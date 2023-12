Navijači, pozor! Kako do vstopnic za slovenske tekme na Euru?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po sobotnem žrebu skupin se je začela druga faza prodaje vstopnic za evropsko prvenstvo v nogometu prihodnje leto, pri čemer je do 12. decembra za navijače 21 že uvrščenih reprezentanc na voljo milijon vstopnic za skupinski del tekmovanja. Vsaka nacionalna zveza bo prejela deset tisoč vstopnic za vsako od svojih treh skupinskih tekem na euru v Nemčiji.

Januarska loterija bo določila, kdo bo lahko kupil vstopnice prek uradnega portala Evropske nogometne zveze Uefe iz druge faze.

Cene vstopnic se gibljejo od 30 do 200 evrov, pri čemer je cena za obisk tekme ob odprtju med gostiteljico Nemčijo in Škotsko med 50 in 600 evrov.

Na voljo je ostalo še nekaj vstopnic iz prve faze prodaje, kjer je bilo v ponudbi 1,2 milijona vstopnic, pa jih nekaj ni bilo pravočasno plačanih.

Naslednje stopnje prodaje prihajajo prihodnje leto za navijače še treh reprezentanc, ki se bodo marca uvrstile na EP prek dodatnih kvalifikacij, in za izločilne boje eura.

Evropsko prvenstvo bo od 14. junija do 14. julija 2024 v Nemčiji. Na njem bo igrala tudi Slovenija, v skupini C bo v družbi Anglije, Danske in Srbije.

