Hladen tuš za Messija in Neymarja #video

Nogometaši PSG-ja so v nedeljo v francoskem prvenstvu s 3:0 odpravili Bordeaux, s tem pa so si vsaj malo zakrpali rane, ki so jih prejeli med tednom, ko jih je v ligi prvakov po velikem preobratu izločil Real Madrid. Kljub visoki zmagi pa so zvezdniški Parižani na domačem stadionu doživeli hladen tuš, saj so jih domači navijači pozdravili z žvižgi in negodovanjem.

Nogometaši PSG bodo tudi po tej sezoni ostali brez tako želenega evropskega uspeha. V eni od poslastic tekem osmine finala so imeli v sredo napredovanje v prvem polčasu tekme v Madridu praktično že v žepu, potem ko so prvo tekmo dobili z 1:0, z enakim izidom pa so povedli tudi v 39. minuti druge tekme. A v drugem polčasu je na stadionu Santiago Bernabeu zavel povsem drug veter, Real pa se je na krilih treh zadetkov Karima Benzemaja uvrstil v četrtfinale.

A PSG se je po šoku v ligi prvakov v domačem prvenstvu hitro pobral. V nedeljo je s 3:0 na domačem stadionu odpravil Bordeaux, vendar je bolj kot njihova zmaga odzvanjal sprejem domačih navijačev, ki so med drugim Neymarja, čeprav se je v nedeljo vpisal med strelce, in Lionela Messija sprejeli z žvižgi. Navijači so negodovali tudi ob njunem vsakem stiku z žogo.

Messi je bil po odzivu domačih navijačev zelo razočaran. Foto: Guliverimage

Messi: Mislim, da je to prava beseda, ki opiše izkušnjo na taki tekmi

Na hladen sprejem se je po tekmi odzvala četa Mauricia Pochettina. Messi je kljub zmagi dejal, da je bil ob sprejemu domačih navijačev in atmosferi na tekmi zelo užaloščen. "Vsi, ki imajo radi PSG in ki so jezni zaradi izpada, se ne morejo počutiti drugače. Žalost. Mislim, da je to prava beseda, ki opiše izkušnjo na taki tekmi," je dejal Messi.

"Razumemo jezo in razočaranje navijačev, ki jo čutimo tudi mi. Vsi kot ekipa smo krivi za ta poraz. A čas je, da se premaknemo naprej, sploh če si želimo osvojiti naslov v francoskem prvenstvu. Čas je, da spet pokažemo svoj karakter in da držimo skupaj," pa je dejal nogometaš pariškega kluba Presnel Kimpembe.

V bran Neymarju in Messiju, ki na sredini tekmi nista odigrala vidnejše vloge, sta se na družbenih omrežjih postavila tudi Luis Suarez in Cesc Fabregas. "Nogomet nima spomina. Škoda. Vedno z vama, brata," je na Twiterju zapisal Fabregas, podobno pa je na Instagramu ob fotografiji z Brazilcem in Argentincem zapisal tudi Suarez.

PSG ima sicer v francoskem prvenstvu po 28 odigranih krogih 65 točk, ob tem pa ima kar 15 točk pred prvim zasledovalcem Marseillem.

