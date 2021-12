Maribor je jesenski del 1. SNL sklenil na prvem mestu, med zimskim premorom pa so pri štajerskem klubu potegnili črto pod prvi del sezone. Marko Šuler je med drugim spregovoril tudi o morebitnih odhodih iz kluba in okrepitvah pa tudi o širitvi strokovnega štaba ter o spomladanskem delu prvenstva.

Maribor, ki ga bo tudi spomladi vodil Radovan Karanović, je jesenski del končal na prvem mestu Prve lige Telemach, ima točko prednosti pred Koprom. "Z novo sezono smo šli v začetek ene nove zgodbe, s popolno prevetritvijo ekipe. Pot, ki smo si jo izbrali, ni lahka. Gre za pot, na kateri smo se zavedali, da se bodo zvrstili vzponi in padci, vendar nam v prvem delu ni uspelo narediti tistega želenega premika v miselnosti. Moštvo je nadaljevalo v enaki sestavi, potem pa smo v drugi polovici jeseni videli drugačen Maribor: točkovno, mentalno, predvsem pa značajsko znova na tistih tirnicah, ki jih poznamo. Ob zaključku smo tam, kjer si želimo biti. Še zdaleč pa ta razvojna zgodba ni zaključena. Pred nami je še ogromno dela, zavedamo se, da smo lahko v nadaljevanju sezone veliko boljši," je po koncu jesenskega dela za spletno stran Maribora dejal športni direktor Marko Šuler.

Radovan Karanović je prepričal vodstvo Maribora. Foto: Grega Valančič/Sportida

Kot je potrdil Šuler, bo jedro ekipe ostalo enako tudi v prihodnosti. Pogodbe z Mariborom so že podaljšali Martin Milec, Nemanja Mitrović, Nino Žugelj, Vid Koderman, Mirko Mutavčić in Žan Vipotnik, odprta je še zgodba z Blažem Vrhovcem ter Aleksom Pihlerjem. Spregovoril je tudi o statusu posojenih nogometašev. "Dve možnosti sta aktivirani, Antoine Makoumbou in Robert Voloder že imata potrjen status. Preostaneta še Ognjen Mudrinski in Marko Alvir, pri obeh obstaja možnost odkupa, imamo pa časa do konca sezone," je dejal Šuler.

Se obetajo okrepitve?

Spregovoril je tudi o morebitnih novih okrepitvah v klubu. "Ocenjujemo, da na dveh igralnih mestih potrebujemo še dodatne moči za spomladanski del. Na štoperskem in krilnem položaju, na levi strani napada. Nekateri stiki so že vzpostavljeni, dogajanje je kar pestro," ocenjuje Šuler. Kaj pa odhodi iz kluba? "V teh koronskih časih je nekoliko več negotovosti, prisotna je precejšnja mera preračunljivosti in previdnosti. Dejstvo je, da je ekipa tržno zanimiva, obstaja tudi določeno povpraševanje. Fantje so v zadnjih mesecih pokazali, da so na ustreznem nivoju in pripravljeni narediti tudi korak naprej, v tujini. Razplet bo odvisen od številnih okoliščin. Odhod enega ali dveh igralcev je realna možnost, a je še prezgodaj za potrditve, saj se bo verjetno več dogajalo potem v januarju."

"Marcos Tavares bo del moštva še v drugem delu sezone, potem pa poleti peljemo skupno sodelovanje v druge vode." Foto: Proelium

V klub se vrača Aljaž Antolin, po uspešnem jesenskem poglavju v Beltincih bo začel priprave v Ljudskem vrtu. Belmin Bobarić ostaja v Ajdovščini, predvidoma tudi Ignacio Guerrico v Sežani, če se ne zgodi kakšna nepričakovana sprememba. "Žiga Obreht bo tudi v spomladanskem delu igral v Dravogradu, za Sama Pridgarja bomo morda našli novo rešitev. Za Vipotnika in Gala Gorenaka je kar nekaj povpraševanj klubov glede posoje, oba potrebujeta tekme. Priprave začenjamo z internimi osvežitvami, Pihler, Mutavčić in Rok Maher bodo šli na priprave z moštvom, morda v prvih dneh še po prilagojenem programu oz. z določeno mero previdnosti. Stanje bo bolj spodbudno kot pred kakšnim mesecem, saj bo v primerjavi z jesenskim finišem nared tudi Žugelj. Priključi se tudi Marcos Tavares, ki bo del moštva še v drugem delu sezone, potem pa poleti peljemo skupno sodelovanje v druge vode," je dejal Šuler.

Širitev strokovnega kadra

Kot so pri Mariboru že potrdili, bo Radovan Karanović tudi v nadaljnje sedel na trenerskem stolčku, pri tem pa poudarjajo pomembnost rezultatov. "Bo pa za lažje nadaljnje delo treba razširiti delovanje, zato potrebujemo še koga glede na celoten obseg dela, in strokovnemu timu bomo pridružili še enega ali dva člana. Predvidoma do 10. januarja želimo imeti sestavljen mozaik v moštvu in štabu," meni Šuler, ki se je že ozrl tudi k zimskim pripravam in spomladanskemu delu prvenstva.

Mariborčani bodo spomladanski del začeli na prvem mestu. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

"Vemo, kaj pomenijo zimske priprave. Glavno bazo za celotno sezono, tudi za evropske poletne kvalifikacije. Smo že pri dvajsetih odigranih tekmah, v spomladanskem delu bo šlo še hitreje. Želim si, da bo ekipa kazala to tekmovalno podobo, tako kot jo je ob zaključku jesenskega dela. Imeli smo dober ritem, temelji so dobri, lahko pa vse skupaj še nadgradimo. Na razvojni poti ne smemo prehitevati, ostali bomo pri miselnosti od tekme do tekme," je dejal Šuler. Predvidenih imajo šest, največ sedem pripravljalnih tekem. Začeli bodo proti Triglavu, ob spremembi okolja bosta sledila dva tedna v Turčiji z raznolikimi, zanimivimi nasprotniki, potem pa bo generalka proti Celju in za tem, za tekmovalni uvod, takoj derbi.

"Če se izrazim v odstotkih, imamo zagotovo še od 20- do 30-odstotne možnosti za napredek. Pri nekaterih posameznikih več, pri nekaterih manj, saj so že zdaj bili na visokem nivoju. In še je mogoče priti do izboljšav v telesni pripravi, taktičnih zadevah, evropski miselnosti. Vidim potencial v zdajšnjem moštvu, o tem govorim že od prvega dne. Fantje upravičujejo zaupanje in veselim se tekmovalnega leta 2022," je še sklenil športni direktor vodilnega kluba 1. SNL.

Preberite še: