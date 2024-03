Poškodba v taboru slovenskih tekmecev za EP

Angleška nogometna reprezentanca, ena od tekmic Slovenije na nogometnem EP poleti v Nemčiji, išče nadomestnega vratarja. Samuel Johnstone si je na torkovi prijateljski tekmi med Anglijo in Belgijo (2:2) namreč poškodoval komolec, piše hrvaška tiskovna agencija Hina.

Enaintridesetletni vratar Crystal Palacea je danes že prestal operacijo, zdravniki pa ocenjujejo, da bo okrevanje trajalo vsaj od tri do štiri mesece, kar za reprezentanco pomeni menjavo zadnjega moža v ekipi.

Johnstone je v karieri zbral štiri nastope za reprezentanco. Trenutno je bil rezerva prvemu vratarju Jordanu Pickfordu.

A prav na vratarskem mestu imajo Angleži trenutno veliko težav. Vratar Newcastla Nicholas Pope je poškodovan že dlje časa, vratar Arsenala Aaron Ramsdale pa je letos v ligi zbral samo šest nastopov.

Ob Angliji in Sloveniji bosta na EP v skupini C igrali še moštvi Danske in Srbije.

