Na uvodni tekmi šestega kroga angleškega prvenstva je Benjamin Šeško zabil svoj prvi gol za Manchester United, a so proti Brentfordu izgubili z 1:3. V mrežo je potisnil odbitek, a v tretjem poskusu. Dvakrat mu je Caoimhin Kelleher branil. Ob 16. uri Chelsea gosti Brighton, Liverpool brez kaznovanega Huga Etikiteja skuša stoodstotni izkupiček nadaljevati proti Crystal Palacu, Manchester City pa gosti Burnley.

Igor Thiago je dvakrat zadel že v prvih 20 minutah. Foto: Reuters Dvaindvajsetletni Benjamin Šeško je sobotno tekmo začel v prvi postavi (tretjič zapored). Do te tekme je v premier ligi in ligaškem pokalu odigral skoraj 300 minut, a uspel sprožiti le pet strelov, od katerih je le eden letel v okvir vrat. Poleg tega se je v kazenskem prostoru nasprotnika žoge dotaknil le osemkrat in dobil devet od 17 zračnih dvobojev. Manchester United je bil po petih odigranih tekmah na 11. mestu s sedmimi točkami. V prejšnjem krogu so rdeči vragi premagali Chelsea, kar je bil velik obliž na rane po slabem začetku sezone. Brentford je bil 17. z le štirimi točkami. Šekotovi so bili torej favoriti.

Kljub prvencu v premier ligi razočarani Šeško po tekmi. Foto: Reuters A je Igor Thiago rdečim vragom že v prvih 20 minutah zabil dva gola, nakar je v 26. minuti vendarle svoj prvi zadetek v premier ligi dosegel mladi slovenski napadalec. V mrežo je potisnil odbitek, a v tretjem poskusu. Dvakrat mu je irski vratar Caoimhin Kelleher branil. Sredi drugega polčasa je imel United priložnost za izenačenje. Bryan Mbeumo je padel v kazenskem prostoru, a je Bruno Fernandes zapravil 11-metrovko. Slabo je streljal in Kelleher je njegov strel ubranil. Za končni izid 3:1 je Mathias Jensen od daleč zadel v sodnikovem dodatku.

