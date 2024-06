Slovenija po zgodovinsko zmago tudi z Oblakom in Šeškom, Ronaldo proti Hrvaški ne bo popravil rekorda

Slovensko nogometno reprezentanco čaka ob 15. uri, zgodnji začetek dvoboja je nameren, saj se bo tako zgodaj začel tudi dvoboj s Srbijo na Euru, še zadnji pripravljalni izpit pred odhodom v Nemčijo. V Stožicah se bo pomerila z Bolgarijo, v primerjavi s srečanjem z Armenijo (2:1) bi lahko selektor Matjaž Kek, ki je v petek potrdil končnih 26 potnikov na Euro, zaigral z najmočnejšo zasedbo. Tudi s kapetanom Janom Oblakom in vročim napadalcem Benjaminom Šeškom. Danes se bosta zadnjič pred Eurom predstavili tudi Srbija in Danska, portugalski superzvezdnik Cristiano Ronaldo pa bo izpustil nastop s Hrvaško.

Prijateljske tekme (sobota, 8. junij):

Benjamin Šeško je proti Armeniji počival, tokrat pa bi lahko zaigral od prve minute. Foto: www.alesfevzer.com Sobotna matineja v Stožicah se bo začela že ob 15. uri. Izbranci Matjaža Keka bodo skušali zadržati zmagovalno formo in po Armeniji premagati še Bolgarijo, s tem pa si še utrditi samozavest pred velikim izzivom, ki jih čaka v Nemčiji. Dober teden pred uvodno tekmo Eura, ko se bodo 16. junija v Stuttgartu udarili z Dansko, se bodo v generalki za evropsko prvenstvo pomerili z Bolgarijo. Z njo so se v obdobju državne samostojnosti srečali štirikrat in vselej ostali brez zmage. Je tako danes napočil trenutek za zgodovinsko prvo zmago, ki bi prišla še kako prav pred začetkom Eura? Slovenija se je z Bolgarijo nazadnje merila leta 2018 v ligi narodov, ko je bil selektor še Tomaž Kavčič (1:1 in 1:2), dvakrat pa je ostala praznih rok v kvalifikacijah za Euro 2008. Na prvi tekmi v Sofiji je Slovenijo še vodil Branko Oblak (0:3), tisto v Celju pa že njegov naslednik Matjaž Kek (0:2). Mariborčan je slabe tri leta po porazu z Bolgari vodil Slovenijo na SP 2010 v Južni Afriki, tokrat pa ga čaka še prvi nastop na Euru.

Slovenija bi lahko v primerjavi s srečanjem z Armenijo (2:1) danes zaigrala z najmočnejšo zasedbo, v kateri bi bila od prve minute prisotna tudi kapetan Jan Oblak in eden trenutno najbolj vročih napadalcev v Evropi Benjamin Šeško, za katerega se poteguje kar nekaj evropskih velikanov in se sprašujemo, kje bo nadaljeval klubsko kariero. Proti Bolgariji naj ne bi zaigral le Benjamin Verbič, strelec zmagovitega zadetka proti Kazahstanu, ki je lani potrdil napredovanje Slovenije na Euro 2024.

Danska je na zadnjem Euru nastopila v polfinalu, tokrat pa se bo v Nemčiji v uvodnem nastopu pomerila prav s Slovenijo, proti kateri je v kvalifikacijah za Euro 2024 osvojila štiri točke. Foto: Guliverimage

Danes bo nastopilo veliko udeleženk Eura. Dejavna bosta tudi uvodna tekmeca Slovenije na Euru. Dansko čaka v Brondbyju zahteven tekmec. Po Švedski (2:1) bo skušala ugnati še enega skandinavskega tekmeca. To je Norveška, ki je med tednom s 3:0 odpravila Kosovo, pod vse tri zadetke pa se je podpisal Erling Haaland. Na severu Evrope se mudi tudi Srbija. Izbranci Dragana Stojkovića Piksija so nedavno izgubili na Dunaju z Avstrijo (1:2), zdaj pa se bodo merili s Švedsko, ki je kljub številnim kakovostnim igralcem (Alexander Isak, Dejan Kuluševski …) letos ne bo na Euru.

Ronalda ne bo proti Hrvaški. Do rekorda proti Irski?

Cristiano Ronaldo bo izpustil tudi drugo pripravljalno tekmo Portugalske pred Eurom. Manjkal je že proti Finski (2:4), zdaj ga ne bo še proti Hrvaški. Foto: Guliverimage Na Nacionalnem stadionu v Oeirasu, ki sprejme okrog 37 tisoč gledalcev, zvečer vendarle ne bo padel nov nogometni mejnik. Portugalski superzvezdnik Cristiano Ronaldo se je pred dnevi pridružil portugalski reprezentanci. Nazadnje je konec marca izgubil v Ljubljani s Slovenijo (0:2), proti Hrvaški pa bi zbral že 207. nastop, s čimer bi še popravil rekord (dosegel je 128 zadetkov).

Devetintridesetletni Ronaldo bo letos v Nemčiji postal prvi nogometaš v zgodovini, ki bo nastopil na kar šestih zaporednih evropskih prvenstvih. Če bi nastopil danes, bi bil to že njegov 1226. nastop na reprezentančni oziroma klubski tekmi, s čimer bi popravil svetovni rekord, ki si ga zdaj deli z legendarnim brazilskim vratarjem Rogeriom Cenijem. Glede na napoved selektorja Roberta Martineza, danes ne bo rekorda, saj naj bi Ronaldo, Ruben Neves in Pepe, ki se je lažje poškodoval, proti Hrvaški počivali. Bi pa lahko Ronaldo in Neves, oba nastopata v Savdski Arabiji, zaigrala na zadnji pripravljalni tekmi pred Eurom, 11. junija z Irsko v Aveiru.

Avstrija, ki je med tednom premagala Srbijo (2:1) in bo jeseni tekmica Slovenije v ligi narodov, bo danes gostovala pri sosedih Švicarjih. Foto: Guliverimage

Španija se bo zvečer v Palma de Mallorci udarila s Severno Irsko, Belgija bo v sosedskem obračunu v Bruslju pričakala Luksemburg, Švica se bo v St. Gallnu pomerila z Avstrijo, Madžarska bo v Debrecenu gostila Izrael.

Prijateljske tekme pred začetkom Eura:

