Lahko lisice malce pokvarijo sezono Man Cityja?

Danes in jutri bomo v angleškem ligaškem pokalu dobili polfinaliste. Nocoj se bodo za prvi polfinalni vstopnici udarili Leicester in Man City, Middlesbrough bo pred domačimi gledalci pričakal Burton. V sredo bo na štadionu Emirates na sporedu vroč londonski derbi med Arsenalom in Tottenhamom, Bournemouth pa bo skušal na levi nogi ujeti londonski Chelsea.