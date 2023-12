Manj prijetne novice glede Benjamina Šeška iz Nemčije

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ljubitelji nemške bundeslige bodo v tem koledarskem letu še prišli na svoj račun. Odigrana bosta še dva kroga jesenskega dela. Vodilni Bayer Leverkusen bo v nedeljo pričakal Eintracht Frankfurt, branilec naslova Bayern München pa bo na derbiju 15. kroga gostil Stuttgart. Danes bo zadnjo domačo tekmo v tem letu odigral RB Leipzig, Benjamin Šeško in Kevin Kampl, ki sta se v sredo izkazala na tekmi lige prvakov z Young Boys (2:1), tokrat ne bosta v začetni enajsterici. Še več, nastop 20-letnega napadalca je pod vprašajem, saj je trener Marco Rose pojasnil, da je na dvoboju utrpel udarec v mečno mišico.

Nemško prvenstvo, 15. krog:

Sobota, 16. december:

Danes bo petouvrščena Borussia Dortmund gostovala v Augsburgu, RB Leipzig pa se bo še zadnjič v letu 2023 predstavil na domači Red Bull Areni. Slovenska nogometaša Benjamin Šeško in Kevin Kampl, ki sta se izkazala na sredini tekmi lige prvakov z Young Boys (2:1), tokrat ne bosta deležna tako izdatne minutaže. To velja zlasti za 20-letnega napadalca iz Slovenije, ki si je na dvoboju s švicarskimi prvaki, na katerem je dosegel zadetek za 1:0, poškodoval mečno mišico. Tako je v petek pojasnil njegov trener Marco Rose.

Kevin Kampl je v sredo prispeval podajo za zmagoviti zadetek Leipziga in bil proglašen za igralca tekme proti Young Boysom. Po dolgem času je odigral 90 minut, tako da danes s Hoffenheimom najverjetneje na igrišču ne bo prebil veliko časa. Foto: Ana Kovač

V Nemčiji se napoveduje, da bi lahko Rose izbral začetno enajsterico Blaswich; Henrichs, Simakan, Klostermann, Raum; Baumgartner, Haidara, Schlager, Xavi; Openda in Poulsen. Šved Emil Forsberg, ki ga povezujejo z zimsko selitvijo v New York, bi lahko tako danes še zadnjič nastopil v dresu rdečih bikov v Leipzigu.

V uvodnem dejanju 15. kroga nemškega prvenstva sta se Borussia Mönchengladbach in Werder Bremen v petek razšla brez zmagovalca (2:2). V nedeljo bo neporaženi Bayer Leverkusen pričakal Eintracht Frankfurt, ki je prejšnji teden napolnil Bayernovo mrežo (5:1). Lekarnarji so na 14 tekmah zbrali kar 11 zmag in le 3 remije, prvi vratar, Finec Lukas Hradecky, je prejel le 12 zadetkov.

Anglež Harry Kane je najboljši strelec nemškega prvenstva. V nedeljo se bo pomeril z najbližjim zasledovalcem na lestvici. Foto: Reuters

Na derbiju kroga se bosta v nedeljo na Allianz Areni, kjer se bo prihodnje leto na Euru Kekova četa pomerila s Srbijo, udarila Bayern in Stuttgart. To bo derbi kroga, v ospredju pa bo obračun najboljših strelcev bundeslige med Harryjem Kanom in Serhoujem Guirassyjem.

Nemški prvoligaški klubi bodo zadnji krog jesenskega dela odigrali v začetku prihodnjega tedna, nato se bodo nogometaši odpravili na božično-novoletne praznike.

Nemško prvenstvo, 15. krog:

Petek, 15. december:

Sobota, 16. december:

Nedelja, 17. december:

Lestvica: