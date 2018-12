Ronaldo in njegov bizarni razlog, zakaj želi nov naslov

Ponedeljkov večer je in čas je za Sportalov izbor z družabnih omrežij. Kaj zanimivega in zabavnega iz nogometnega sveta smo na spletu našli v prejšnjem tednu?

Dejanje navijačev Partizana, ki je zaokrožilo po svetu

V petek je bila v Beogradu na sporedu prvenstvena tekma med Partizanom in Mačvo Šabcem, ki je potekala v zelo težavnih vremenskih pogojih, saj je močno snežilo. Kljub temu so tekmo, na kateri gledalci niso videli gola, z nekaj prekinitvami pripeljali do konca.

Slika s te tekme je hitro zaokrožila po svetu, in sicer zaradi dejanja, ki so si ga v drugem polčasu privoščili navijači Partizana, člani organizirane navijaške skupine Grobari. Med tekmo so namreč prišli do ograje in družino s sneženimi kepami "napadli" stranskega sodnika. Po rafalu, ki je priletel s tribun, je moral glavni sodnik za nekaj trenutkov tekmo celo prekiniti, slika iz Beograda pa je na spletu hitro postala hit. Poglejte, zakaj.

Grobari ran to the bottom of the stand and pelted the linesman with snowballs ❄️🙈 pic.twitter.com/fGvsslyx1i — Partizan Belgrade 🇬🇧 (@FKPartizanEN) December 16, 2018

Strel Belgijca, ki se mu danes smeji ves svet

Jose Mourinho nadaljuje slabe rezultate na klopi Manchester Uniteda, o čemer smo že pisali, Portugalcu, ki se je s podobno potezo "izkazal" tudi pri porazu na nedeljskem derbiju na Anfieldu z 1:3 proti Liverpoolu, pa njegovi kritiki mečejo pod nos tudi dejstvo, da pred najdražjim nogometašem v zgodovini kluba Paulom Pogbajem pogosto prednost na sredini igrišča daje Marouaneju Fellainiju. Belgijcu, iz katerega se pogosto norčuje nogometni svet.

Tako je bilo tudi tokrat, ko je francoski superzvezdnik tekmo v Liverpoolu presedel na klopi, robustni Belgijec pa je zaigral v drugem polčasu. In se trudil, da bi Manchester Unitedu pomagal vsaj do točke. Tudi tako, da je želel zadeti. No, poskusil je, a je bil zelo nenatančen. Tako zelo, da se mu danes smeji ves svet …

Hahahahahahahahahahaha Fellaini has just nearly killed a paramedic pic.twitter.com/PK0JrSoVqY — Joshua (@JoshBew95) December 16, 2018

Božična smrekica, ki so jo teptali v Angliji

Možakar, ki skrbi za zelenico angleškega četrtoligaša Cambridge Uniteda, je pretekli konec tedna opozoril nase. Zelenico tega kluba, ki je v soboto gostil Yeovil Town, je okrasil na prav poseben način in poskrbel, da so imeli nogometaši obeh ekip tokrat prav poseben, prazničen občutek. Toda božično drevo, ki ga je vrisal na igrišče, očitno ni pomagalo pri učinkovitosti. Tekma se je končala z najmanj priljubljenim izidom, na semaforju je bil vse do zadnjega sodnikovega žvižga rezultat 0:0.

Return of the Mac, a VERY early red card and a tree-mendous idea at Cambridge...



5️⃣ things you may have missed from the #EFL today: https://t.co/VLL71N7dt0 pic.twitter.com/m9trsud0aS — BBC Sport (@BBCSport) December 15, 2018

Nemški zvezdnik mladega navijača skoraj spravil v nezavest

Za mladim navijačem Arsenala je dan, ki ga ne bo nikoli pozabil. Spoznal je namreč nogometaša, ki ga obožuje. Mladi pristaš Londončanov je v kamero ravno razlagal, da obožuje vse nogometaše Arsenala, ob tem pa dodal, da mu je z naskokom najbolj všeč Mesut Özil, ko se mu je za hrbet prikradel prav nemški superzvezdnik, ki navdušuje na štadionu Emirates v Londonu, in skoraj poskrbel, da je mladenič padel v nezavest.

Mesut Ozil surprising a young Arsenal fan will make your day ❤️ pic.twitter.com/tZTirhuKl3 — Football Daily (@footballdaily) December 15, 2018

Sijajna domislica nogometašev Borussie Dortmund

Borussia Dortmund še naprej nadaljuje sijajne predstave v tej sezoni. V soboto je v nemškem prvenstvu pred domačimi navijači z 2:1 premagala Werder Bremen in si zagotovila jesenski naslov prvaka. Do vodstva je na tem derbiju prišla po golu Paca Alcacerja v 19. minuti, ki ga je Španec zabil po prostem strelu in podaji Raphaëla Guerreire. Portugalski branilec je prosti strel izvedel po domislici, s katero je skupaj s soigralci poskrbel in z njo zmedel nasprotnikove nogometaše. Poglejte, kako.

Ne boste verjeli, kako je vratar Celja prišel na zaključno zabavo

Metod Jurhar (levo) je poskrbel za salve smeha. Foto: Instagram V teh dneh so marsikje na sporedu zaključne zabave ob koncu leta, tudi med slovenskimi nogometnimi prvoligaši ni nič drugače. No, prav vsi so svoje zabave že imeli, odšli na počitnice in se razkropili po vsem svetu, tudi Celjani.

Nogometaši trenutno petouvrščenega kluba Prve lige Telekom Slovenije so imeli novoletno zabavo prejšnji teden, glas o njej pa je daleč segel. Pa ne zaradi tega, ker bi se na njej zgodilo kaj šokantnega, ampak predvsem zaradi prevoznega sredstva, s katerim se je na zabavo pripeljal vratar Celjanov Metod Jurhar.

Na zabavo je namreč 21-letni vratar, ki je v tej sezoni v prvi ligi zbral pet nastopov, prišel kar z orjaškim traktorjem z domače kmetije in zbudil precej pozornosti. Nič čudnega. Poglejte, zakaj.

Tako slab, da je končal v slovarju

Še en "junak" Manchester Uniteda, iz katerega se v teh dneh norčujejo nogometni navijači. Romelu Lukaku, za katerega so rdeči vragi lani odšteli kar 85 milijonov evrov, igra v katastrofalni formi. V tej sezoni je zadel le šestkrat, med najslabšimi na igrišču pa je bil tudi na nedeljskem derbiju proti Liverpoolu.

Petindvajsetletni napadalec Belgije gre predvsem navijačem Manchester Uniteda počasi že pošteno na živce, z zgrešenimi priložnostmi in tudi napakami, ki jih na nogometni zelenici dela iz tekme v tekmo, pa je šel celo tako daleč, da se je na spletu pojavil celo nov glagol. Lukaku, ki naj bi pomenil tole: izgubiti nekaj izpod nadzora. Nepravilno ravnanje zaradi nesposobnosti oziroma pomanjkanja koncentracije.

Lukaku

/lu-ka-ku/ verb



past tense: Lukaku'd



1. To lose something under your control; mishandling due to lack of ability and/or concentration.



E.g 'I really like this girl, everything is going so well, I pray I don't Lukaku it.' pic.twitter.com/e9vRIf9XuT — Footy Jokes (@Footy_JokesOG) December 15, 2018

Nekaj "podvigov" Romeluja Lukakuja:

Škandal v Indiji: rekorder se je v dveh mesecih "postaral" za 12 let

Indijsko nogometno ligo pretresa škandal. Napadalec tamkajšnjega prvoligaša Jamshedpur FC, pri katerem danes igra tudi sloviti Avstralec Tim Cahill, Gourav Mukhi, je oktobra letos zabil gol pri remiju proti Bengaluruju z 2:2 in, tako je pisalo takrat, pri 16 letih postal najmlajši strelec v zgodovini tekmovanja.

Danes, dva meseca pozneje, ga je doletela huda kazen. Vodstvo tekmovanja ga je namreč suspendiralo, saj se je izkazalo, da je precej starejši, kot je trdil in kot je pisalo v njegovi osebni izkaznici. Star je namreč 28 let. V dveh mesecih se je torej ta napadalec "postaral" za kar 12 let. Zanimivo, ni kaj …

On October 7th, Gourav Mukhi became the youngest goalscorer in the history of the Indian League at just 16 years old.



Two months later, the player has been suspended for 6 months for lying about his age. He's actually 28 years old. 😂 pic.twitter.com/4svE81dE4H — FutbolBible (@FutbolBible) December 17, 2018

Ronaldo in njegov bizarni razlog, zakaj želi nov naslov

Danes je postalo znano, kdo se bo udaril s kom na prvi stopnički izločilnih delov nogometne lige prvakov. Žreb osmine finala je poskrbel za nekaj spektakularnih parov, zanimiv pa je tudi video, ki so ga pripravili pri Bleacher Reportu po tem, ko je bil ples kroglic v Nyonu zaključen. Predvsem razlog, zakaj si Cristiano Ronaldo, ki zdaj navdušuje v majici torinskega Juventusa, tako zelo želi še šestega naslova evropskega prvaka, je bizaren in vas bo nasmejal. Oglejte si video in izvedeli boste, zakaj.

Neverjeten splet naključij, ki se zgodi enkrat na sto let

Wingate&Finchley je angleški nogometni nižjeligaš, ki se redko znajde v središču pozornosti. Tokrat se je. Poglejte, kaj se je zgodilo na eni izmed zadnjih tekem tega londonskega nogometnega malčka. Naključje, ki se verjetno zgodi enkrat na sto let, je poskrbelo, da je nasprotnik v 20 sekundah zapravil kar pet velikih, kot radi rečemo "smrtnih" priložnosti v eni akciji.