Wolfsburg drugič zapored izgubil, Freiburg ostaja neporažen

Sedmi krog bundeslige je ponudil derbi med Wolfsburgom in Borussio Mönchengladbach, uspešnejši pa so bili gostje, ki se domov vračajo z vsemi tremi točkami. Novo zmago sta vpisala tudi dortmundska Borussia in še neporaženi Freiburg. Bavarski velikan Bayern se bo v nedeljo pomeril z letos neprepričljivim Eintrachtom.

Nemško prvenstvo je, po uvodnem spodrsljaju Bayerna, vsaj za zdaj še precej izenačeno, vseeno pa so Bavarci že trdno na prvem mestu. Pomagali so jim tudi rezultati na papirju največjih tekmecev za naslov, dortmundske Borussie in RB Leipziga. Dortmundčani so tokrat vpisali vse tri točke, saj so doma ugnali Augsburg. Derbi kroga med Wolfsburgom in "Gladbachom" je pripadel slednjim, volkovi pa so tako zabeležili še drugi zaporedni poraz. Freiburg po zmagi nad Hertho ostaja neporažen. Kevin Kampl in soigralci se bodo pomerili z Bochumom.

Bayern v nedeljo po nov komplet točk

Tudi Bayern bo v tem krogu igral pred svojimi navijači. Na Allianz Areno prihaja Eintracht Frankfurt, spet pa čakamo, ali se bo pri gostih v kadru za srečanje pojavil tudi slovenski mladi up Martin Pečar.

Nemško prvenstvo, 7. krog: Petek, 1. oktober:

Köln : Greuther Fürth 3:1 (0:1)

Andersson 50., Skhiri 55., 89.; Meyerhofer 7. Sobota, 2. oktober:

Borussia Dortmund : Augsburg 2:1 (1:1)

Guerreiro 10., Brandt 51.; Zeqiri 35. Hertha Berlin : Freiburg 1:2 (0:1)

Piatek 70.; Lienhart 17., Petersen 78. Stuttgart : Hoffenheim 3:1 (1:0)

Kempf 18., Mavropanos 60., Massimo 81.; Bruun Larsen 84. Wolfsburg : Borussia Mönchengladbach 1:3 (1:2)

Waldschmidt 25.; Embolo 5., Hoffman 7., Scally 90.+5. R.K.: Lacroix 76./Wolfsburg

Stindl (Borussia M.) je v 76. minuti zapravil enajstmetrovko. 18.30 RB Leipzig (Kevin Kampl) - Bochum Nedelja, 3. oktober:

15.30 Mainz - Union Berlin

17.30 Bayern München - Eintracht Frankfurt (Martin Pečar)

19.30 Bayer Leverkusen - Arminia Bielfeld