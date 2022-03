V Parizu diši po velikih spremembah

Ko je še nikoli močnejši PSG pogorel v Madridu in izpadel iz lige prvakov, je postalo jasno, da bo nastopilo obdobje, polno nezadovoljstva, a tudi sprememb. Ni izključena niti možnost, da bi ekspresno, zgolj po eni sezoni, odkar je zapustil Barcelono, Park princev zapustil tudi Lionel Messi. Argentinski nogometni superzvezdnik je prejšnji teden doživel šok, ko so mu razočarani navijači pariškega kluba namenili koncert žvižgov.

Po bolečem izpadu iz Evrope je na Parku princev vse drugače. Jezni navijači žvižgajo največjim zvezdnikom, svojo porcijo negativne energije, usmerjene s tribun, sta v prejšnjem krogu občutila Neymar in Lionel Messi, najdražja nogometaša PSG. Argentinec tega ni vajen, v Barceloni je bil deležen ogromnega spoštovanja in statusa nogometnega božanstva, v Parizu pa so se ovacije ob prihodu iz Barcelone po dobri polovici leta prelevile v odkrito razočaranje. Navijači so pričakovali več. Messi je na 26 tekmah resda prispeval sedem zadetkov in deset asistenc, kar pa je vseeno premalo od tega, kar je javnost pričakovala od opevanega Argentinca.

Lionel Messi in Neymar, ki sta si delila slačilnico že pri Barceloni (tudi leta 2015, ko so bili Katalonci nazadnje evropski prvaki), sta najdražja nogometaša francoskega prvenstva. Foto: Guliverimage PSG je nogometni projekt, ki ga vodi in usmerja katarski kapital. Klub beleži ogromne izdatke, a jih je do zdaj vedno opravičevala želja po uresničitvi gorečega cilja, postati evropski prvak. Ko se je Parižanom zalomilo tudi v tej sezoni, v kateri ima Mauricio Pochettino tako močno zasedbo, da mrgoli zvezdnikov že na rezervni klopi, kaj šele v udarni enajsterici, se je nad Parkom princev pojavil ogromen oblak razočaranja. In to po vseh milijonskih naložbah!

O tem, kako velike številke se pretakajo vsak teden na bančne račune igralcev, je poročal francoski športni dnevnik L'Equipe. Razkril je najvišje plače nogometašev v francoskem prvenstvu in popolno prevlado pariškega kluba. Na vodilnih 14 mestih so zgolj nogometaši PSG, največ pa zaslužijo člani ''atomskega'' napadalnega trojčka: Brazilec Neymar vodi s skoraj 50 milijoni evrov na leto, takoj za njim je Messi (dobrih 40 milijonov), na tretjem mestu pa mladi francoski as Kylian Mbappe (dobrih 25 milijonov).

Nogometaši z najvišjimi zaslužki (na mesec) v Franciji: 1. Neymar (PSG) 4.083.000 evrov

2. Lionel Messi (PSG) 3.375.000

3. Kylian Mbappe (PSG) 2.200.000

4. Marquinhos (PSG) 1.200.000

4. Marco Verratti (PSG) 1.200.000

6. Achraf Hakimi (PSG) 1.083.000

7. Keylor Navas (PSG) 1.000.000

8. Angel Di Maria (PSG) 950.000

9. Georginio Wijnaldum (PSG) 916.000

9. Gianlugi Donnarumma (PSG) 916.000

11. Mauro Icardi (PSG) 800.000

12. Sergio Ramos (PSG) 791.600

13. Leandro Paredes (PSG) 750.000

14. Jaun Bernat (PSG) 730.000

15. Wissam Ben Yedder (Monaco) 650.000

15. Ander Herrera (PSG) 650.000

17. Presnel Kimpembe (PSG) 640.000

18. Cesc Fabregas (Monaco) 600.000

19. Julian Draxler (PSG) 562.000

20. Layvin Kurzawa (PSG) 500.000

20. Idrissa Gueye (PSG) 500.000

Francoz Wissam Ben Yedder je tako na tekmi v Sevilli dosegel enega izmed treh zadetkov proti Mariboru. V tej sezoni je prvi strelec francoskega prvenstva v dresu Monaca. Foto: Reuters Prvi nogometaš francoskega nogometnega kluba, ki ne prihaja iz PSG, se na lestvici zaslužkarjev nahaja šele na 15. mestu! To je napadalec Monaca Wissam Ben Yedder. Francoz, ki se je pred štirimi leti znesel nad Mariborom in na domači tekmi lige prvakov v Sevilli trikrat premagal Jasmina Handanovića, je s 17 zadetki prvi strelec francoskega prvenstva. V nedeljo je dvakrat zatresel mrežo PSG in prispeval pomemben delež k visoki zmagi Monaca nad Parižani (3:0). To je najvišji poraz PSG v tej sezoni, že četrti na zadnjih šestih tekmah, po katerem je postalo jasno, da izpad v ligi prvakov že prinaša negativne posledice, ki bodo projekt pariškega kluba zapeljale v drugačno smer.

Prednost v francoskem prvenstvu kopni, a je še dovolj velika, najbližji zasledovalec Marseille zaostaja 12 točk, da bo PSG končal sezono z vsaj eno lovoriko. Nasmiha se mu jubilejni deseti državni naslov, s katerim bi se na večni lestvici prvakov izenačil z Marseillem in St. Etiennom. To bi bil tudi osmi naslov PSG v zadnjih desetih letih, kar pa vseeno ne bi zadovoljilo ne navijačev ne vodstva. Pričakovali so več, zlasti v Evropi. In po tem, ko se jim je pridružil Messi.

Messi že odpotoval v Argentino

Messi je zadnjo tekmo PSG, derbi proti Monacu (0:3), izpustil zaradi bolezni, nato pa odpotoval v domovino na reprezentančni zbor. Foto: Guliverimage Kaj pa Argentinec? Zanimivo je, da je Leo Messi po nepričakovanem koncertu žvižgov, ki ga je doživel v prejšnjem krogu proti Bordeauxu, preskočil naslednjo tekmo. Pariški klub je sporočil, da tiči razlog v bolezni (gripa), a je izkušeni Južnoameričan le dan po tem že odpotoval v Južno Ameriko, kjer naj bi se pridružil reprezentančni akciji ter zaigral za gavče v kvalifikacijah za SP 2022 proti Venezueli in Ekvadorju. Danes bi lahko opravil že prvi trening.

Messi ima s Parižani sklenjeno pogodbo do poletja 2023, a je po zadnjih dogodkih, nezadovoljstvu navijačev kot tudi Argentinca, ki je še drugič zapored v ligi prvakov izpadel v osmini finala, vse več namigovanj, da bi lahko napadalec iz Rosaria, sedemkratni dobitnik zlate žoge, po sezoni iskal srečo drugje.

Messi je dolgoletni kapetan in prvi strelec izbrane vrste Argentine, s katero se je že uvrstil na SP 2022. Foto: Guliverimage

Podobno velja za Sergia Ramosa, nekdanjega kapetana Reala, ki ga povrhu vsega pestijo še zdravstvene težave in je lahko v tej sezoni za Parižane odigral le peščico tekem. Stolček se maje trenerju Mauriciu Pochettinu, vse glasnejše so govorice o tem, da bi si želel po koncu sezone zapustiti Pariz tudi Neymar. Mbappe, ki mu poteče pogodba s PSG po koncu sezone, pa naj bi bil z eno nogo in pol že v Madridu.

Xavi: Messiju so vedno odprta vrata Barcelone

Kylian Mbappe je v tej sezoni v vseh tekmovanjih zadel v polno že 26-krat. Foto: Reuters Bi se lahko Kylian Mbappe, če se bo resnično odločil za bele baletnike, v prihodnji sezoni srečeval z Messijem v španskem prvenstvu? Špekulira se z možnostjo vrnitve Argentinca na Camp Nouu, kjer v zadnjih tednih, zlasti po zadnji, veličastni zmagi na El Clasicu nad Realom v Madridu (4:0), žarijo od sreče in izpostavljajo trenersko genialnost Xavija. Nekdanji zvezdnik Barcelone, ki je dirigiral zvezni vrsti in izjemno sodeloval z Messijem, je očaran nad znanjem 33-letnega Argentinca. ''Messi je najboljši nogometaš vseh časov. Je najboljši nogometaš v zgodovini kluba. Vrata Barcelone so mu vedno odprta. Dokler sem njen trener, lahko vedno pride, si ogleda trening ali pa se pogovori s trenerjem. Kot klub mu dolgujemo ogromno. Ima pa pogodbo s PSG do leta 2023, tako da o tem ne morem povedati več,'' je dejal oboževani trener Barcelone, ki je v treh mesecih naredil ogromen posel, izvlekel nogometni ponos Katalonije iz krize in postal celo prvi izzivalec madridskega Reala za španski naslov.

Xavi je našel recept, kako vrniti Barceloni njeno prepoznavno igro, polno dominance na igrišču, zlasti v zvezni vrsti. Prevladujejo obetavni igralci iz domačega podmladka. Bi se jim lahko v prihodnji sezoni pridružil stari znanec, dolgoletni ljubljenec občinstva na Camp Nouu, strelski fenomen iz Argentine?

Svetovalec predsednika Barcelona: Vrnitev Messija? Ni nemogoče, a ...

Enric Masip je nekdanji španski rokometni reprezentant, zdaj pa svetovalec predsednika Barcelone Joana Laporte. Foto: Guliverimage ''Vrnitev Messija? Nič ni nemogočega, a iz kluba za zdaj še ni bilo takšnega signala. Čeprav se klub nahaja v težkem ekonomskem stanju, iščemo način, kako krepiti moštvo. Barcelona mora sklepati dogovor z najboljšimi igralci,'' je v pogovoru za radijsko postajo Cadena Cope poudaril Enric Masip, svetovalec predsednika Barcelone Joana Laporte, ki ne izključuje možnosti, da bi se lahko Barcelona po koncu sezone okrepila z Erlingom Haalandom. Z Norvežanom, za katerega v nogometnem svetu vlada prepričanje, da bi lahko skupaj z Mbappejem v prihodnosti prestavljal tisto, kar sta zadnjih 15 let Cristiano Ronaldo in Messi.

Masip je sicer nekdanji španski rokometaš. V dresu Barcelone je bil kar šestkrat evropski prvak. Barceloni gre v rokometu neprimerno bolje kot v nogometu, saj so branilci evropskega naslova. Tudi tam pa PSG, čeprav že vrsto let krepi moštvo, še vedno ni dočakal krstnega evropskega naslova …