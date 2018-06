Ogromna kazen za Olimpijo, navijači kršili več pravil

Nogometaši Domžal in Olimpije so se v 36., zadnjem krogu Prve lige Telekom Slovenije razšli z neodločenim izidom 1:1 (0:0). Ljubljanski nogometaši so osvojili naslov prvaka, Domžale pa so si že pred tem zagotovile tretje mesto. Osvojeni naslov so že v Domžalah proslavili navijači gostujoče zasedbe, ki so pri tem prestopili meje dopustnega.

Disciplinski sodnik je na in po tekmi zaznal več kršitev pravil. Gre za nešportno in neprimerno vedenje navijačev, množično prižiganje bakel na tribuni, bakle, odvržene na atletsko stezo, aktiviranje topovskega udara, bakle, odvržene na igralno površino, aktiviranje pirotehničnih sredstev na tribuni, vdor navijačev v ograjeni del igrišča, uničevanje stolov in obmetavanje varnostnikov, povzročitev prekinitve tekme, množični vdor navijačev in članov organizirane navijaške skupine na igrišče po koncu tekme, aktiviranje pirotehničnih sredstev na igrišču. Ob upoštevanju predkaznovanosti bodo Ljubljančani prisiljeni kar globoko seči v klubsko blagajno.

V žep bodo morali seči tudi Mariborčani

Za dogajanje v 36. krogu Prve lige Telekom Slovenije, na zadnji tekmi ligaške sezone, so s 5.700 evri globe kaznovali tudi Mariborčane, ki so sezono, čeprav z enakim številom točk kot Olimpija, sklenili na drugem mestu razpredelnice. Maribor je na zadnji tekmi gostil Gorico (2:0). Vijoličasti so zmagali, a je naslov odšel v Ljubljano.

Maribor se je od sezone 2017/18 poslovil z domačo zmago nad Gorico. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Prestopki navijačev mariborskega kolektiva so: prižiganje bakel na tribuni, odvrženi trakovi na igralno površino, povzročitev prekinitve tekme, množično prižiganje bakel na tribuni, bakle, odvržene na igralno površino, žaljivo izražanje o NZS, vdor navijačev na igrišče po koncu tekme.

Plačilni nalog je disciplinski sodnik izdal tudi Domžalčanom, proti katerim je sicer ustavil postopek po prijavi, da naj bi bila tekma slabo vodena. Kazan 400 evrov pa bodo Domžalčani plačali za odvržene plastenke z vodo na igralno površino in odvrženo petardo na igralno površino.