Nogometaš Billy Vigar, nekdanji mladinec Arsenala, se je konec tedna na tekmi angleške sedme polprofesionalne lige hudo poškodoval, danes pa je zaradi poškodb možganov umrl, poroča dpa.

Angleški mediji poročajo, da je 21-letni Vigar, igralec Chichester Cityja, prejšnji konec tedna na tekmi proti Wingatu in Finchleyju z glavo trčil v betonski zid, ko je poskušal preprečiti, da bi žoga šla z igrišča.

Everyone at Arsenal is devastated by the shocking news that former academy graduate Billy Vigar has passed away.



All our thoughts are with his family and loved ones at this time.



Rest in peace, Billy ❤️ — Arsenal (@Arsenal) September 25, 2025

Po nesreči so nogometaša odpeljali v bolnišnico, ga dali v umetno komo in operirali, a ga niso rešili.

"Chichester City na veliko žalost mora potrditi smrt Billyja Vigarja," je klub sporočil v izjavi na družbenih omrežjih.