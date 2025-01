Maribor izgubil proti Poljakom, vijolice namesto Cesarja vodil Radosavljević

Do začetka spomladanskega dela 1. SNL je le še dober teden dni. Slovenski prvoligaški klubi zato že igrajo generalke pred nadaljevanjem prvenstva. Jesenski prvak Olimpija se bo danes v Španiji pomeril z ukrajinskim Krivbasom, Mariborčane čaka dvojni spored v Turčiji, saj bodo odigrali kar dve tekmi. Zgodaj dopoldne so izgubili proti poljskemu prvaku Jagiellonio (0:2), vijolice je ob odsotnosti Boštjana Cesarja vodil Aleksandar Radosavljević, popoldan jih čaka še tekma z moldavskim Zimbrujem. Bravo se bo pomeril z ukrajinskim Rukhom, Domžale pa na Malti z avstrijskim Tirolom.

Prvoligaški klubi se na nadaljevanje sezone pripravljajo v različnih državah. Jesenska prvakinja Olimpija je v Španiji, Maribor v Turčiji, kjer se je pripravljala tudi Mura. Celje, Primorje in Radomlje so na Hrvaškem, Bravo je bil na Malti, kjer so trenutno Domžalčani, Koper in Nafta pa se večinoma pripravljata doma.

Veliko zanimanje navijačev Olimpije za Banjaluko

Prihodnji mesec bo Olimpijo na gostovanju v BiH spremljalo vsaj 550 navijačev. Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com Strateg Olimpije Victor Sanchez je v četrtek na manj zahtevni pripravljalni tekmi s skoraj rezervno postavo napolnil mrežo španskemu petoligašu Real Murcia Imperialu (6:1). Danes, ko bo na drugi strani stal četrtouvrščeni ukrajinski prvoligaš Krivbas, bodo zmaji nastopili z najmočnejšo postavo, s katero se bodo spomladi podali v boj za dvojno slovensko krono kot tudi čim boljši rezultat v konferenčni ligi, kjer se bo za osmino finala udarila s prvakom BiH Borcem iz Banjaluke.

O tem, kako veliko je zanimanje navijačev Olimpije za ogled zgodovinskega gostovanja v Banjaluki, pričajo razprodani aranžmaji. Pošlo je vseh 550 vstopnic, namenjenih privržencem Olimpije za ogled srečanja v BiH.

Poraz proti Jagiellonii, sledi dvoboj z Zimbrujem

Benjamin Tetteh je zapustil zelenico po 37 minutah, zamenjal ga je novopečeni očka Maks Barišić. Foto: Aleš Fevžer Mariborčane danes čaka dvojni program. V zgodnjih dopoldanskih urah so se namerili na zahtevnega tekmeca in proti poljskemu prvaku Jagiellonii iz Bialystoka, proti kateremu sta Celje (2:2 doma) in Olimpija (0:0 v gosteh) v ligaškem delu konferenčne lige remizirala, izgubili z 0:2.

Strokovno vodstvo Maribora se je odločilo za zasedbo Jug, Širvys, M'Bondo, Rekik, Ojo, Viher, J. Repas, Grlić, Ž. Repas (od 64. Belovič), Soudani (od 72. Videnović) in Tetteh (od 57. Barišić). Trenerja Boštjana Cesarja ni bilo na klopi. Nekdanji kapetan slovenske reprezentance je manjkal zaradi viroze, tako da je vijolice vodil njegov pomočnik Aleksandar Radosavljević. Za slabo voljo Mariborčanov je poskrbela poškodba Benjamina Tetteha, ki se je izkazal na prejšnji tekmi proti TSC iz Bačke Topole (ravno tekmecu Jagiellonie v konferenčni ligi v boju za osmino finala). Poljaki so oba zadetka dosegli z bele točke.

Mariborčane čaka ob 15.30 še tekma z drugouvrščenim klubom moldavijskega prvenstva Zimbrujem. Nanj vežejo navijače Maribora žalostni spomini, saj je Zimbru leta 2000 nepričakovano izločil vijolice (2:0 in 0:1) v kvalifikacijah za ligo prvakov in prekinil evforijo, zgrajeno na temelju nastopov Prašnikarjeve čete v elitnem tekmovanju sezono poprej.

Bravo, ki želi v spomladanskem delu 1. SNL zadržati položaj v zgornji polovici razpredelnice, se bo danes pomeril z ukrajinskim Rukhom. Za Šiškarje bi lahko debitiral tudi zadnji zimski novinec, branilec iz Centroafriške republike Venuste Baboula.

Domžalčani se bodo na Malti pomerili z avstrijskim prvoligašem WSG Tirol. Rumena družina je v četrtek izgubila proti celovški Austrii z 1:2, edini zadetek za Dončićevo četo je dosegel 18-letni Gal Kranjčič z bele točke.

Olimpija

Datum Tekma Strelci za Olimpijo 20. 1. Olimpija : Slask Vroclav (Pol/1) 2:0 Florucz, Sualehe 23. 1. Olimpija : Real Murcia Imperial (Špa/5) 6:1 Durdov 3, Agba 2, Boultam 24. 1. Olimpija – Krivbas (Ukr/1)

Maribor

Datum Tekma Strelci za Maribor 9. 1. Maribor : Istra 1961 (Hrv/1) 2:1 Soudani, Grlić 16. 1. Maribor : Dinamo Kijev (Ukr/1) 0:2 / 20. 1. Maribor : TSC Bačka Topola (Srb/1) 4:3 Tetteh 2, Ž. Repas 24. 1. Maribor : Jagiellonia Bialystok (Pol/1) 0:2 / 24. 1. Maribor – Zimbru (Mol/1)

Koper

Datum Tekma Strelci za Koper 11. 1. Koper : Tekstilac Odžaci (Srb/1) 3:2 Groznica 2, Omladič 18. 1. Istra 1961 (Hrv/1) : Koper 6:0 / 25. 1. Koper – Sarajevo (BiH/1) 26. 1. Koper – Rukh Viniki (Ukr/1)

Celje

Datum Tekma Strelci za Celje 18. 1. Celje : Osijek (Hrv/1) 2:2 Kvesić, Sešlar 25. 1. Celje – Široki Brijeg (BiH/1)

Bravo

Datum Tekma Strelci za Bravo 8. 1. Bravo : Kaiserslautern (Nem/2) 0:4 / 17. 1. Bravo : Hartberg (Avt/1) 0:2 / 24. 1. Bravo – Rukh Viniki (Ukr/1)

Mura

Datum Tekma Strelci za Muro 8. 1. Mura : Crvena zvezda (Srb/1) 2:4 Vizinger, Diogo Bezera 11. 1. Mura : Austria Dunaj (Avt/1) 1:2 Domjan 14. 1. Mura : Cracovia Krakov (Pol/1) 2:1 Pišek, Maroša 14. 1. Mura : Lokomotiv Leipzig (Nem/4) 3:3 Domjan 2, Lewis 17. 1. Mura : Železničar Pančevo (Srb/1) 1:4 Jovićević

Primorje

Datum Tekma Strelci za Primorje 8. 1. Rijeka (Hrv/1) : Primorje 1:1 Suljanović 12. 1. Gorica (Hrv/1) : Primorje 1:1 Babin 15. 1. Lokomotiva Zagreb (Hrv/1) : Primorje 0:0 / 17. 1. Slaven Koprivnica (Hrv/1) : Primorje 4:0 / 26. 1. Primorje – Široki Brijeg (BiH/1)

Radomlje

Datum Tekma Strelci za Radomlje 10. 1. Radomlje : Sesvete (Hrv/2) 2:2 Cukon, Vučenović 14. 1. Radomlje : Rijeka (Hrv/1) 1:0 Vokić 17. 1. Radomlje : Triglav Kranj (Slo/2) 2:1 Kukovec, Gajzler 20. 1. Radomlje : Tekstilac Odžaci (Srb/1) 2:0 Martinčič, Vučenović 21. 1. Radomlje : Fehervar (Mad/1) 1:2 Davidović 25. 1. Radomlje – Orijent (Hrv/2)

Domžale

Datum Tekma Strelci za Domžale 14. 1. Domžale : Osijek (Hrv/1) 1:2 Kranjčič 18. 1. Domžale : Bistrica (Slo/2) 2:1 Burić 2 23. 1. Domžale : Austria Celovec (Avt/1) 1:2 Kranjčič 24. 1. Domžale – WSG Tirol (Avt/1)

Nafta

Datum Tekma Strelci za Nafto 10. 1. Nafta : Bistrica (Slo/2) 6:3 Csoka 3, Kadrić, Božičković, Lesjak 18. 1. Nafta : Kozarmisleny (Mad/2) 4:3 Kadrić 3, Kalnoki-Kis 25. 1. Nafta – ZTE (Mad/1)

Preberite še: