Spektakularen gol, ki je uspel nekdanjemu reprezentantu v Romuniji #video

Branil je vso tekmo in mrežo ohranil nedotaknjeno. Ubranil je tri strele, najatraktivnejše posredovanje pa ponudil v 34. minuti, ko je mojstrsko ustavil strel Gerarda Morena (glej videoposnetek spodaj). Atletico je ostal neporažen, Oblak pa se je vpisal v klubsko zgodovino madridskega velikana z zlatimi črkami, saj je bila to že njegova 96. tekma v španskem prvenstvu, na kateri ni prejel zadetka. Klubski rekord je postavil v zgolj 171 tekmah, medtem ko je bivši rekorder Abel Resino, ki se je v petek dokončno poslovil od rekorda, ostal nepremagan 95-krat na 235 tekmah. Statistika Škofjeločana na vratih Atletica je izjemna. Na kar 56 odstotkih tekem la lige mu ni bilo treba niti enkrat po žogo v mrežo. V tej sezoni je v španskem prvenstvu prejel deset zadetkov. Manj jih je prejel le Athletic Bilbao (9), ki ga v nedeljo čaka gostovanje pri Betisu v Sevilli.

Jure Balkovec (Empoli)

Italija, 2. liga

Empoli : Ascoli 2:1 (sobota)