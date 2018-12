Še en udarec za Topničarje, Mkhitaryan šest tednov brez nogometa

Londonski pokalni derbi, ki ga je sredi prejšnjega tedna na Arsenalovem Etihadu z 2:0 dobil Tottenham, je dodal eno ime na seznam poškodovanih Topničarjev. To je 29-letni armenski vezist Henrikh Mkhitaryan, ki je ob polčasu četrtfinalnega pokalnega spopada s Tottenhamom ostal v Arsenalovi slačilnici.

Mkhitaryan je izpustil prvenstven obračun Arsenala z Burnleyjem, danes pa so iz kluba sporočili. Da bo zaradi zloma stopalnice z igrišč odsoten najmanj šest tednov.

Arsenal, trenutno peto moštvo angleške prve lige, ima vse daljši seznam poškodovanih. V tej sezoni glavni trener Unai Emery ne more več računati na napadalca Dannyja Welbecka in branilca Roba Holdinga. Na bolniško so tudi Hector Bellerin, Konstantinos Mavropanos, Nacho Monreal, Škodran Mustafi in Emile Smith-Rowe.

Preberite še: