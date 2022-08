Čestitka, od katere v BiH zardevajo v sramu

In res, Slovan je v infarktni končnici po atraktivnih škarjicah v izdihljajih podaljška zadel v polno, izsilil izvajanje kazenskih udarcev, nato pa tudi s pomočjo slovenskega napadalca Žana Medveda izločil prvaka BiH!

Objava nogometne zveze BiH, v kateri je čestitala Zrinjskemu za zgodovinsko uvrstitev v skupinski del konferenčne lige, kar pred tem ni uspelo še nobenemu klubu iz BiH, je v trenutku izgubila smisel. Zveza jo je po nekaj minutah izbrisala, a je bila škoda že storjena. Objava je postala viralna, začela krožiti po spletu, nogometna javnost pa se je posmehovala lahkomiselnosti in neprofesionalnosti oseb, zadolženih za objavljanje člankov na družbenih omrežij pri zvezi BiH.

Objava zveze BiH, ki je bila po nekaj minutah izbrisana:

🇧🇦The Bosnian football association thought Zrinjski Mostar had beaten Slovan Bratislava on away goals to become the first team from Bosnia ever to qualify for a European group stage.



Unfortunately the rule was scrapped two years ago and Slovan won on penalties. pic.twitter.com/pevmUTkNlm