Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Torek,
23. 9. 2025,
15.02

Osveženo pred

1 ura, 27 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
nogomet Avstrija poškodba Ralf Rangnick

Torek, 23. 9. 2025, 15.02

1 ura, 27 minut

Zaradi poškodbe gležnja so ga v zadnjih mesecih večkrat operirali

Ralf Rangnick znova v bolnišnici

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Ralf Rangnick | Ralf Rangnick zaradi težav z gležnjem znova v bolnišnico. | Foto Guliverimage

Ralf Rangnick zaradi težav z gležnjem znova v bolnišnico.

Foto: Guliverimage

Selektor avstrijske nogometne reprezentance Ralf Rangnick bo moral zaradi težav z gležnjem še nekaj dni ostati v bolnišnici, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Zaradi poškodbe gležnja so ga v zadnjih mesecih večkrat operirali. Prva operacija je bila uspešna, vendar je moral zaradi okužbe znova v bolnišnico.

Ker je v bolnišnici, Rangnick v ponedeljek ne bo mogel objaviti seznama igralcev za prihajajoče kvalifikacijske tekme za svetovno prvenstvo. Nadomestil ga bo pomočnik Lars Kornetka. Rangnick bo predvidoma nazaj, ko se bodo 6. oktobra začeli pripravljalni tabori reprezentance.

Avstrija se bo v naslednjem krogu evropskih kvalifikacij za SP 9. oktobra pomerila s San Marinom in 12. oktobra z Romunijo.

Avstrijci so zmagali na štirih tekmah in so na drugem mestu v skupini H, 12 točk si delijo z Bosno in Hercegovino. Le prvo mesto zagotavlja neposredno uvrstitev na turnir v Združenih državah Amerike, Mehiki in Kanadi prihodnje leto.

Rangnick je bil nekaj časa tudi trener slovenskega napadalca Kevina Kampla pri rdečih bikih iz Leipziga.

Eva Pinkelnig padec
Sportal Po neprijetnih prizorih na olimpijskem prizorišču že v sredo spremembe pravil
Gavi
Sportal Gavi na operacijo, na bolniški tudi Lopez
rusko veleposlaništvo na Dunaju
Novice Direktor podjetja, ki je bilo prisotno tudi v Sloveniji, obtožen vohunjenja za Rusijo
čakalna vrsta zdravnik
Novice "Hotela sem živeti zdravo, a končala pri zdravniku"
Sandro Pertile
Sportal Nas čaka nevihta pred začetkom skakalne sezone?
nogomet Avstrija poškodba Ralf Rangnick
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.