občinstvom, ki je glasneje podpiralo njegovega nasprotnika, vendar je negativno energijo pogosto znal spremeniti v svojo prednost.

"Vedno pomislim na tenis in Novaka Đokovića ter na to, kako izjemno miselnost ima. Ko mi kdo žvižga, pomislim nanj in se zgledujem po njem," je pojasnil Pogačar.

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