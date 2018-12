Ibrahimović povedal, kaj si misli o ''zlatem'' Hrvatu, in šokiral #video

Izbor z družabnih omrežij (prejšnji teden)

Tudi Šved imam mnenje o nagradi za Luko Modrića

Luka Modrić je pred dnevi prejel nagrado za najboljšega nogometaša na svetu in končal desetletno vladavino Lionela Messija in Cristiana Ronalda.

Kapetan hrvaške reprezentance je v iztekajočem se letu Hrvaško popeljal do srebra na svetovnem prvenstvu v Rusiji, z Realom pa spet osvojil ligo prvakov, a kljub temu je mnogo takih, ki menijo, da si hrvaški nogometni čarovnik nagrade ballon d'or ni zaslužil.

Eni navijajo za Ronalda, spet drugi za Messija, tretji pa menijo, da bi moral biti prejemnik nagrade eden od Francozov. Na primer kar Raphael Varane, ki je bil s Francijo svetovni prvak in je tako kot Modrić z Realom stopil na evropski klubski vrh.

O vsem skupaj ima svoje mnenje tudi veliki Zlatan Ibrahimović: ''Zdaj vemo, da je bil Perez (predsednik Reala, op. p.) tisti, ki je v zadnjih letih tekmoval z Messijem, ne Ronaldo,'' je za Fox Sport dejal švedski zvezdnik in s tem dal vedeti, da se niti malo ne strinja z izborom. Meni, da je Hrvat dobil nagrado le zato, ker igra za Galaktike.

Modrić je zbral 753 glasov, kar je za skoraj 300 več kot drugouvrščeni Ronaldo. Messi je zasedel šele peto mesto. Ravno uvrstitev Argentinca je bila tista, ki poraja največ dvomov o kredibilnosti tovrstne nagrade.

“Now we know it was Perez who was competing with Messi on Ballon d’Ors, not Ronaldo!”



- Zlatan Ibrahimovic on Luka Modric winning the Ballon d'Or pic.twitter.com/3Rk9UxGNHV — Transfer News (@TransferChecker) December 10, 2018

Kdo si je po vašem mnenju najbolj zaslužil zlato žogo za predstave v tem letu? Cristiano Ronaldo 13,44% +

Lionel Messi 30,04% +

Raphaël Varane 3,56% +

Luka Modrić 10,28% +

Antoine Griezmann 42,69% +

Kdo ve, zakaj je to storil

Kljub porazu na derbiju v premier league proti Chelseaju (0:2) je trener Man Cityja Josep Guardiola hvalil svoje igralce, a da vsega skupaj le ni prenesel najbolje, dokazuje rokovanje po tekmi. Vse je šlo gladko, dokler ni segel v roke kondicijskemu trenerju Londončanov Paolu Bertelliju. Katalonec je nemudoma umaknil roko in se obrnil stran.

Zakaj je to storil, ne ve nihče, tudi po tekmi Guardiola o tem ni hotel govoriti, zlobni jeziki pa menijo, da ga je hudomušni Bertelli opomnil, da je plešast. Guardioli očitno to ni bilo preveč smešno.

If this was Mourinho there would be a meltdown in the media



pic.twitter.com/elwCVcQNae — Aidan Walsh 🔰 (@AidanWalshMUFC) December 9, 2018

Legendarni Brazilec razjezil navijače Barcelone

Legendarni brazilski nogometaš Pele je sredi prejšnjega tedna razjezil navijače Lionela Messija. Na vprašanje, kdo je boljši, on ali Argentinec, je postregel z zanimivim odgovorom, ki je po spletu vzbudil jezo ogorčenih Messijevih zagovornikov.

Pele really doesn't like Lionel Messi, does he? 😳 pic.twitter.com/FlZw6VrF48 — Goal India (@Goal_India) December 7, 2018

''Kako lahko primerjate mene, nogometaša, ki je bil odličen v igri z glavo in dosegel zadetke z obema nogama, in nekoga, ki strelja le z eno nogo in je dober le v eni stvari. V igri z glavo je zelo slab,'' je dejal Pele.

Ne samo, da so ga po izrečenih besedah napadli vsi in mu pod nos molili vse vrste statistik, Brazilcu je Argentinec v soboto odgovoril kar sam. Ob visoki zmagi je dosegel dva zadetka, oba s prostega strela. Če bi Pele to videl, bi najbrž rekel, "evo, spet leva noga".

Messi's free-kick goal against Espanyol from the stands. Genius.pic.twitter.com/cr2WHyt8Rr — BU Videos (@BuVideos) December 10, 2018 Just your daily reminder that Messi finished 5th in the Ballon d'Or...pic.twitter.com/nwSlJoojOs — 888sport (@888sport) December 10, 2018

Zvezdniki Arsenala so se zabavali s smejalnim plinom

Pri britanskem tabloidu The Sun so minuli teden objavili posnetke avgustovske zabave zvezdnikov Arsenala, ki jim gre pod vodstvom trenerja Unaia Emeryja veliko bolje, kot je marsikdo pričakoval. Sezono so odprli z dvema porazoma, vse do zdaj pa niso več izgubili.

Sedmerica Mesut Özil, Alexander Lacazette, Pierre-Emerick Aubameyang, Sead Kolašinac, Matteo Guendouzi, Henrik Mhitarjan in Shkodran Mustafi je na zasebni zabavi v prestižnem londonskem pila šampanjec in vodko, ob tem pa s pomočjo balonov vdihavala tudi smejalni plin, ki lahko ob prevelikih količinah povzroči tudi zastoj srca. Še posebej je plin ''zadel'' najstnika Guendouzija, ki se je omotičen prekucnil na kavč, ostali pa so se mu smejali.

Po poročanju The Sun je bilo na zabavi tudi 70 deklet, kar pomeni na deset na posameznika, račun ob koncu večera pa je znašal 30 tisoč evrov, kar je za dobro plačane zvezdnike pravi drobiž.

Nekdanji nogometni zvezdi obiskali NBA-zvezdnike

Brazilski in angleški nogometni zvezdnik Ronaldo in Alan Shearer sta bila ob koncu minulega tedna v New Yorku, kjer sta si prvič ogledala tekmo v ligi NBA. Pred tekmo sta se družila tudi z igralci Kratkohlačnikov, pozdravit ju je prišel tudi latvijski orjak Kristaps Porzingis, ki še vedno okreva po poškodbi.

Velika poteza Egipčana

Egipčanski princ Mohamed Salah je konec tedna zablestel na tekmi proti Bournemouthu, ko je dosegel kar tri zadetke in Liverpool po porazu Man Cityja po peljal na vrh.

Zvezdnik rdečih je bil po tekmi kajpak izbran za najboljšega obračuna, a nagrade ni hotel sprejeti, brez obotavljanja jo je dal soigralcu Jamesu Milnerju, ki je v nedeljo odigral že 500. tekmo v premier league. Kako se je Anglež odzval na potezo Egipčana, si poglejte v spodnjem videu.

Mo Salah gives his MOTM award to James Milner in honour of his 500th appearance.



Heartwarming ♥️ #LFCpic.twitter.com/nWjghOueYl — ⚽️ Love4 Liverpool FC ⚽️ (@Love4LFC) December 8, 2018

Dokaz, da je pes človekov res najboljši prijatelj

V argentinski tretji ligi med ekipama Juventud Unida in Defensores de Belgrano smo bili priča nenavadnemu dogodku. Vratar Defensoresov je žogo nabil v nasprotnega igralca, nato pa je ta žogo brcnil proti praznim vratom, a zadetka ni bilo. Ravno v tistem trenutku je mimo pritekel kuža, ki je po norem naključju strel ubranil in preprečil čisti zadetek.

Kljub tej pasji obrambi je Juventud na koncu brez težav zmagal (3:0) in se razveselil novih treh točk.

Dog saves goal in Argentine 3rd Division pic.twitter.com/0nkKNJzhyc — ShockGore 🔴🔞💯 (@alituran2828) December 4, 2018

Kje je voda?

Trener Manchester Uniteda Jose Mourinho je imel po zmagi nad Fulhamom (4:1) razlog za dobro voljo, v slabo pa ga je spravil pogled na prazno mizo na novinarski konferenci. ''Ni vode? Ali varčujemo denar za januar?'' se je vprašal Portugalec in poslal sporočilo vodilnim možem rdečih vragov, ki so ga poleti pustili na cedilu in mu niso priskrbeli okrepitev, ki si jih je želel.

Da stvari res ne tečejo tako, kot bi si želel Mourinho, govori tudi lestvica v premier league. Za vodilnim Liverpoolom imajo že 16 točk zaostanka, vseeno pa ni mogoče pričakovati, da bi rdeči vragi januarja, v zimskem prestopnem roku, kaj veliko nakupovali. Preteklo zimo je na Old Trafford prišel Alexis Sanchez, a se v Manchestru povsem izgubil in ni pokazal tistega, kar se je od Čilenca pričakovalo.

Jose Mourinho wakka enter press conference, as e see say no water dey for hin table, e talk say “Una dey save money for January? No water.” 😂😂#MUFC pic.twitter.com/ZWnibq6hvI — Man United in Pidgin (@ManUtdInPidgin) December 9, 2018

Tako veseli, da so ga kar slekli

Minuli konec tedna smo bili na štadionu Olimpico v Rimu priča pravi nogometno drami. Lazio je po zaslugi Cira Immobileja v šesti minuti sodnikovega dodatka izkoristil številčno prednost in povedel Rimljane z 2:1, a se Sampdoria ni predala in izenačila kar v 100. minuti, ko je fantastičen zadetek dosegel Riccardo Saponara. To je bil najpoznejši zadetek v rednem delu italijanskega prvenstva

Izjemen zadetek Italijana za točko v Rimu:

First Roma, now Lazio! Saponara with an incredible late equaliser! pic.twitter.com/uBqkCkQUq4 — Isak Möller (@Isak_Moller) December 8, 2018

Slavje z navijači malce ušlo izpod nadzora:

Izenačujočemu zadetku je sledilo divje slavje. Saponara je nemudoma odvrgel majico, nato pa stekel do svojih navijačev, kjer mu je eden izmed njih slekel tudi hlače in ga udaril po zadnjici. Slike so hitro zaokrožile po spletu, Italijan pa se ni veliko obremenjeval.

Nogometni zvezdnik na tekmi v Domžalah

Najboljši nogometaš iz BiH, Edin Džeko, si je ogledal tekmo zadnjega kroga jesenskega dela Prve Lige Telekom Slovenije med Domžalami in Krškim. Zvezdnik Rome, ki je zelo dober prijatelj s kapetanom Domžal Senijadom Ibričićem, je že večkrat napovedal prihod v Domžale, zdaj pa je obljubo tudi izpolnil.

Odlični napadalec je s svojo prisotnostjo plenil veliko pozornosti in bil ''tarča'' vseh ljubiteljev nogometa. Ti so se hoteli fotografirati, Džeko pa je v svojem slogu vsem tudi ustregel.

Most of the clubs send scouts to our matches, but @ASRomaEN took this task to another level. They’ve sent him, one and only, Mr. @EdDzeko. 😎 Well played, Giallorossi, well played. 😜#skupajdovrha #plts pic.twitter.com/xFkSdYY61J — NK Domžale (@NKDomzale) December 8, 2018

Seksi Melisia ni razočarala

Argentinska kantavtorica Melisia je velika navijačica River Plata, zato je nedeljski superclasico v Madridu budno spremljala. Glede na to, da so se po preobratu s 3:1 končne zmage nad mestnimi sovražniki veselili Milijonarji, je novo lovoriko, že četrto v pokalu Libertadores, znala proslaviti tudi mična Argentinka.

Znana je po tem, da na svojem Instagramu več pokaže kot skrije, tudi tokrat ni bilo drugače.