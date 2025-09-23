Selektor avstrijske nogometne reprezentance Ralf Rangnick bo moral zaradi težav z gležnjem še nekaj dni ostati v bolnišnici, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Zaradi poškodbe gležnja so ga v zadnjih mesecih večkrat operirali. Prva operacija je bila uspešna, vendar je moral zaradi okužbe znova v bolnišnico.

Ker je v bolnišnici, Rangnick v ponedeljek ne bo mogel objaviti seznama igralcev za prihajajoče kvalifikacijske tekme za svetovno prvenstvo. Nadomestil ga bo pomočnik Lars Kornetka. Rangnick bo predvidoma nazaj, ko se bodo 6. oktobra začeli pripravljalni tabori reprezentance.

Avstrija se bo v naslednjem krogu evropskih kvalifikacij za SP 9. oktobra pomerila s San Marinom in 12. oktobra z Romunijo.

Avstrijci so zmagali na štirih tekmah in so na drugem mestu v skupini H, 12 točk si delijo z Bosno in Hercegovino. Le prvo mesto zagotavlja neposredno uvrstitev na turnir v Združenih državah Amerike, Mehiki in Kanadi prihodnje leto.

Rangnick je bil nekaj časa tudi trener slovenskega napadalca Kevina Kampla pri rdečih bikih iz Leipziga.