"Tudi mi lahko in znamo igrati umazano," je po vroči tekmi s Paragvajem dejal strelec edinega gola za zmago Francije z 1:0 Kylian Mbappe. Francozi so se po preboju v četrtfinale svetovnega prvenstva jezili zaradi grobe igre tekmecev in sojenja Ilgiza Tantaševa, ki je po mnenju kritikov dopuščal ostre prekrške.

Strelec že svojega sedmega gola na letošnjem mundialu se je na vrhu lestvice izenačil z Argentincem Lionelom Messijem, skupno pa je zvezdnik madridskega Reala pri 19 golih za rekorderjem Messijem zaostaja le za zadetek.

Mbappe je po dvoboju pohvalil svoje soigralce, da so ohranili mirno kri in se niso spustili sprovocirati Paragvajcem.

"Mislili so, da bomo na igrišče prišli v smokingih, da bomo le izvajali atraktivne poteze in hitre kombinacije. A tudi mi lahko in znamo igrati umazano. Če se je treba spustiti v trdo igro, potem bomo to tudi storili. S tem nimamo nobenih težav," je povedal strelec edinega gola z 11-metrovke.

Kazahstanski sodnik Ilgiz Tantašev jo je dosodil šele po posredovanju svojih kolegov iz sobe za Var, potem ko so Paragvajci storili prekršek nad rezervistom Desirejem Douejem.

"Vsaka ekipa ima svoj način slog in igra, kot ji ustreza, s strani Paragvajcev pa smo bili deležni preveč žalitev." Foto: Reuters

Deschamps s prstom pokazal na sojenje

Po tekmi se je zavoljo popustljivega sojenja Tantaševa pritoževal francoski selektor Didier Deschamps. "Dobili smo tri rumene kartone, naši tekmeci, ki niso izbirali sredstev, da nas zaustavijo, pa le enega. Vsaka ekipa ima svoj način slog in igra, kot ji ustreza, s strani Paragvajcev pa smo bili deležni preveč žalitev," meni Deschamps.

Rezervist Rayan Cherki je v igro vstopil šele v 84. minuti, a na svoji koži občutil paragvajsko grobost. "Koliko prekrškov so naredili tekmeci? 30 ali 40? In koliko rumenih kartonov so prejeli? Vse sem povedal," je dejal vsestranski nogometaš Manchester Cityja.

Ibrahimović: Mbappe je pokazal eleganco "Francija se je uprla provokacijam in trikom tekmeca. Mbappe je pokazal eleganco, ni se pustil izzvati." Foto: Guliverimage Na razgreto dogajanje se je za Fox odzval tudi nekdanji švedski nogometni zvezdnik Zlatan Ibrahimović. "Francija se je uprla provokacijam in trikom tekmeca. Mbappe se je le nasmehnil. To je pravi način. Mbappe je pokazal eleganco, ni se pustil izzvati. Nekdanji angleški vratar Joe Hart pa je za BBC dejal: "Popolna sramota paragvajskih igralcev. Če bi bili v moji ekipi, bi jih odvlekel z igrišča." Hart ob tem kar ni mogel verjeti, da Paragvajci skoraj niso bili kaznovani s kartonom, Francozi pa so prejeli tri rumene.

"To je bila najslabša sodniška predstava na letošnjem svetovnem prvenstvu"

Nekdanji nemški sodnik Patrick Ittrich, ki je na letošnjem svetovnem prvenstvu strokovni komentator televizijske postaje MagentaTV, je ostro kritiziral Tantaševa. Po njegovem mnenju je Kazahstanec predolgo časa dopuščal pregrobo igro.

"Ko gre za rumene in rdeče kartone, potem sodnik ni bil kos svoji nalogi. To je bila najslabša sodniška predstava na letošnjem svetovnem prvenstvu," je bil oster 47-letni sodnik iz Hamburga in omenil dogodek iz 39. minute, ko je Matias Galarza na izjemno grob način zaustavil Mbappeja in mu preprečil nadaljevanje akcije.

"Ko gre za rumene in rdeče kartone, potem sodnik ni bil kos svoji nalogi. To je bila najslabša sodniška predstava na letošnjem svetovnem prvenstvu." Foto: Guliverimage

"Njegov namen je bil, da udari tekmeca. In nič drugega," je dejal Ittrich in dodal, da je sodnik povsem izgubil nadzor nad tekmo.

Alfaro: V našem značaju je, da se borimo kot levi

Argentinski strokovnjak na klopi Paragvaja Gustavo Alfaro je diametralno nasprotno videl celotno tekmo. "V značaju mojih varovancev je, da se na igrišču borijo kot levi," je v zvezi s tem dejal izkušeni in 63-letni Alfaro.

Francija se bo v četrtfinalu pomerila proti Maroku, ki je v osmini finala visoko premagal Kanado s 3:0. Francosko-maroški obračun se bo 9. julija v Bostonu pričel ob 22. uri.