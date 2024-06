Prijateljske tekme (torek, 4. junij):

Po ponedeljku, ko sta najvišjo zmago dneva na prijateljskih obračunih vknjižili Anglija, ki je v Newcastlu s 3:0 premagala Bosno in Hercegovino, ter Hrvaška, ki je na Reki z istim rezultatom ugnala Severno Makedonijo, bo danes na evropskih tleh odigrano sedem prijateljskih tekem.

Kek mora sporočiti končni seznam do četrtka

Matjaž Kek bo moral na razširjenem seznamu do četrtka prečrtati štiri imena. Foto: www.alesfevzer.com Slovenija bo led, kar se tiče junijskih pripravljalnih tekem na Euro, prebila v Stožicah proti Armeniji. Selektor Matjaž Kek zagotovo ne bo računal na Žana Celarja, negotovi pa so tudi nastopi Benjamina Šeška, Mihe Blažiča, Benjamina Verbiča in Petra Stojanovića, tako da bi lahko priložnost za nastop dočakali številni igralci z razširjenega seznama 30 imen, ki v kvalifikacijah za Euro 2024 niso bili v osrednjih vlogah.

Zaigral bi lahko tudi Sandi Lovrić, ki bi lahko tako zaigral prvič po dveh mesecih, ko se je huje poškodoval pri Udineseju, po poltretjem letu pa bo državni dres oblekel Josip Iličić. To bo čustven dan za 36-letnega velikana slovenskega nogometa, ki se spogleduje s tako želenim nastopom na velikem tekmovanju. Če bo nastopil, bo zabeležil svoj jubilejni 80. nastop za Slovenijo in se na večni lestvici izenačil z najboljšima strelcema Slovenije vseh časov, Zlatkom Zahovićem (35 zadetkov) in Milivojem Novakovićem (32), ki sta državni dres v bogatih karierah oblekla ravno 80-krat.

To bo pomemben obračun zlasti za selektorja Matjaža Keka, ki mora najpozneje do četrtka na razširjenem seznamu prečrtati štiri mesta in sporočiti Uefi končni seznam 26 potnikov na Euro.

Srbi na Dunaju brez Mitrovića

Aleksandar Mitrović se bo 20. junija v Münchnu spopadel s slovensko obrambo. Foto: Guliverimage Po Angliji, ki je v mešani postavi, manjkali so številni zvezdniki otoškega nogometa, v ponedeljek odpravila Bosno in Hercegovino (3:0), se bosta tako izmed udeležencev Eura v skupini C na prijateljskih srečanjih predstavili še Slovenija in Srbija. Orli, ki jih vodi Dragan Stojković Piksi, se bodo na Dunaju namerili na zelo močnega tekmeca.

Najboljši strelec Aleksandar Mitrović, ki je pred nekaj dnevi skupaj s Sergejem Milinkovićem-Savićem spravil v solze Cristiana Ronalda in osvojil pokalno tekmovanje v Savdski Arabiji, ne bo začel dvoboja. Podobno velja za Nikolo Milenkovića in Luko Jovića, v središču pozornosti pa bo tudi nastop avstrijskega napadalca Marka Arnautovića, ki ima srbske korenine in je v tej sezoni pomagal Interju do naslova italijanskega prvaka.

Azzurri gostijo Turke, Ronalda ne bo proti Finski

Italija se bo v Bologni, kjer se bo v prihodnji sezoni igral nogomet tudi v ligi prvakov, pomerila s Turčijo. Zanimivo je, da sta se omenjeni reprezentanci pred tremi leti srečali v Rimu ter odigrali otvoritveno srečanje Eura 2020. Azzurri so zmagali kar s 3:0, nato pa šli do konca. Na selektorskem položaju je nato prišlo do menjave, namesto Roberta Mancinija je lani jeseni prišel Luciano Spalletti, Turke pa je prevzel Vincenzo Montella in se zelo izkazal v kvalifikacijah, kjer je prehitel tudi Hrvaško. Dober vtis je pokvaril v marčevskem terminu, ko je prijateljske tekme izgubil z Madžarsko (0:1) in Avstrijo (1:6). Takrat je Avstrijec Michael Gregoritsch dosegel kar tri zadetke.

Cristiano Ronaldo je zadnjo tekmo za Portugalsko odigral 26. marca v Ljubljani, ko je izgubil proti Sloveniji z 0:2. Foto: www.alesfevzer.com

Devetintridesetletni portugalski superzvezdnik Cristiano Ronaldo danes zagotovo ne bo zaigral na uvodni pripravljalni tekmi proti Finski, bi pa lahko prišel v poštev v soboto proti Hrvaški. Če bo nastopil takrat, bo podrl nov svetovni rekord, saj bo to njegova že 1226. tekma bodisi za klub ali za reprezentanco. Za zdaj si deli rekord (1225) z legendarnim brazilskim vratarjem Rogeriom Cenijem.

