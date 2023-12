Nemški veteran podaljšal z Bayernom še za eno sezono

Thomas Müller velja za pravo ikono kluba, saj je bavarskemu velikanu zvest že celotno kariero. Klubu, v katerem je skoraj domačin, saj prihaja iz predmestja bavarske prestolnice, se je pridružil kot desetletnik, za člansko ekipo je prvič zaigral leta 2008.

"Vesel sem, da se moja pot pri Bayernu nadaljuje. Rad bi še naprej gradil uspešno pot, tako moštva na terenu kot kluba v celoti. Še vedno želim zabijati gole, razveseljevati navijače in svojo strast do nogometa kronati še s čim več lovorikami," je za klubsko spletno stran dejal Müller.

"Thomas Müller spada k Bayernu kot spada katedrala Frauenkirche v München. Odrasel je v klubu in je legenda že med kariero, to doseže le malo igralcev. V njegovi zbirki je ogromno lovorik in nagrad. Bayern so zaznamovali mnogi, a le eden je Thomas Müller," pa je pomen igralca pojasnil predsednik kluba Herbert Hainer.

Müller je do zdaj nastopil na 684 tekmah za člansko ekipo Bayerna, dosegel 237 golov in podal pri 261. Na večni klubski letvici je po številu tekem pred njim le Sepp Maier (706). V bogati zbirki lovorik, ki jih je osvojil z Bayernom, pa je 12 naslovov prvaka Nemčije, po dvakrat liga prvakov, klubsko SP in evropski superpokal, šest nemških poklanih lovorik, dve nemški superpokalni zmagi, z reprezentanco Nemčije pa je bil leta 2014 svetovni prvak.

Preberite še: