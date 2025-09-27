Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
M. P., Š. L.

Sobota,
27. 9. 2025,
15.30

Osveženo pred

11 minut

Angleško prvenstvo, 6. krog

Benjamin Šeško zabil prvi gol za United, ki pa je doživel nov boleč poraz

Benjamin Šeško je sredi prvega polčasa tekme z Brentfordom dosegel svoj prvi gol za Manchester United.

Benjamin Šeško je sredi prvega polčasa tekme z Brentfordom dosegel svoj prvi gol za Manchester United.

Foto: Reuters

Na uvodni tekmi šestega kroga angleškega prvenstva je Benjamin Šeško zabil svoj prvi gol za Manchester United, a so proti Brentfordu izgubili z 1:3. V mrežo je potisnil odbitek, a v tretjem poskusu. Dvakrat mu je Caoimhin Kelleher branil. Ob 16. uri Chelsea gosti Brighton, Liverpool brez kaznovanega Huga Etikiteja skuša stoodstotni izkupiček nadaljevati proti Crystal Palacu, Manchester City pa gosti Burnley.

Gabriel Martinelli, Arsenal
Sportal Derbi brez zmagovalca, Arsenal do točke v dodatku

Angleško prvenstvo, 6. krog:

Sobota, 27. september:

Graham Potter
Sportal West Ham odpustil Grahama Potterja in ima že novega trenerja

Igor Thiago je dvakrat zadel že v prvih 20 minutah. | Foto: Reuters Igor Thiago je dvakrat zadel že v prvih 20 minutah. Foto: Reuters Dvaindvajsetletni Benjamin Šeško je sobotno tekmo začel v prvi postavi (tretjič zapored). Do te tekme je v premier ligi in ligaškem pokalu odigral skoraj 300 minut, a uspel sprožiti le pet strelov, od katerih je le eden letel v okvir vrat. Poleg tega se je v kazenskem prostoru nasprotnika žoge dotaknil le osemkrat in dobil devet od 17 zračnih dvobojev. Manchester United je bil po petih odigranih tekmah na 11. mestu s sedmimi točkami. V prejšnjem krogu so rdeči vragi premagali Chelsea, kar je bil velik obliž na rane po slabem začetku sezone. Brentford je bil 17. z le štirimi točkami. Šekotovi so bili torej favoriti.

Kljub prvencu v premier ligi razočarani Šeško po tekmi. | Foto: Reuters Kljub prvencu v premier ligi razočarani Šeško po tekmi. Foto: Reuters A je Igor Thiago rdečim vragom že v prvih 20 minutah zabil dva gola, nakar je v 26. minuti vendarle svoj prvi zadetek v premier ligi dosegel mladi slovenski napadalec. V mrežo je potisnil odbitek, a v tretjem poskusu. Dvakrat mu je irski vratar Caoimhin Kelleher branil. Sredi drugega polčasa je imel United priložnost za izenačenje. Bryan Mbeumo je padel v kazenskem prostoru, a je Bruno Fernandes zapravil 11-metrovko. Slabo je streljal in Kelleher je njegov strel ubranil. Za končni izid 3:1 je Mathias Jensen od daleč zadel v sodnikovem dodatku.

Benjamin Šeško
Sportal Angleški mediji neizprosni: Šeško postaja Bond

Angleško prvenstvo, 6. krog:

Sobota, 27. september:

Nedelja, 28. september:

Ponedeljek, 29. september:

Lestvica:

Najboljši strelci:

– Haaland (Man City) 
– Thiago (Brentford) 
3 – Anthony (Burnley), Ekitike (Liverpool), Gyökeres (Arsenal), Isidor (Sunderland), Richarlison (Tottenham), Semenyo (Bournmouth)
...
Benjamin Šeško (Man United) 

Benjamin Šeško
Sportal Benjamin Šeško si je kriv tudi sam, legenda Uniteda mu svetuje
Benjamin Šeško
Sportal Duša slačilnice Man Utd navdušena nad Šeškom

Newcastle United Chelsea Tottenham Arsenal Liverpool Benjamin Šeško Benjamin Šeško Manchester City Manchester United tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva angleško prvenstvo Premier League
