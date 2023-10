Škandal v italijanski izbrani vrsti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Italijani zaradi preiskave o športnih stavah domov poslali Tonalija in Zaniola

Italijanska nogometna zveza (FIGC) je zaradi morebitne vpletenosti v športne stave pred kvalifikacijskima tekmama za nastop na evropskem prvenstvu prihodnje leto domov poslala Sandra Tonalija in Nicoloja Zaniola, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Italijo v naslednjih dneh čakata tekmi proti Malti in Angliji.

FIGC je v izjavi za javnost potrdil, da so danes italijanski državni tožilci v Torinu v vadbenem centru azzurov vezista Newcastla Tonalija ter napadalnega vezista Aston Ville Zaniola uradno obvestili glede preiskave. Tako bosta izpustila sobotni obračun proti Malti in torkovo tekmo proti Angležem v kvalifikacijski skupini C.

Italijani na lestvici zasedajo drugo mesto. Po štirih tekmah so zbrali sedem točk, prav tako kot Ukrajina in Severna Makedonija (obe sta odigrali tekmo več). Angleži so na vrhu s 13 točkami po petih tekmah.

Zveza je zapisala, da glede na naravo preiskave "igralca nista v primernem stanju, da bi se soočila z reprezentančnimi obveznostmi v naslednjih dneh".

Novica o morebitni vpletenosti v stave je prišla dan po objavi, da od avgusta preiskujejo tudi Juventusovega vezista Nicoloja Fagiolija, ki je z različnimi identitetami vplačeval stave na nezakonitih spletnih mestih.

V kolikor je kateri od nogometašev kršil etični kodeks FIGC, ga lahko doleti triletna prepoved igranja ter denarna kazen 25.000 evrov, še piše AFP.

Preberite še: