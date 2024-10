Ponedeljkova sosedska derbija v Belgiji in Nemčiji

Ponedeljek v Uefini ligi narodov prinaša štiri tekme najboljših reprezentanc v ligi A. Za prvo mesto v skupini A3 igrata Nemčija in Nizozemska. Prvi imajo sedem točk, drugi pet. Ko so se pomerili na Nizozemskem septembra, je bilo 2:2. V skupini A2 vodilna Italija gosti Izrael, ki še nima točke, Francija pa za tretjo zaporedno zmago gostuje v Belgiji. Vse tekme se bodo začele ob 20.45. Igrajo tudi v ligah B in C, vse rezultate v tem članku spremljamo v živo.

Ponedeljek, 14. oktober:

Foto: Guliverimage Nemčija ima na vrhu skupine A3 sedem točk, Nizozemska ji sledi s petimi. Obe ekipi sta napadalno zelo razpoloženi, saj sta na prvih treh tekmah dali devet oziroma osem golov. No, pravzaprav so jih oboji dali večino v prvem krogu, Nemci pet Madžarski, Nizozemci prav toliko Bosni in Hercegovini.

Sosedski dvoboj igrata tudi belgijska in francoska reprezentanca, trenutno sta na tretjem oziroma drugem mestu skupine A2. Za favorita veljajo galski petelini, ki so septembrski dvoboj dobili z 2:0. Belgijcem je pred dnevi grozil še drugi poraz, a so po zaostanku z 0:2 vendarle izvlekli remi z Italijo.

Igra se še šest tekem v ligah B in C.

Nedelja, 13. oktober:

Ponedeljek, 14. oktober:

Torek, 15. oktober:

