Ogromno trenerskih menjav, Inter ostaja favorit serie A

Največja slovenska kolonija je pri Udineseju. Člani zasedbe iz Furlanije so Jaka Bijol, Sandi Lovrić in David Pejičić, Petar Stojanović bo po enoletnem igranju pri italijanskem drugoligašu Sampdorii znova oblekel dres Empolija, Domen Črnigoj pa je član Venezie, povratnika v serie A.

Italijanski škorenj je znan po "vetrovnih razmerah" na kadrovskem področju, takšnega viharja pa ne pomni. V primerjavi s preteklo sezono so svoje strokovne položaje zadržali le Simone Inzaghi pri Interju, Gian Piero Gasperini pri Atalanti, Daniele de Rossi pri Romi, Alberto Gilardino pri Genoi in Luca Gotti pri Lecceju, vsi drugi trenerji pa so po koncu sezone od klubskih veljakov dobili "košarice" ali pa so strokovne izzive poiskali v novih sredinah.

Motta prevzel staro damo

Med zadnjimi je tudi tvorec močne Bologne iz pretekle sezone Thiago Motta, ki se je usedel na vročo klop torinskega Juventusa in bo poskušal 36-kratnega italijanskega prvaka popeljati na pota stare slave. Enainštiridesetletni Brazilec z italijanskim potnim listom, ki je na tem mestu zamenjal Massimiliana Allegrija (na zadnjih dveh tekmah pretekle sezone je ekipo začasno vodil Urugvajec Paolo Montero; opomba STA), in prvi operativni mož stare dame Cristiano Giuntoli sta zavihala rokave in v poletnem prestopnem roku pripeljala številne nove obraze. Najbolj udarni so bili prestopi Brazilca Douglasa Luiza iz Aston Ville, Francoza Kheprena Thurama iz Nice ter najboljšega vratarja serie A v pretekli sezoni Micheleja di Gregoria iz Monze.

Thiago Motta je prevzel Juventus. Foto: Guliverimage

Najbolj vredne delnice na italijanskem nogometnem trgu so še vedno v rokah milanskega Interja. Zasedba iz lombardijske prestolnice je zadržala zvezdniško ogrodje ekipe iz pretekle sezone, hkrati pa pripeljala nekatere potentne igralce, kot sta italijanski reprezentant Davide Frattesi in poljski Piotr Zielinski. Črno-modri iz Milana stavijo na uigranost ekipe in svoje sijajne posameznike, ki so v pretekli sezoni povsem zasenčili domače tekmece in se veselili jubilejnega 20. naslova italijanskega prvaka.

Interjev mestni tekmec Milan prav tako nestrpno pričakuje novo sezono in upa na lucidne poteze novega portugalskega stratega Paula Fonsece, ki je na tem odgovornem mestu po petih letih zamenjal Stefana Piolija. Stadion San Siro je zapustil francoski napadalec Olivier Giroud, ki se je preselil v ZDA, nastalo vrzel v konici napada pa bo zapolnil Španec Alvaro Morata, ki je v preteklem desetletju v dveh obdobjih igral za Juventus.

Conte v vročem Neaplju

Antonio Conte bo vodil Napoli. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko Antonio Conte, nekdanji italijanski selektor ter trener Juventusa, Interja, Chelseja in Tottenhama, je po več kot enoletnem trenerskem premoru prevzel Napoli, ki je po zmagoviti sezoni 2022/23 v pretekli prejel pravo zaušnico in tekmovanje končal na desetem mestu. Pri Neapeljčanih bosta prvi violini še naprej nigerijski napadalec Victor Osimhen in ustvarjalni Gruzijec Hviča Kvarachelija.

Med znanimi nogometnimi imeni bo nekdanji steber obrambe azzurrov ter rimskega Lazia in Milana Alessandro Nesta vodil Monzo. Španec Cesc Fagregas, v času igralske kariere zvezdnik Arsenala in Chelseja ter Barcelone, bo vlekel niti pri novem prvoligašu iz Coma.

Največ Slovencev v Vidmu

Od slovenskih nogometašev na italijanskem škornju bosta največjo vlogo imela Bijol in Lovrić. Njuna zasedba iz Vidma je v pretekli sezoni pod vodstvom začasnega trenerja Fabia Cannavara prvoligaško kožo rešila v sami končnici, pod mandatom nemškega strokovnjaka srbskega rodu Koste Runjaića pa upa na boljše čase. Pred Stojanovićevim Empolijem in Črnigojevo Venezio je srdit boj za obstanek v serie A.

Jaka Bijol morda ne bo ostal v Vidmu. Foto: Guliverimage

Bijol se je po dobrih predstavah na evropskem prvenstvu v Nemčiji, kjer je Slovenija po izvajanju 11-metrovk izpadla v osmini finala proti Portugalski, znašel na radarju nekaterih klubov iz Anglije, Italije in Španije. Udinese ga je pripravljen izpustiti, a za ustrezno odškodnino več kot 20 milijonov evrov.

Po koncu sezone so se od elitnega italijanskega ligaškega tekmovanja poslovili Frosinone, Sassuolo in Salernitana, poleg Venezia in Coma pa je novi član še Parma. V novi sezoni bo osem italijanskih klubov nastopalo tudi v evropskih pokalih. Inter, Milan, Juventus, Atalanta in Bologna v ligi prvakov, Roma in Lazio v evropski ligi, Fiorentina pa v konferenčni ligi.

Sobotni pari uvodnega kroga so Genoa – Inter Milano, Parma – Fiorentina, Milan – Torino in Empoli – Monza, nedeljski Bologna – Udinese, Verona – Napoli, Cagliari – Roma in Lazio – Venezia. V ponedeljek bosta še dve tekmi: Lecce – Atalanta in Juventus – Como.