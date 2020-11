Kakšna poškodba? Ronaldo je pripravljen za jubilej!

Slovenska reprezentanca bo danes v Stožicah v prijateljski tekmi pričakala Azerbajdžan. To bo njun prvi medsebojni obračun v zgodovini. Poslastica dneva bo potekala v Amsterdamu med Nizozemsko in Španijo, Cristiano Ronaldo, ki ne čuti več bolečin v gležnju, pa bo proti Andori lovil jubilejno 100. zmago v državnem dresu. Prijateljske tekme se bodo nadaljevale tudi v četrtek, ko bodo sicer v ospredju zanimanja zaključne tekme play-offa za nastop na Euru 2020.

Večina reprezentanc bo pred zadnjima krogoma lige narodov preizkusila formo še na prijateljskih tekmah. Med njimi ne bo osem udeležencev finala dodatnih kvalifikacij za EP 2020 (Islandija, Madžarska, Severna Irska, Slovaška, Srbija, Škotska, Gruzija in Severna Makedonija), bodo pa na delu preostali, med njimi tudi Slovenija. Kekova četa, ki jo je okrepil povratnik Josip Iličić, bo v Stožicah danes zvečer gostila Azerbajdžan, njena tekmeca v ligi narodov pa se bosta pomerila s Ciprom (Grčija) in Albanijo (Kosovo). Selektor je napovedal, da bosta poleg Iličića in Tima Matavža zagotovo dobila priložnost tudi novinca Adam Gnezda Čerin in Kenan Bajrić, med vratnicama pa bo podobno kot prejšnji mesec proti San Marinu Vid Belec. Slovenija v tem letu še ni prejela zadetka.

Ronaldo po jubilej in rekord

Cristiano Ronaldo je zaradi koronavirusa preskočil zadnje reprezentančno srečanje s Švedsko, zdaj pa naj bi že odpravil poškodbo gležnja. V dresu Portugalske je zbral 167 nastopov in dosegel 101 zadetek. Foto: Reuters Danes bo zelo zanimivo na dvoboju nekdanjih evropskih prvakinj, Nizozemske in Španije, svetovni prvak Francija bo gostila Finsko, aktualna evropska prvakinja Portugalska pa bo imela na stadionu Luz v Lizboni ''trening'' z Andoro. Pričakuje se visoka zmaga Portugalcev, ki bi lahko na tekmi računali tudi na kapetana in strelskega rekorderja Cristiana Ronalda.

Superzvezdnik se je poškodoval na zadnji tekmi Juventusa (1:1 v Rimu proti Laziu), na kateri se je vpisal med strelce. Čeprav je moral na zadnji klubski tekmi zaradi poškodbe gležnja predčasno z igrišča, je vseeno pripotoval v reprezentančni tabor, kjer bo opravil dodatne preglede. Izkazalo se je, da je bila poškodba zgolj blažje narave, saj je brez težav opravil torkov trening, tako da bo po napovedih selektorja Fernanda Santosa kandidiral tudi za današnji prijateljski obračun z Andoro.

Evropski prvaki se bodo pomerili z eno najslabših reprezentanc na stari celini, Ronaldo pa bo lovil jubilejno 100. zmago v državnem dresu. V državnem dresu je dosegel že 101 zadetek, tako da za absolutnim rekordom, ki ga drži Iranec Ali Daei (109), zaostaja le še osem zadetkov. Proti Andori bi lahko izdatno izboljšal statistiko. Ko se je nazadnje pomeril proti žepni državi v kvalifikacijah za SP 2018, je mrežo Andore na dveh tekmah zatresel kar petkrat. Vrnitev Ronalda bo prišla zelo prav Portugalski, saj prinaša zaključek lige narodov domači derbi proti Franciji ter gostovanju na Hrvaškem, kjer se bo predstavila na splitskem Poljudu.

Francija bo v sredo gostila Finsko, Hrvaška pa bo gostovala v Turčiji. Foto: Reuters

V četrtek bo v Sarajevu pri BiH gostoval Iran, ki ga vodi Hrvat Dragan Skočić, sicer nekdanji trener Interblocka. Njegov pomočnik je nekdanji mladi slovenski reprezentant Anton Usnik.