Mbappe po polomu proti Realu: Ni še konec sezone!

Trenerju Mauriciu Pochettino se trese stolček, Kyliana Mbappeja, edinega strelca PSG proti Realu (na obeh tekmah), ki mu po koncu sezone poteče pogodba s Parižani, bo težko zadržati na Parku princev, vse glasnejše so govorice, da bi lahko bogati francoski klub po koncu sezone prekinil sodelovanje z Neymarjem, za vratarja Gianluigija Donnarummo, največjega osmoljenca sredinega spopada z Realom, pa naj bi se zanimal Juventus. V nedeljo bo najverjetneje med vratnici Parižanov stopil Keylor Navas.

PSG ostaja v boju le še za domači naslov. V francoskem prvenstvu mu kaže odlično, ima 13 točk pred najbližjim zasledovalcem Nico (proti kateremu ni v tej sezoni na treh tekmah, dveh v prvenstvu in eni v pokalu, dosegel niti enega zadetka), tako da mu lahko novo francosko zvezdico prepreči le še čudež. ''Liga prvakov je bila naš glavni cilj, a sezone še ni konec. Karkoli se zgodi, moramo ostati povezani in željni uspeha do zadnje tekme v sezoni,'' razmišlja Mbappe. PSG ni proti Bordeauxu izgubil že sedem let.

Francosko prvenstvo, 28. krog: Petek, 11. marec:

21.00 Lille - St. Etienne Sobota, 12. marec:

17.00 Montpellier - Nice

21.00 Troyes - Nantes Nedelja, 13. marec:

13.00 PSG - Bordeaux

15.00 Angers - Reims

15.00 Clermont - Lorient

15.00 Metz - Lens

15.00 Strasbourg - Monaco

17.05 Lyon - Rennes

20.45 Brest - Marseille