Vse bolj vroče v boju za vrh, poslastica v Liverpoolu

Osrednja tekma kroga bo v sredo na Anfieldu, kjer bo vodilni Liverpool gostil Chelsea. Redse je pred dnevi močno pretresla novica, da se bo po koncu sezone po skoraj devetih letih od kluba poslovil strateg Jürgen Klopp. Liverpool je na prvi tekmi po tej novici v nedeljo v pokalnem tekmovanju FA s 5:2 izločil Norwich. Chelsea je na drugi strani remiziral z Aston Villo (0:0) in ga za to v boju za osmino finala čaka še ena tekma. Liverpool in Chelsea sicer na premierligaški lestvici loči kar 17 točk, a gostitelje v sredo čaka vse prej kot lahka naloga, hkrati pa bo za obe moštvi generalka pred finalom ligaškega pokalnega tekmovanja, v katerem se bosta zasedbi pomerili čez manj kot mesec dni na Wembleyju.

Jürgen Klopp je po koncu sezone napovedal slovo od Liverpoola. Foto: Reuters

Na prvi medsebojni tekmi sezone sta se moštvi razšli z remijem (1:1). Liverpool je neporažen na zadnjih desetih tekmah, skupno pa je zasedba Jürgena Kloppa v zadnjih dveh mesecih in pol na 17 obračunih izgubila le enkrat, na Anfieldu pa je v premier ligi brez poraza na zadnjih 22 zaporednih tekmah. A trdnjava Redsev v Liverpoolu bo v boju za morebitne nove tri točke na hudi preizkušnji, o čemer priča tudi podatek, da sta se Liverpool in Chelsea na zadnjih sedmih tekmah vselej razšla z remijem. Ekipa Mauricia Pochettina je sicer na domačem Stamford Bridgeu neporažena na zadnjih desetih tekmah, bolj pa njihove navijače skrbi njihova forma v gosteh, saj so klonili na zadnjih petih od šestih gostujočih tekem v vseh tekmovanjih, na vseh pa so prejeli vsaj dva zadetka. Kljub temu lahko ekipo iz Londona z nekaj optimizma navdaja njihov izkupiček na zadnjih enajstih gostovanjih na Anfieldu, saj so izgubili le dvakrat.

Liverpool ima z odigrano tekmo več na vrhu (48) pet točk prednosti pred aktualnim prvakom Manchester Cityjem, tretji Arsenal je na 21 tekmah zbral 43 točk, tako kot četrta Aston Villa. Še tri točke manj ima Tottenham.

Angleško prvenstvo, 22. krog:

Torek, 30. januar:

Sreda, 31. januar:

Četrtek, 1. februar:

Lestvica: