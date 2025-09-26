Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Avtor:
Š. L.

Petek,
26. 9. 2025,
12.10

Osveženo pred

10 minut

Angleško prvenstvo, 6. krog

Nove besede hvale na račun Benjamina Šeška

Benjamin Šeško United Chelsea | Benjamin Šeško bo v soboto iskal novo priložnost. | Foto Guliverimage

Benjamin Šeško bo v soboto iskal novo priložnost.

Foto: Guliverimage

Že za uvod v šesti krog angleškega prvenstva bo na delu Manchester United Benjamina Šeška, ki ga čaka gostovanje pri Brentfordu, kjer se bo United boril za drugo zaporedno zmago v tej sezoni. Slovenski napadalec še vedno čaka na svoj prvenec na Otoku, svojo priložnost bo iskal spet v soboto. Zatem bo Chelsea gostila Brighton, Liverpool bo brez kaznovanega Huga Etikiteja skušal stoodstotni izkupiček nadaljevati proti Crystal Palacu, Manchester City pa se bo pomeril z Burnleyjem.

Benjamin Šeško od velikega poletnega prestopa iz RB Leipziga v Manchester United še ni našel prave priložnosti. Slovenec kljub skoraj 300 odigranim minutam za rdeče vrage še ni dosegel gola, kljub številnim kritikam pa je nazadnje navdušil s fotografijo s treninga, na katerem posnema ikono Old Trafforda Marka Hughesa in njegov slavni volej proti Manchester Cityju leta 1989.

Klubski poročevalec Adam Marshall je v tem tednu obiskal Carrington, da bi navijačem povedal zgodbo o treningih Uniteda pod Amorimom. Posebej je poudaril, da je Šeško pred golom izgledal "zelo ostro", kar je pri soigralcih, ki so se čudili njegovemu zaključevanju, izzvalo "valove aplavza" in vzklikov "yes, Ben!", kot Slovenca kličejo v garderobi Uniteda.

22-letni Slovenec, ki bo sobotno preizkušnjo najverjetneje začel v prvi postavi, je doslej odigral pet tekem, v Premier ligi in ligaškem pokalu je skupno odigral skoraj 300 minut, a uspel sprožiti le pet strelov, od katerih je le eden letel v okvir vrat. Poleg tega se je Slovenec v kazenskem prostoru nasprotnika  žoge dotaknil le osemkrat in dobil devet od 17 zračnih dvobojev.

United je po petih odigranih tekmah na 11. mestu s sedmimi točkami, v prejšnjem krogu so rdeči vragi premagali Chelseo, kar je bil velik obliž na rane po začetku sezone. Brentford je 17. z le štirimi točkami. Posebna tekma bo to zagotovo tudi za Bryana Mbeuma, ki se je poleti Unitedu pridružil ravno iz vrst Brentforda, katerega član je bil od leta 2019.

V nedeljo bodo vse oči uprte v St. James' Park, kjer bo Newcastle gostil Arsenal. Krog bosta v ponedeljek sklenila Everton in West Ham.

Benjamin Šeško
Angleško prvenstvo, 6. krog:

Sobota, 27. september:

Nedelja, 28. september:

Ponedeljek, 29. september:

Lestvica:

Najboljši strelci:

– Haaland (Man City) 
3 – Anthony (Burnley), Ekitike (Liverpool), Gyökeres (Arsenal), Isidor (Sunderland), Richarlison (Tottenham), Semenyo (Bournmouth)
...

Benjamin Šeško
Benjamin Šeško
