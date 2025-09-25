Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Billy Vigar (2003–2025)

Billy Vigar nekaj dni po nesreči na nogometni tekmi umrl zaradi poškodb

Sveča | Foto Thinkstock

Foto: Thinkstock

Nogometaš Billy Vigar, nekdanji mladinec Arsenala, se je konec tedna na tekmi angleške sedme polprofesionalne lige hudo poškodoval, danes pa je zaradi poškodb možganov umrl, poroča dpa.

Angleški mediji poročajo, da je 21-letni Vigar, igralec Chichester Cityja, prejšnji konec tedna na tekmi proti Wingatu in Finchleyju z glavo trčil v betonski zid, ko je poskušal preprečiti, da bi žoga šla z igrišča.

Po nesreči so nogometaša odpeljali v bolnišnico, ga dali v umetno komo in operirali, a ga niso rešili.

"Chichester City na veliko žalost mora potrditi smrt Billyja Vigarja," je klub sporočil v izjavi na družbenih omrežjih.

