Od obstanka na prag lige prvakov in zato nova pogodba

Klub iz Birminghama je trenutno četrti na prvenstveni lestvici, ima šest točk pred petouvrščenim Tottenhamom, ki je sicer odigral dve tekmi manj. Aston Villa se je uvrstila tudi v polfinale konferenčne lige, kjer se bo pomerila z Olympiakosom in lovila prvo evropsko lovoriko po letu 1982, ko je bila okronana za evropskega prvaka.

Aston Villa je presenečenje sezone v premier ligi. Foto: Reuters Nekdanjega šefa ekip Seville, Paris Saint-Germaina in Arsenala so povezovali z münchenskim Bayernom in številnimi drugimi evropskimi klubi, ki bodo poleti iskali novega trenerja.

"Uživam skupaj z navijači Ville, lastniki kluba, vodstvom in to odlično skupino igralcev, na katere smo vsi ponosni. Lastniki kluba imajo vizijo, ki jo sam in športno vodstvo kluba želimo izpolniti, imamo pa dobro okolje in pravo strukturo za razvoj tega nogometnega kluba. Ohraniti moramo delovni duh, pametne odločitve in usklajenost z lastniki, zaenkrat nam to uspeva. Delali bomo, da bomo vedno boljši. In to zahtevali drug od drugega. Ambicije so in vedno morajo biti moto tega projekta," je ob podaljšanju pogodbe, stara se bi končala novembra letos, dejal 52-letni Španec Uani Emery.