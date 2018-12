Ponedeljek je in čas je za Sportalov izbor z družabnih omrežij. Prazničnim dnem primerno tokrat glavno vlogo v njem igra Mohamed Salah, ki je z izjemno gesto osrečil slepega navijača Liverpoola, z lepo gesto pa se je v Kolumbiji izkazal tudi zvezdnik münchenskega Bayerna James Rodriguez. Ob njiju so se v izboru znašli še Samir Handanović, Jose Mourinho, Neymar in še nekateri. Poglejte, kdo in zakaj.

Srce parajoče srečanje, za katero je poskrbel zvezdnik Liverpoola

Pred dvema tednoma, ko je Liverpool z golom koga drugega kot Mohameda Salaha na odločilni tekmi skupinskega dela lige prvakov z 1:0 premagal Napoli na Anfieldu in se rešil pred izpadom, je po spletu zaokrožil video slepega navijača evropskega podprvaka Mika Kearneyja. Šestindvajsetletni Liverpoolčan, ki je od sedmega leta starosti slep, se je gola iskreno veselil v družbi svojega bratranca Stephena Garcie, s katerim sta stalna gosta tekem Liverpoola.

Veselje Mika Kearneyja po zmagovitem golu proti Napoliju:

The beautiful game ❤️



Visually impaired Mike Kearney being told Mohamed Salah had given his beloved Liverpool the lead against Napoli...



Amazing viewing 👏pic.twitter.com/HQgnmW0NwF — Football on BT Sport (@btsportfootball) December 13, 2018

Bratranec mu med tekmami Liverpoola, katerega goreča navijača sta že od nekdaj, vseskozi razlaga, kaj se dogaja na igrišču, nič drugače pa ni bilo niti tokrat, s to razliko, da so njuno veliko veselje ujele kamere, posnetek pa se je znašel na spletu in postal viralen.

Prišel je tudi do nogometašev Liverpoola in Salaha, ki je bil nad njim tako navdušen, da je kar sam stopil v stik s slepim navijačem in ga prosil, ali se lahko spoznata. Seveda je bil Kearney navdušen, srečanje se je potem v prostorih Liverpoola na enem izmed treningov pred prvenstveno tekmo proti Wolverhamptonu tudi zgodilo.

Kearney in njegov bratranec sta tako spoznala vse nogometaše Liverpoola, klepetala sta tudi s trenerjem Jürgenom Kloppom, za vrhunec pa je poskrbel prvi zvezdnik Liverpoola, ki je obema podaril svoj dres s podpisom, Miku je napisal še posebno posvetilo. "Tvoja podpora je navdih," je zapisal afriški nogometaš leta, ki navdušuje tudi v tej sezoni in je že pri 14 golih v vseh tekmovanjih.

"Hvala za povabilo, Mo Salah, in za podpisani majici zame in za mojega bratranca. Za mano je sijajen dan. Vsi pri Liverpoolu so bili tako prijazni in ustrežljivi. Sijajno vas je bilo spoznati. Res sem hvaležen. Tega ne bom pozabil nikoli," je po srce parajočem srečanju, ob ogledu katerega solze kar silijo v oči, dejal glavni akter zgodbe Kearney in poskrbel za piko na koncu ene lepših zgodb v nogometnem letu 2018.

Srečanje Mohameda Salaha in Mika Kearneyja:

"To Michael, your support is an inspiration. Mo Salah" ❤️@MoSalah invited @MikeKearney1 for a special visit to Melwood after a video of him celebrating our decisive #UCL winner against @sscnapoli went viral... pic.twitter.com/zHo67eBdfK — Liverpool FC (@LFC) December 20, 2018

Primitiven izpad srbskega trenerja brez primere

V srbski nogometni premier ligi so prejšnji teden odigrali zadnje tekme v letošnjem letu. Hit prvega dela sezone je zagotovo Radnički iz Niša, ki je celo na drugem mestu in zaostaja samo za udeleženko lige prvakov, zdaj nedotakljivo Crveno zvezdo. Radnički je navdušil predvsem ob koncu prvega dela sezone, ko je nanizal štiri zmage. Za konec je zmagal v gosteh pri Napredku z 2:1, po tej tekmi pa se je njegov trener Nenad Lalatović znašel v središču pozornosti.

Ne zaradi sijajnih rezultatov in dejstva, da je njegova ekipa v prvem delu sezone izgubila samo enkrat, ampak na žalost iz povsem drugačnih razlogov. Ta nekdanji nogometaš, ki je nekaj časa igral tudi za Šahtar iz Donecka, Wolfsburg in Crveno zvezdo, pohvali pa se lahko tudi z enim nastopom za reprezentanco, je namreč na novinarski konferenci takoj po tekmi poskrbel za primitiven izpad, s katerim si prav gotovo ni naredil usluge. Očitno ima z Napredkom, na klopi katerega je pred štirimi leti sedel nekaj mesecev, njegovimi zaposlenimi in njegovimi navijači neporavnane račune, a bi bilo zagotovo bolje, če bi jih reševal malce drugače. Oglejte si video in zagotovo se boste strinjali, da imamo prav.

Izpad trenerja Radničkega Nenada Lalatovića na novinarski konferenci:

Neymar je šel z novo pričesko najdlje do zdaj

PSG je zadnjo tekmo v letošnjem letu odigral v soboto, ko je v francoskem prvenstvu na domačem štadionu premagal Nantes, pri katerem je igral slovenski reprezentant Rene Krhin. Na tej tekmi pa so francoski prvaki, ki so tudi v tej sezoni premočni za vso konkurenco na domačih tleh, igrali brez svojega prvega zvezdnika Neymarja, ki je z dovoljenjem kluba odpotoval domov v Brazilijo in si privoščil predčasen dopust.

Brazilski superzvezdnik, sicer najdražji nogometaš v zgodovini nogometa, je medtem iz svoje domovine že opozoril nase. K sreči ne s kakšnim škandalom, ampak z novo pričesko. Znano je, da jih nekdanji as Barcelone menja kot po tekočem traku, a tako daleč, kot je šel tokrat, do zdaj še ni šel. Omislil si je namreč kar popularne "dreadlockse" in oponašal pokojno jamajško reagge ikono Boba Marleyja. Vendar je naredil še korak dlje, saj si je lase obarval rumeno …

Nova pričeska Neymarja:

Neymar getting his new hair. 😂 pic.twitter.com/wdoNdcjFYC — Brazil Football 🇧🇷 (@BrazilEdition2) December 20, 2018

Inter se je malce ponorčeval (skupaj) s Samirjem Handanovićem

Pri milanskem nogometnem velikanu so svojim navijačem v prazničnih dneh pripravili virtualni koledar, v katerem glavno vlogo igra slovenski nogometni vratar Samir Handanović. Dolgoletni zvezdnik prve italijanske lige, ki je znan po tem, da je, vsaj na igrišču, vseskozi hladen in ne kaže čustev, nastopa v videu, poimenovanem kar Samyear, kar je izpeljanka besede leto in njegovega imena Samir, v njem pa za vsak letni čas 34-letni nekdanji kapetan Slovenije poskrbi za poseben izraz na svojem obrazu. Ta je spomladi, poleti, pozimi in jeseni enak. Malce norčevanja iz njegove zdaj že vsem navijačem Interja znane značajske lastnosti, ki je zagotovo nasmejala vse, ki prisegajo na barve nekdanjega evropskega prvaka.

Koledar Samirja Handanovića:

Romun je oponašal Ibrahimovića in ga presegel?!

Vodilni klub romunskega prvenstva CFR Cluj je prejšnji teden novo zmago zapisal v gosteh pri nekdanjem velikanu evropskega nogometa Steaui Bukarešti, premagal jo je z 2:0. Tudi po zaslugi svojega izkušenega napadalca Cipriana Deaca, ki je v prvem polčasu zabil prvi gol na tekmi. Ta 32-letnik je žogo udaril tako, kot da bi želel oponašati švedskega superzvezdnika Zlatana Ibrahimovića, od katerega smo vajeni podobno spektakularnih potez, nekateri pa so prepričani, da ga je celo presegel. Se podobno zdi tudi vam? Oglejte si zadetek, ki vas zagotovo ne bo pustil ravnodušnih.

🇷🇴 Something special from Romania tonight. Ciprian Deac for @CFR_1907_Cluj 👏 pic.twitter.com/YEXwmtN1aN — ᴛᴇʟᴇɢʀᴀꜰꜱᴋɪ (@telegrafski) December 22, 2018

Nenavadna enajstmetrovka, s katero je navdušil španski veteran

Arit Aduriz, legenda Athletica iz Bilbaa, mreže nasprotnikov v španski ligi trese tudi danes, ko je na pragu 38. leta, do zdaj jih je v majici baskovskega nogometnega ponosa zabil že 171. Zadnji je bil prav poseben, pa čeprav ga je zabil z enajstih metrov. Zakaj? Oglejte si video s prvenstvene tekme proti Valladolidu, ki se je končala z 1:1, in dobili boste odgovor.

Pijani ruski zvezdnik iz striptiz bara odšel na konju in poskrbel za škandal

Andrej Aršavin, nekdanji zvezdnik londonskega Arsenala, ki je po sijajnem nastopu na evropskem prvenstvu 2008 veljal za morda najbolj talentiranega ruskega nogometaša do zdaj, a potem tega naziva nikoli ni upravičil, se je znašel v središču pozornosti. Ne zaradi kakšnega podobnega podviga, kot mu je pred desetimi leti uspel na Anfieldu, kjer je Liverpoolu na eni tekmi zabil štiri gole, ampak iz povsem drugačnih razlogov.

Na naslovnicah vseh časopisov in v uvodnih špicah vseh ruskih televizij se je ta 37-letni nekdanji reprezentant Rusije, za katero je odigral 76 tekem, znašel zato, ker so ga kamere posnele, ko je enega izmed elitnih striptiz klubov v Sankt Peterburgu zapuščal popolnoma pijan, in to kar na konju! Ob tem pa sta mu družbo delali tudi dve lepotici, kar niti ne bi bilo tako slabo, če Aršavin ne bi bil poročen.

Da bi bilo zanj vse skupaj še slabše, je poskrbelo dejstvo, da bi se moral januarja vrniti k Zenitu, a ne kot igralec, ampak kot vodja tamkajšnje nogometne akademije. No, vprašanje, ali se bo to zdaj res zgodilo. S takšnim početjem mladim prav gotovo ni za zgled.

Kako je Andrej Aršavin zapustil striptiz klub v Sankt Peterburgu:

Razkošna soba, za katero je 800 funtov na dan plačeval Mourinho

Jose Mourinho se je moral prejšnji teden po dveh letih in pol posloviti od klopi Manchester Uniteda, tega pa zagotovo z navdušenjem niso sprejeli vsaj nekje v Manchestru. To namreč pomeni, da se poslavlja tudi od hotela v Manchestru, v katerem je živel, za sobo v njem pa plačeval več kot 800 angleških funtov na dan. Samo za prenočitve, kaj šele za vse stroške, ki jih je imel ob tem. Bilo naj bi jih kar nekaj, med drugim naj bi bil Portugalec zelo prijazen do osebja in vsem, od čistilk do receptorjev in še koga, vseskozi puščal bogate napitnine. Tole je soba v eminentnem hotelu Lowry, v kateri naj bi Mourinho živel.

Soba Joseja Mourinha v hotelu Lowry:

Ronaldova umetnija iz Torina nekoliko drugače

Gol, ki ga je na tekmi lige prvakov v Torinu proti svojemu zdajšnjemu klubu Juventusu marca letos zabil Cristiano Ronaldo, je eden njegovih najbolj znamenitih v vseh devetih letih, ki jih je prebil kot član Reala iz Madrida. Zagotovo je bil to tudi najlepši in najbolj spektakularen gol Portugalca v letu, ki se izteka. Bil je tako poseben, da so mu ploskali tudi navijači v Torinu. Mnogi so prepričani, da se je tudi zaradi tega odločil, da po koncu sezone obleče črno-bel dres. Kakorkoli že, zdaj se bo lahko nanj spominjal tudi s pogledom na umetnijo kolumbijskega umetnika Blinga. Ta je s kristali Swarowski poskrbel za tole sliko, ki Ronaldovo umetnijo kaže nekoliko drugače.

Cristiano Ronaldo, slika njegovega gola in umetnik Bling:

💎 🖼️ Cristiano Ronaldo has had his overhead kick against Juventus immortalised as a work of art by Colombian artist Mr. Bling made with only Swarovski crystal glass!



Very extra, that...



📱 Insta: mrblingcolombia pic.twitter.com/GbLR10nW3g — hopes7R (@Hopes7R) December 20, 2018

Gol Cristiana Ronalda v Torinu, če ste morda pozabili:

Preoblekel se je v Božička in razveselil bolne otroke

Poškodovani zvezdnik münchenskega Bayerna, Kolumbijec James Rodriguez, praznične dni preživlja v svoji domovini, kjer uživa status velikega zvezdnika, ki je predvsem med mladimi zelo priljubljen. Po tem, kar je naredil prejšnji teden, bo zagotovo še bolj. Mladenič, ki je nase opozoril na svetovnem prvenstvu 2014, je namreč preoblečen v Božička obiskal bolne otroke v otroški bolnišnici v Kolumbiji in poskrbel, da jim je malce olepšal življenje. Otroci so ga bili zelo veseli, prav tako pa njihovi starši. Ko si je snel brado in presenetil njenega otroka, je mama enega izmed bolnih malčkov od ganjenosti kar zajokala …