Štajerci vzhičeno v en glas: Prosim, naj bo Hajduk!

Za nogometni klub Aluminij bo v tej sezoni marsikaj novega. Ne le da se bodo prvič v klubski zgodovini v pokalno tekmovanje podali kot branilci naslova, ampak bodo prvič zaigrali tudi v Evropi. To pa prinaša tudi sladke obveznosti, saj bo na žrebu v Nyonu prvič zastopana tudi kroglica z nogometnim ponosom Kidričevega. Na voljo je šest možnih tekmecev, močno pa izstopa eden. To je splitski Hajduk, ki bi predstavljal večkraten dobitek. Ne le, da bi bil Ljudski vrt morda poln do zadnjega mesta, ampak bi hrvaški podprvak po mnenju navijačev predstavljal tudi tekmeca, kateremu bi se lahko Aluminij kakovostno zoperstavil.

V torek se bo pisala zgodovina. "Jutri ob 17.00 bomo 'šumari' na sedežu Uefe prvič v zgodovini kluba sodelovali na žrebu kvalifikacij za ligo Europa," ponosno javljajo iz Kidričevega, kjer bodo z zanimanjem pospremili ples kroglic. Aluminij bo po največjem uspehu v zgodovini kluba, prejšnji mesec so v finalu pokalnega tekmovanja premagali Brinje Grosuplje in si priigrali tako lovoriko kot tudi Evropo, evropske nastope začel v začetku julija v uvodnem krogu kvalifikacij za ligo Europa.

Ko je trener Jura Arsić nedavno v knežjem mestu proslavljal osvojitev pokalne lovorike in je nanesla beseda o žrebu za Evropo, je zaupal, kako bi si najbolj želel, da bi se njegovi varovanci pomerili proti kakšnemu atraktivnemu klubu, velikanu z območja nekdanje Jugoslavije. Želja se mu dejansko lahko uresniči, saj je med šestimi kandidati, ki imajo za razliko od Aluminija zaradi višjega koeficienta uspešnosti v Evropi status nosilca, tudi splitski Hajduk. Hrvaški podprvak ima v Sloveniji ogromno privržencev. Če bi ples kroglic v torek povezal sosedska kluba iz Slovenije in Hrvaške, bi Aluminiju padla žlica v med.

Ljudski vrt bi lahko pokal po šivih

Ljudski vrt, ki bo v uvodnih krogih 1. SNL v novi sezoni zaradi kazni na tekmah NK Maribor prazen, bo prizorišče vsaj dveh letošnjih domačih dvobojev Aluminija v Evropi. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Zanimanje za domače srečanje, Kidričani so za prizorišče, kjer bodo najmanj dve domači evropski tekmi, izbrali Ljudski vrt v Mariboru, bi bilo ogromno. Tako bi bile lahko tribune stadiona pod Kalvarijo prijetno polne. Nenazadnje veliko o tem, kolikšno priljubljenost kljub ponesrečenim sezonam in kaotičnem dogajanju v klubu v zadnjih dveh desetletjih v Sloveniji še vedno uživa Hajduk, pove podatek, kako je uvodnih 500 vstopnic za bližajoči se spektakel v knežjem mestu, kjer se bosta 1. julija na prijateljski tekmi pomerila slovenski prvak Celje in Hajduk, pošlo v zelo hitrem času.

Hajduk na slovenskih tleh še vedno predstavlja edinstven magnet, zaradi tega, ker v Evropi v zadnjem desetletju in več razprodaja in zapravlja ugled ter doživlja številne udarce, saj doživlja šokantne izpade proti predstavnikom Malte, Albanije, Kazahstana in drugih nič kaj pretirano izstopajočih držav, kar zadeva kakovost klubskega nogometa. To bi znal izkoristiti Aluminij. Primanjkujejo mu resda še izkušnje z igranjem v Evropi, a bi lahko tako ranljivem tekmecu, kot je Hajduk, pa čeprav ima v svojih vrstah takšne mojstre, kot so kapetan Marko Livaja in še kdo, zagotovo mešali kar nekaj štren.

Hajduk je v obdobju državne samostojnosti v Evropi proti klubu iz Slovenije zaigral le enkrat. Pred dobrim desetletjem je najprej izgubil v Kopru (2:3), kjer so njegovi navijači napolnili Bonifiko (na fotografiji), nato pa v Splitu ugnal in izločil kanarčke s 4:1. Foto: Vid Ponikvar

Na družbenih omrežjih so objave o tem, da je v mislih ljubiteljev nogometa pred zgodovinskim prvim evropskim žrebom Aluminija najbolj pogosta želja, da bi se Kidričani resnično v 1. krogu kvalifikacij pomerili s Splitčani. Tudi zaradi tega, ker so preostali kandidati vsaj na papirju zelo neugodni in težko premagljivi.

Nedavno med 24 najboljših v Evropi, zdaj proti Aluminiju?

Qarabag je v prejšnji sezoni nizal presenečenja v ligi prvakov. Foto: Reuters Možni tekmeci Aluminija so poleg Hajduka še Ferencvaroš (Madžarska), CSKA Sofija (Bolgarija), Dinamo Kijev (Ukrajina), Qarabag (Azerbajdžan) in Šerif Tiraspol (Moldavija). Qarabag je denimo pred nekaj meseci zaigral celo v izločilnem delu lige prvakov, Šerif je v elitnem evropskem tekmovanju pred petimi leti v Madridu šokiral bele baletnike, o moči Ferencvaroša velja poudariti, kako v njem nima zagotovljenega stalnega mesta v začetni enajsterici niti Franko Kovačević, ki je pred tem v Celju in 1. SNL zadeval kot za stavo.

CSKA iz Sofije je v finalu bolgarskega pokala ukradla sanje nekdanjemu trofejnemu strategu Celja Dušanu Kosiću in po strelih z bele točke premagala njegov Lokomotiv Plovdiv, med možnimi kandidati pa je tudi Dinamo Kijev, ki navkljub nehvaležnim vojnim razmeram v domovini ostaja velik klub in ambiciozen inkubator prihodnjih zvezdnikov.

Zahvalili sedmerici, pozdravili Hrvata

Žreb 1. kroga lige Europa se bo tako začel v torek v Nyonu ob 17. uri, na njem pa bo prisotna tudi tričlanska delegacija Aluminija. Sestavljajo jo predsednik Robert Koderman, ki je nedavno na položaju prvega moža Aluminija nasledil Marka Drobniča, direktor Borut Arlič in predstavnik za stike z javnostjo Andrej Lončarič.

Novi športni direktor Krševan Santini je ostal v Sloveniji, kjer ga v teh dneh čaka veliko dela. Kidričani so se namreč zahvalili sedmim igralcem (Gašper Pečnik, Aleksandar Zeljković, Omar Kočar, Amir Feratović, Uroš Korun, Rok Maher in Blaž Petriško), ki jim je po koncu sezone 2025/26 potekla pogodba, tako da morajo zapolniti igralsko križanko. V ponedeljek so predstavili prvo poletno okrepitev.

To je postal osrednji hrvaški branilec Dino Šimunić, ki se je pred leti dokazoval tudi v mladinskih vrstah zagrebškega Dinama. Star je 22 let, s slovenskim pokalnim zmagovalcem pa je sklenil pogodbo do leta 2028.

Aluminij bo 9. julija odigral prvo evropsko tekmo v zgodovini kluba. V torek bo znano, kdaj, kje in proti komu. Foto: Filip Barbalić

Kidričani bodo do 9. julija, ko jih čaka prvo dejanje v Evropi, odigrali štiri pripravljalne tekme. Tekmeci so slovenski nižjeligaš Rače, pri katerem nastopa tudi nekdanji uspešni šumar Martin Milec, skoraj najboljša romunska prvoligaša ter mestna tekmeca Universitatea Cluj in CFR Cluj, za slednjega nastopa tudi Luka Zahović, ter armenski Noah, ki je lani pokvaril evropske načrte ljubljanski Olimpiji.

Celje, Koper in Bravo na žrebu šele v sredo

Reprezentant BiH Amar Memić je v karieri nastopal tudi v 1. SNL v dresu Brava. Foto: Reuters Če bi Aluminiju spodletelo v kvalifikacijah za ligo Europo, bi pot nadaljeval v kvalifikacijah za konferenčno ligo. Takšen je privilegij pokalnih zmagovalcev v Evropi, ki bodo tako odigrali vsaj štiri tekme. Ljudski vrt bo tako vsaj dvakrat odprl vrata štajerskim sosedom iz Kidričevega, v torek pa bo jasno, s kom se bo takrat meril Aluminij. Če bo to Hajduk, velja pričakovati imeniten spektakel, ki bi, čeprav bi potekal vzporedno z dogajanjem na SP 2026 na drugi strani velike luže, v Sloveniji zagotovo vzbudil ogromno zanimanja.

Trije preostali slovenski predstavniki v Evropi bodo začeli pot v kvalifikacijah v 2. krogu, tako da se bodo udeležili žreba pozneje. To bo 17. junija, torej v sredo, ko bo v Nyonu potekal žreb 2. kroga kvalifikacij vseh treh tekmovanj. Celjani kot slovenski prvaki bodo imeli status nosilca, Koper in Bravo, ki je na SP 2022 še kako ponosno na nekdanjega "šiškarja", zdajšnjega prvokategornika reprezentance BiH ter Viktorie Plzna Amerja Memića (v sezoni 2021/22 je za Bravo v 1. SNL zbral 31 nastopov in dosegel en zadetek), bosta začela evropsko pot v 2. krogu kvalifikacij za konferenčno ligo kot nenosilca.

Tako bosta, kdo je uvodni tekmec v Evropi, podobno kot Celje izvedela v sredo, dan poprej pa bo že jasno, s kom se bo srečal Aluminij. Možnosti je le šest. Toliko, kot je različnih ploskev na kocki. Bo Kidričanom v torek prinesla srečo?