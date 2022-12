Lewandowski in druščina bodo dobili novega selektorja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Poljska nogometna zveza je danes potrdila, da z dozdajšnjim selektorjem Czeslawom Michniewiczem ne bo podaljšala pogodbe, ki se bo iztekla konec leta. Robert Lewandowski in druščina bodo tako prihodnje cilje uresničevali pod vodstvom novega stratega.

"V imenu upravnega odbora Poljske nogometne zveze bi se radi zahvalili Czeslawu Michniewiczu za 11 mesecev selektorskega dela. Ekipo je prevzel v zelo težkem trenutku in jo popeljal do prvega napredovanja v izločilne boje na svetovnih prvenstvih v 36 letih. Za to se mu zahvaljujemo," je predsednik tamkajšnje zveze Cezary Kulesz naznanil, da bodo Poljaki dobili novega selektorja.

52-letnik je vodenje poljske reprezentance prevzel 31. januarja letos, pogodba z zvezo ga je vezala do konca leta, podaljšanja sodelovanja pa ne bo.

Poljski mediji pišejo, da je vse več namigov, da bo Poljake vodil tujec. Naslednji glavni reprezentančni cilj je preboj na evropsko prvenstvo, ki bo med 14. junijem in 14. julijem v Nemčiji. Premierna kvalifikacijska tekma jih čaka 24. marca v Pragi.