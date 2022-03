Brez Messija hud poraz PSG-ja, šele četrti v sezoni

PSG je v 29. krogu francoske lige igral brez Lionela Messija (bolezen) in doživel hud poraz v Monaku. Izgubili so z 0:3, kar je njihov šele četrti poraz v domačem prvenstvu v tej sezoni. Dva gola je zabil prvi strelec lige Ben Yedder, ki je skupaj pri 17 golih.

Po izpadu iz lige prvakov nogometaši PSG očitno še niso prišli k sebi. Sspodrsljaj so si privoščili na derbiju francoskega prvenstva, na gostovanju pri Monacu, so izgubili z 0:3. Wissam Ben Yedder je dosegel dva gola, drugega ob koncu tekme z enajstmetrovke, enega pa je prispeval rezervist Kevin Volland. To je za PSG tretji zaporedni gostujoči poraz v ligi oziroma tretji poraz na zadnjih sedmih tekmah. Od prve minute so igrali premalo agresivno, premalo zavzeto. Lionel Messi je zaradi bolezni manjkal, eno najlepših priložnosti Kyliana Mbappeja pa je zaustavil vratar Alexander Nuebel.

V osrednji sobotni tekmi bi Lille lahko s tremi točkami vsaj začasno skočil na šesto mesto, kar mu je na koncu tudi uspelo, Nantes je ostal na osmem. Za vodstvo je poskrbel Anadou Onana v 41. minuti, kar je bil nazadnje tudi edini gol na tekmi. Gostje so zadnje pol ure igrali le z desetimi, rdeči karton je dobil Timothy Weah.

Francosko prvenstvo, 29. krog: Petek, 18. marec:

St. Etienne : Troyes 1:1 (0:1)

Boudebouz 67./11-m; Mothiba 18. Sobota, 19. marec:

Lens : Clermont 3:1 (2:1)

Danso 39., Sotoca 45., Haidara 58.; Rashani 9.



Nantes : Lille 0:1 (0:1)

Onana 41.

Weah (Lille) je dobil rdeči karton. Nedelja, 20. marec:

Monaco : PSG 3:0 (1:0)

Yedder 25., 84./11m, Volland 68.



15.00 Angers - Brest

15.00 Bordeaux - Montpellier

15.00 Lorient - Strasbourg

15.00 Rennes - Metz

17.05 Reims - Lyon

20.45 Marseille - Nice