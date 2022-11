V živo: Dve dramatični tekmi, zdaj se Brazilija muči s Švico

Prvi od štirih ponedeljkovih tekem drugega kroga v zadnjih dveh skupinah SP 2022 sta končani. Srbija in Kamerun sta se po vodstvu Srbov s 3:1 razšla s 3:3. Tudi Ganci so zapravili dva gola prednosti, oni proti Južni Koreji, a so se na koncu kljub pritiskom azijske reprezentance veselili zmage s 3:2. Brazilija zdaj skuša brez poškodovanega Neymarja po srbskem streti še švicarski oreh, Cristiano Ronaldo se bo s Portugalsko poskušal maščevati Urugvaju za poraz v osmini finala SP 2018.

SP 2022 v Katarju, 9. tekmovalni dan:

Lestvici:

Brazilija se za zdaj muči s Švico

Uvodni dve ponedeljkovi tekmi v Katarju sta bili zelo dramatični, mnogo manj pa prvi polčas v skupini G med Brazilijo in Švico. Samo Brazilci so streljali znotrah okvira vrat, dvakrat. Najlepšo priložnost je imel v 27. minuti napadalec Reala Madrida Vinicius Junior. Jann Sommer je njegov strel zanesljivo ubranil in prvi polčas se je končal z 0:0.

Ganci niso ponovili scenarija Srbov

Ganski nogometaši so po tekmi preobratov slavili s 3:2 in vknjižili veliko zmago. Foto: Reuters Na drugi tekmi dneva sta si nasproti stali Južna Koreja in Gana. Azijci so v dvoboj vstopili bolj sproščeno, saj so si s točko proti Urugvaju (0:0) zagotovili možnost, da vztrajajo v boju za napredovanje do zadnjega kroga. Drugače pa je bilo z Gano, ki bi lahko v primeru novega poraza že ostala brez možnosti za napredovanje, a po razburljivem dvoboju preobratov in zmagi še lahko upa na izločilne boje.

Kljub južnokorejski terenski prevladi so se v 24. minuti razveselili Ganci. V gneči pred vrati Kima eung-Gyuja se je najbolje znašel Mohammed Salisu in zadel za vodstvo. Na prizorišče je sicer stopil VAR, a po ogledu videoposnetka je angleški sodnik Anthony Taylor gol priznal. Za še večje veselje pa je v 34. minuti poskrbel Mohammed Kudus, ki je izkoristil slabo obrambo tekmeca, zvišal na 2:0 ter postavil rezultat uvodnega polčasa.

Cho Gue-Sung je z dvema goloma z glavo v treh minutah zadel za izenačenje. Foto: Reuters V začetku drugega dela so prvič resno zapretili Južnokorejci, z glavo je v levi zgornji kot sprožil Cho Gue-Sung, a se je ob strelu izkazal Lawrence Ati-Zigi in preprečil znižanje. So se pa Azijci razveselili v 58. minuti, ko je po lepi podaji Leeja Kang-Ina na 1:2 znižal Gue-Sung. Le tri minute pozneje je isti nogometaš še drugič udaril z glavo in izenačil na 2:2.

Mohammed Kudus je v 68. minuti s svoji drugim golom poskrbel za zmago Gane s 3:2. Foto: Reuters

Veselje ni trajalo dolgo, novo slabo posredovanje v obrambi je v 68. minuti izkoristil Kudus in z drugim golom Gano popeljal v novo vodstvo. Takoj zatem so znova zapretili Južnokorejci, poskušal je Kang-In, a se je z novo obrambo izkazal Ati-Zigi. Azijci so še naprej napadali, iskali gol priključka, a nobena mreža se ni več zatresla. Ganci so vknjižili pomembno zmago s 3:2, Južna Koreja pa je pred zadnjo tekmo skupinskega dela s Portugalsko v nezavidljivem položaju.

Aleksandar Mitrović je imel dve veliki priložnosti, a žoga ni šla v gol. Po vodstvu s 3:1 je s soigralci le remiziral. Foto: Reuters

V uvodnih minutah si nobena od reprezentanc ni priigrala resne priložnosti. V enajsti minuti je prvič zapretil Aleksandar Mitrović, potem ko je zadel okvir vrat. Žoga ni šla v gol, srbskemu nogometašu je zmanjkalo nekaj sreče. V 17. minuti je po napaki kamerunske obrambe sledila še ena "smrtna" priložnost za Mitrovića, a je ta tokrat zgrešil cel gol.

V devetnajsti minuti so prvič resneje srbski gol ogrozili nogometaši Kameruna. Pravo "bombo" je spustil Pierre Kunde, a je bil srbski vratar na mestu.

Veselje nogometašev Srbije Foto: Reuters

Preobrat v sodnikovem dodatku

Na vrsto je prišla 29. minuta, ko so Kamerunci izvajali kot. V kazenskem prostoru se je najbolje znašel Jean-Charles Castelletto, na katerega so srbski branilci pozabili, ta pa je z velike bližine žogo zabil v gol (1:0).

Ko je že kazalo, da bodo šli Kamerunci ob polčasu v slačilnico z vodstvom, so Srbi v sodnikovem podaljšku zadeli kar dvakrat. Najprej je bil z glavo natančen Strahinja Pavlović, dve minuti za njim pa je bil z roba kazenska prostora uspešen še Sergej Milinković-Savić.

Veselje kamerunskih nogometašev, potem ko so v dveh minutah dvakrat zadeli v polno. Foto: Reuters

Tretji gol je dosegel Mitrović, nato so prišle minute Kameruna

Tudi drugi polčas se je začel po notah srbskih nogometašev. V 53. minuti so Srbi izigrali kamerunsko obrambo. Andrija Živković je podal žogo Aleksandru Mitroviću, ta pa jo je le preusmeril v prazen gol Kameruna (3:1).

Morda se je za trenutek zdela tekma že odločena, a nato so sledile minute Kameruna. Najprej je v polno zadel Vincent Aboubakar. Stranski sodnik je dosodil prepovedan položaj, a so pozneje s tehnologijo VAR to odločitev razveljavili in Kameruncem priznali gol. Dve minuti pozneje je za izenačenje poskrbel Eric Maxim Choupo-Moting.

Do konca tekme smo videli še nekaj priložnosti, a sta mreži do zadnjega sodnikovega piska ostali nedotaknjeni. Tekma se je končala z izidom 3:3.

Ronaldo se želi maščevati Urugvaju

Fotografija, ki je pred dnevi obšla svet. Cristiano Ronaldo proslavlja zadetek proti Gani, s katerim je postal svetovni rekorder, pri tem pa ga navdušeno opazuje Lionel Messi. Foto: Reuters Večerna tekma med Portugalsko in Urugvajem evropskim prvakom iz leta 2016 ponuja priložnost, da si že zagotovijo napredovanje. Če bi po Gani premagali še dvakratnega svetovnega prvaka (1930 in 1950), bi si že lahko pripeli kljukico.

Južnoameričane na drugi strani čaka popravni izpit, saj na uvodni tekmi proti Južni Koreji niso navdušili, a so bili vseeno bližje zmagi. Izostala je pomoč sreče, dvakrat so zadeli vratnico. Portugalci bodo dodatno motivacijo iskali na tekmi izpred štirih let, s katero je Urugvaj v osmini finala SP 2018 v Rusiji izločil Cristiana Ronalda in zasedbo. Zmagal je z 2:1, dva zadetka pa je dosegel Edinson Cavani. Tudi danes se obeta spopad številnih veteranov, nogometašev, ki so že konkretno prestopili prag četrtega desetletja. Pri Portugalski bi lahko od prve minute zaigral Pepe in v obrambni vrsti zamenjal poškodovanega Danila Pereiro. V napadu bi lahko Rafael Leao začel dvoboj namesto Otavia, ki bi se tako v nasprotju s srečanjem z Gano preselil na klop.

Selektor Fernando Santos ima v napadu kar nekaj kombinacij, morda zaigrata skupaj le Joao Felix in rekorder Ronaldo, prvi nogometaš na svetu, ki je zadel v polno na petih svetovnih prvenstvih. Statistika ni preveč naklonjena Portugalcem, saj so na zadnjih devetih tekmah proti tekmecem iz Južne Amerike zmagali le enkrat.

Verjetni začetni postavi: Urugvaj: Rochet, Caceres, Godin, Gimenez, Olivera, Bentancur, Vecino, Valverde, Nunez, Pellistri, Cavani. Portugalska: Diogo Costa, Joao Cancelo, Dias, Pepe, Mendes, Neves, Carvalho, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Joao Felix, Ronaldo.

