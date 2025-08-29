Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. P., STA

Petek,
29. 8. 2025,
12.50

Osveženo pred

1 ura, 29 minut

Mateus Fernandes Christopher Nkunku Nick Woltemade Tomislav Glavan NŠ Mura poletni prestopni rok nogometna tržnica

Nogometna tržnica (29. avgust)

Namesto Šeška prihaja k Newcastlu vroči Nemec!

Nick Woltemade | 23-letni Nemec Nick Woltemade, ki je letos na Euru do 21 let kar trikrat zatresel mrežo Slovenije, zapušča Stuttgart in se seli na Otok. | Foto Reuters

23-letni Nemec Nick Woltemade, ki je letos na Euru do 21 let kar trikrat zatresel mrežo Slovenije, zapušča Stuttgart in se seli na Otok.

Foto: Reuters

Do konca poletnega prestopnega roka loči najboljše klube v Evropi le še nekaj dni. Zato je dogajanje na nogometni tržnici še kako vroče. Newcastle bo na St. James Park za rekorden znesek v zgodovini kluba, posel naj bil vreden okrog 80 milijonov evrov, pripeljal mladega nemškega napadalca Nicka Woltemadeja (Stuttgart). S tem bi se lahko odprla pot za prodajo Alexandra Isaka Liverpoolu, ki bi črno-belim zagotovila rekorden zaslužek. AC Milan je predstavil novega napadalca Christopherja Nkunkuja, do sprememb pa je prišlo tudi v vrstah Mure.

Crvena zvezda Timi Max Elšnik
Sportal Crvena zvezda za pet milijonov prodala Elšnika

Francoski nogometni reprezentant Christopher Nkunku je zamenjal sredino in bo poslej igral v italijanskem prvenstvu serie A. Pri Milanu so potrdili, da bodo podpisali pogodbo s 27-letnim napadalcem, za katerega so angleškemu Chelseaju odšteli 37 milijonov evrov.

Nkunku je davi prispel v Milano, kjer je opravil zdravniški pregled pred prestopom v klub. Po posnetkih italijanske televizije Sky Sport je Nkunku zjutraj prispel v kliniko Madonnina, kjer Milan svoje igralce podvrže vrsti zdravniških testov. Popoldne bo nato odšel na sedež kluba, kjer bo podpisal pogodbo z rossoneri.

Christopher Nkunku bo nadaljeval kariero v Italiji. | Foto: Reuters Christopher Nkunku bo nadaljeval kariero v Italiji. Foto: Reuters

Po poročanju italijanskega tiska bo Milan za napadalca, za katerega so modri leta 2023 plačali 60 milijonov evrov, odštel 37 milijonov evrov. Gre za znesek, ki bi se lahko z bonusi povzpel na 42 milijonov evrov.

Nkunkuju, ki je igral tudi za PSG in Leipzig, se v Chelseaju ni uspelo uveljaviti, saj ima statistični dosežek 18 golov na 62 tekmah v vseh tekmovanjih. V Milanu se bo ponovno združil s sonarodnjaki, vključno z vratarjem in kapetanom Mikom Maignanom. Lombardijski klub si veliko obeta od Francoza, potem ko je v minuli sezoni serie A končal na osmem mestu in ostal brez evropskih tekmovanj.

Milan, ki ga zdaj trenira Massimiliano Allegri, je ligaško sezono začel z domačim porazom proti novincu med elito Cremoneseju. Danes se bo pomeril z Leccejem.

Hrvaški napadalec hitro zapustil Mursko Soboto

Slovenski nogometni prvoligaš Mura se je po zelo kratkem obdobju sporazumno razšel s hrvaškim napadalcem Tomislavom Glavanom, so sporočili Sobočani na družbenih omrežjih. Dvajsetletnik, ki se je k Muri preselil na začetku prestopnega roka, je za črno-bele odigral pet tekem.

Po novem bo Glavan, kot poroča Transfermarkt, igral v drugi avstrijski ligi za Floridsdorfer. Tam bo soigralec Slovenca Lana Piskuleja.

V avstrijski drugi ligi sicer igra še nekaj Slovencev, med njimi Kristjan Bendra za drugo ekipo graškega Sturma, Nik Marinšek za Austrio iz Celovca in Luka Koblar za Stripfing.

Portugalec okrepil West Ham

 V angleškem nogometu poteka pestro dogajanje na nogometni tržnici. Pred koncem prestopnega roka so se za odmevno okrepitev odločili pri West Hamu. Angleški prvoligaš, ki je po dveh tekmah nove sezone še brez točke, je podpisal pogodbo z 21-letnim portugalskim vezistom Mateusom Fernandesom. Ta je bil v minuli sezoni član Southamptona.

Član portugalske reprezentance do 21 let je sklenil petletno pogodbo z ekipo iz vzhodnega Londona. Kladiva so Portugalca pripeljala za več kot 46 milijonov evrov.

Hammers, ki se bodo v nedeljo pomerili z Nottinghamom, so po dveh porazih na dnu lestvice. West Ham je v začetku tedna izpadel tudi iz angleškega ligaškega pokala, potem ko je izgubil prednost dveh golov proti Wolvesom.

"Zelo sem vesel, da sem tukaj, in zelo sem navdušen, da bom igral za West Ham," je dejal Fernandes, ki je prejšnjo sezono s Southamptonom prestal težak krst v premier league, ko so izpadli iz elite.

"To je velik korak zame. To je velik, ogromen klub. Projekt, stadion, mesto, vse. Želim igrati nogomet, uživati v nogometu, igrati dober nogomet. Najpomembneje je, da vsak dan skušam dati vse od sebe."

Ahmed Sidibe
Sportal Francoz iz Kopra v soseščino
Lucas Vazquez
Sportal Konec ere pri Realu, seli se v Nemčijo
Žan Celar
Sportal Občasni reprezentant odhaja na posojo
Mateus Fernandes Christopher Nkunku Nick Woltemade Tomislav Glavan NŠ Mura poletni prestopni rok nogometna tržnica
