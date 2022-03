Navijači odšli pred koncem: Barcelona ponižala vodilni Real

Tri točke je v 29. krogu la lige osvojil Jan Oblak s svojim Atleticom. Za zmago z 1:0 nad Rayom Vallecanom je v začetku drugega polčasa zadel kapetan Koke. Tekmo je zaznamovalo kar osem rumenih kartonov, Angel Correa pa je dobil rdečega. Kljub igralcu manj je v zaključku tekmi Atletico ubranil minimalno prednost.

Koke je zadel za zmago Atletica. Foto: Reuters Prvi polčas se je končal brez zadetkov, najlepši priložnosti sta v tem delu igre zapravila Antoine Griezmann in Joao Felix. Da so atleti osvojili tri točke, je zaslužen tudi Oblak, ki je ubranil dober poskus Maria Suareza. Sicer pa si je slovenski vratar v 81. minuti prislužil rumeni karton zaradi zavlačevanja.

Tako Real kot Barcelona sta se v zadnjih dveh tednih veselila napredovanja v evropskih tekmovanjih. Real je v ligi prvakov izločil PSG, Barcelona pa je v tem tednu v osmini finala lige Evropa preskočila turški Galatasaray.

Ekipi sta se od leta 1902 pomerili že 281-krat. Barcelona je dobila 115 obračunov, Real 104, 62 tekem pa se je končalo z remijem. Zdaj je Barca zmagala 116-ič. In to na kakšen način.

Real - Barcelona Foto: Reuters Domači so igrali brez prvega strelca lige Karima Benzemaja. In zanj prave menjave nimajo. Že začetek ni bil najboljši, Barcelona je imela premoč v posesti žoge. Luknje v Realovi obrambi in v 12. minuti je moral Thibaut Courtois dvakrat reševati soigralce. Izjemen je bil predvsem strel Pierre-Emericka Aubameyanga. Še pred polovico polčasa je imela Barcelona že tretjo super priložnost. Streljal je Ferran Torres. V 29. minuti pa je Barcelona premoč le kronala z golom. Zadel je Aubameyang. To je bila izvrstna podaja z desne strani Ousmana Dembeleja, v kazenskem prostoru je Aubameyang žogo samo preusmeril v Courtoisov gol.

V napadu Reala je bil še najbolj nevaren Vinicius Junior, v 36. minuti se je sam znašel v Barceloninem kazenskem prostoru. A tudi sam padel. Sicer je zahteval strel z bele točke. A kdor ne da, dobi. Dve minuti zatem je Ronald Araujo zadel za 2:0. S tribun stadiona Santiago Bernabeu so ob polčasu odmevali žvižgi.

Aubameyang je dal dva gola. Foto: Reuters In žvižgi so se nadaljevali, ko sta se ekipi vrnili na zelenico. Že v 20. sekundi drugega polčasa bi Ferran lahko zabil za 3:0. Pa je zgrešil nemogoče. No, oddolžil se je dobri dve minuti pozneje, ko je vendarle zadel za 3:0. Popoln razpad sistema za Real. Ekipa, ki je imela pred tekmo 15 točk prednosti pred tokratnim nasprotnikom, je v 55. minuti zaostajala že z 0:4. Drugič je zabil Aubameyang. V 58. minuti pa je imel nekdanji nogometaš Arsenala na svoji desnici hat-trick. A je bil za korak prekratek. V zadnjih minutah, ko so bile tribune že na pol prazne, je Barca stopila s plina in tekmo mirno pripeljala do konca z zmago 4:0.

Špansko prvenstvo, 29. krog: Petek, 18. marec:

Athletic Bilbao : Getafe 1:1 (1:1)

Berciche 29.; Unal 3.; RK: Cuenca 65./Getafe Sobota, 19. marec:

Alaves : Granada 2:3 (0:0)

Escalante 53., Vallejo 57.; Escudero 50., Puertas 85., Suarez 87. Elche : Valencia 0:1 (0:0)

Guedes 50. Osasuna : Levante 3:1 (1:0)

Avila 44., Budimir 57., Brasanac 64.; Roger 76.



Rayo Vallecano : Atletico Madrid 0:1 (0:0)

Koke 49.

Correa (Atletico) je dobil rdeči karton. Nedelja, 20. marec:

Espanyol : Mallorca 1:0 (1:0)

Tomas 42. Cadiz : Villarreal 1:0 (0:0)

Sobrino 91. Celta Vigo : Betis 0:0



Sevilla : Real Sociedad 0:0



Real Madrid : Barcelona 0:4

Aubameyang 29., 53, Araujo 38., Torres 48.