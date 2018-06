Novi trener Olimpije se je predstavil in zbodel Maribor

Nekdanji selektor Srbije do 16 in 17 let Ilija Stolica je z Olimpijo podpisal dveletno pogodbo. S seboj je pripeljal strokovni štab (pomočnika, kondicijskega trenerja in trenerja vratarjev), s katerim sodeluje že več let. V eni izmed klubskih pisarn Olimpije je v prisotnosti predsednika Milana Mandarića samozavestno odgovarjal na vprašanja in večkrat poudaril, kako se veseli spremembe okolja, saj Slovenijo v primerjavi s Srbijo v nogometnem ligaškem smislu doživlja kot veliko bolj zdravo in pošteno okolje. Z zmaji bo branil dvojno krono, a se ne boji izziva, niti pomanjkanja časa, ki bi mu lahko povzročalo težave pri uigravanju ekipe.

Predsednik Milan Mandarić je dejal, da se je v zadnjih dneh pogovarjal s številnimi trenerji. "Ilija zna delati s pritiskom, on mu je kos," je Američan srbskih korenin prepričan, da je izbral pravega kandidata. Foto: Urban Urbanc/Sportida

O vtisih po prihodu v Ljubljano …

Čutim ogromno zadovoljstvo in čast, da sem lahko del zagotovo največjega kluba v Sloveniji. Olimpija ima vojsko navijačev in visoke cilje, ki se skladajo z mojim načinom razmišljanja in trenerske filozofije. V Sloveniji imam veliko športnih prijateljev. Niti enkrat nisem podvomil o tem, da to ne bi bila prava pot tako zame kot tudi za Olimpijo. Pred menoj je velik izziv, saj ni lahko ubraniti dvojne krone, hkrati pa še povečati ambicij glede na preteklost v Evropi. Komaj čakam, da jutri spoznam igralce in da začnemo delati. Najprej bomo v Ljubljani odigrali eno prijateljsko tekmo, v prihodnjih dneh bomo izvedeli ime tekmeca.

O prvem stiku z Olimpijo …

Spoznali smo se prek športnih prijateljev, menedžerjev. Olimpijo sem najprej spoznal na letošnjih pripravah v Turčiji, kjer smo odigrali zanimivo prijateljsko tekmo (Vojvodina je premagala Olimpijo s 3:2, op. p.). Pozneje, po prvem razgovoru s predsednikom, je zadeva stekla spontano in profesionalno. Sledilo je nekaj zahtevnih pogovorov, na katerih smo uskladili svoje poglede na filozofijo. Ko smo naredili to, smo lažje nadaljevali pot.

"Upam, da bodo trenerja podprli tudi navijači. Konec koncev je najbolj važno, da je Olimpija zdrav klub tako na kot tudi izven igrišča, da igra napadalni nogomet in da posveča priložnost mlajšim igralcem, da tudi sodelujejo pri uspehu," sporoča predsednik Mandarić, ki komaj čaka na začetek dela Bišćanovega naslednika. Foto: Urban Urbanc/Sportida

O tem, kako dobro pozna slovensko prvenstvo …

Zaščitni znak prve lige v Sloveniji je podoben kot tistemu v Srbiji. Tudi v Sloveniji sta dva kluba, ki izstopata po kakovosti (v Srbiji sta Crvena zvezda in Partizan, op. p.), s tem, da so blizu vrha tudi Domžale. Ko sem bil selektor selekcije U-17, sem se meril s Slovenijo. S slovenskimi kolegi smo radi primerjali način dela. V Srbiji žal ni na voljo pravih pogojev, da bi bilo tekmovanje bolj pošteno. To, kar je Mandarića zmotilo (da je Olimpija na zadnji tekmi skoraj ostala brez naslova, op. p.), je mene skoraj najbolj privlačilo, da sem prišel sem. Da lahko ena ekipa v zadnjem krogu v zadnji minuti osvoji ali pa izgubi lovoriko, pa se to ni zgodilo prvič v Slovenji, je nekaj fantastičnega za nogomet in šport. Potem lahko res vse temelji na delu in kakovosti dela. Igralec, ki sem ga nedavno treniral v Voždovcu, je nedavno prišel v Maribor (Saša Ivković, op. p.). Tudi oni so z nami odigrali tekmo v Turčiji. Ko vidiš kluba kot sta Olimpija in Maribor, so lahko vtisi o Sloveniji le pozitivni. Lahko si vesel, da si del tako zdravega okolja.

O stiku z Igorjem Bišćanom …

Iskreno povedano, spoznala sva se v Turčiji, ko smo igrali prijateljsko tekmo, to pa je bil edini najin stik. Bilo bi mi v veliko zadovoljstvo, če bi se srečala. Zagotovo bova našla način, da prideva v stik. Sva v istem poklicu, tako da bo dobrodošla izmenjava mnenj.

O kapetanu Olimpije Branku Iliću …

Veliko informacij sem prejel od predsednika Mandarića, moram pa omeniti tudi Branka Ilića. Sodelovala sva še v Partizanu in ohranila stik. Tudi on je vplival na mojo odločitev, da pridem k Olimpiji. (Nato se je vmešal predsednik Mandarić in dejal: Kapetan Ilić je vplival tudi name. Op. p.)

"Čas bo naš največji sovražnik, velika ovira. Nekateri igralci bodo odšli, nekateri prišli, sam pa upam, da bo novi trener napravil pravo ekipo, ki bo prinesla rezultate," je izpovedal željo predsednik. Foto: Urban Urbanc/Sportida

O tem, kakšen bo igralski kader Olimpije …

To bo ključni del mojega dela. V prihodnjih dneh bom opravil ogromno sestankov. V kratkem času bomo sprejeli veliko pomembnih odločitev, ki so vezane na igralski kader. Želim takega, da bom z njim sestavil želen model igre. Nekaj je, ko gledaš igralca na zaslonu, povsem drugače pa jih je spremljati na treningu. Imamo dobro osnovo, dober temelj. Bomo videli, kdo bo ostal. Veliko igralcev je bilo posojenih. Naš jasen cilj je le, da smo še močnejši in boljši.

O možnih okrepitvah …

Neresno bi bilo govoriti o okrepitvah. Ekipa, ki je osvojila dvojno krono, si zasluži veliko spoštovanje. Najprej je potrebno pogledati, kdo bo ostal pri Olimpiji, po dveh manjših ciklusih pa bom bolje vedel, na katerih igralnih položajih sploh potrebujemo okrepitve. Okrepitve so vedno potrebne, saj ti dvignejo kakovost.

O slogu igre, ki ga je mogoče pričakovati pri Olimpiji …

Imam že profiliran slog, ki me spremlja v karieri. Vedno smo igrali nogomet, ki je zahteval dominacijo, ogromno posest žoge in veliko agresije ter borbenosti po izgubljenih žogah. Lahko zaupam podatek Uefe, ki je po končani sezoni z Voždovcem izračunala, da smo bili 12. v Evropi po količini posesti žoge ter 19. po številu odvzetih žog na polovici tekmeca iz igre, ki sloni na temeljitem pritisku. To so moje ideje. Temelj moje filozofije. Vztrajal bom pri njej, jo nekoliko prilagodil igralcem, ki jih imam na razpolago pri Olimpiji. To bo svojevrstno vodilo za moje delo.

Prepričan sem, da bo občinstvo uživalo v ideji igre, ki jo bomo pokazali na igrišču. V Olimpijo sem prišel z namenom, da zmagujem. Mladi igralci? V Srbiji je pri Voždovcu pod mojih vodstvom debitiral pri manj kot 16 letih, zaradi česa smo bili nato kaznovani. To so pomembne zadeve, a se na mlade nikoli ne sme preveč pritiskati. Pri igralcih na treningih ali tekmah ni pomembno, ali so stari 16 ali 36 let. Mlajši bodo vedno deležni dodatnega kredita, ker je pri njih nihanje nekaj normalnega. Pomembno je, da se trudijo. Če imate talent, je pomembno, kako hitro prilagodite okoliščine v svojem življenju. Če imate na voljo zdravo okolje, lahko pomagaš igralcem. Mlad igralec je lahko slab, lahko dela napake, to je nekaj normalnega v športu, le to ne, da se ne trudi. Tega ne oproščam nobenemu. Ne mladim ne starim.

"Sem sproščen, umirjen. Komaj čakam, da ga vidim v akciji. Dobil bo podporo, kot jo je bil deležen vsak trener Olimpije," sporoča Mandarić. Foto: Urban Urbanc/Sportida

O izzivu pri Olimpiji …

To je največji izziv v moji karieri. Kot igralec sem se boril za lovorike, bil sem del strokovnega vodstva Partizana, ki je imel take ambicije, a je razlika, če si prvi trener ali ne. Adrenalin je brez velikih ambicij nesmiseln.

O pritisku …

Pritisk mora obstajati. Naš predsednik je fenomenalno rekel, da je lahko le takšen, kot si ga dovoliš. Pritisk je nekaj povsem normalnega. Kot zrak, ki nas obkroža.

O Marku Nikoliću, rojaku in nekdanjem trenerjem Olimpije …

Dobro se spominjam prve medsebojne tekme z Markom. Vodil sem Voždovac, on pa Partizan. Ko sta se pogovarjala o karieri, mi je veliko govoril o Olimpiji. Priznal mi je, da je odhod iz Olimpije sprejel zelo težko, ker je imel na voljo fantastičen poligon in vse potrebne pogoje za dobro delo. Vse, kar potrebuje trener. Če ti tako pove kolega in trener, ki mu zelo zaupam, saj imava dovolj iskren odnos, mi je povsem jasno, v kakšno ligo prihajam.

O tem, kaj je prevladalo, ko je tehtal med ponudbama Partizana in Olimpije …

Športnik sem vse od 7. leta. Težim k temu, da je vse čisto, pošteno, v znaku ferpleja. Nogomet je velika zabava in industrija, ki pa mora ponujati enake pogoje za uspeh vsem tekmovalcem. Zame je pomembno, da bo pri Olimpiji vse odvisno od mojega dela in odnosa z igralci, pa tudi navijači. Radi bi pridobili tudi njihovo podporo.

Kmalu bo debitiral pred ljubljanskim občinstvom, saj načrtuje, da bo Olimpija pred odhodom v Čatež odigrala prijateljsko tekmo v Ljubljani. S pripravami bo začel v sredo popoldan na štadionu ŽAK. Foto: Urban Urbanc/Sportida

O evropskem žrebu, ki 19. junija ponuja tudi možnost srečanja med Olimpijo in madžarskim prvakom Videotonom, ki ga vodi prav Marko Nikolić …

Komaj čakam na žreb. Čaka nas veliko kakovostnih tekmecev. Včasih je pri žrebu potrebna tudi sreča, včasih pa je bolje, da te že takoj doleti pravi tekmec in da že takoj vidimo, kaj zmoremo in v kakšni smeri lahko razmišljamo. Predsednik pravi, da bomo imeli na žrebu srečo, moja filozofija pa je, da si je potrebno srečo najprej zaslužiti. Človek na srečo ne more vplivati, lahko pa na svoje delo na treningu. Potem nas bo športna sreča že spremljala.

O času, ki ga ima na voljo do prve evropske tekme, ki bo 10. oziroma 11. julija …

Čas je edini luksuz, ki ga trenutno nimamo na razpolago. Nimamo ga veliko, a je ta ekipa Olimpije pokazala zmagovalno miselnost. Če bo ohranila takšen pristop, nam bo lažje. Moramo izbrati igralce, ki se bodo dobro vklopili in s svojo kakovostjo še dvignili določene zadeve. Časa res ni veliko, a ga bo vseeno, tako verjamem, dovolj, da se dobro pripravimo na prve tekme.

O sodniških nepravilnostih v Srbiji …

Nerad govorim o tem. Trenerji, športni delavci in igralci se morajo truditi, da v medijih čim manj govorimo o tem. Seveda se tega ne sme ignorirati, na nepravice moraš opozarjati. Nimamo pa na to vpliva, kar ni dobro za šport.