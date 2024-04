Argentinski vezist angleškega nogometnega prvoligaša Chelsea Enzo Fernandez je v četrtek šel pod kirurški nož zaradi poškodbe dimelj, zaradi katere bo odsoten z igrišč do konca sezone.

Fernandez se ekipi ne bo več pridružil na preostalih šestih tekmah premier league. Kot so sporočili iz londonskega kluba, bo 23-letni vezist s klubsko zdravniško službo začel rehabilitacijo. Fernandez še vedno upa, da bo lahko igral za Argentino na nogometnem prvenstvu Južne Amerike, copa Americi, ki se bo začela 20. junija v ZDA. Za Argentino je igral na svetovnem prvenstvu leta 2022 v Katarju, kjer je bil razglašen za najboljšega mladega igralca turnirja.

To je dvignilo njegovo vrednost na prestopnem trgu do osupljivih razsežnosti, pri Chelseaju so zanj januarja lani odšteli vrtoglavih 121 milijonov evrov za prestop iz portugalske Benfice.

Fernandez za zdaj ni upravičil astronomske odškodnine. V zadnjih dveh sezonah je dosegel le tri gole in prispeval tri podaje v 46 nastopih v premier league.

Londonski klub je trenutno na devetem mestu angleškega prvenstva. Izpadli so tudi iz angleškega pokala FA, potem ko so v soboto v polfinalu izgubili proti Manchester Cityju z 0:1.

Fernandez, ki se je julija 2022 pridružil Benfici za približno 11 milijonov evrov, je z modrimi podpisal pogodbo za osem let in pol, do konca sezone 2031.

