NZS prosi slovenske navijače, da se oblečejo belo-modro

Posebni napotki pred dvobojem med Slovenijo in Poljsko

Danes bo v Stožicah veličastno kot že dolgo ne. Največji nogometni stadion bo na kvalifikacijski tekmi med Slovenijo in Poljsko poln do zadnjega kotička. Vstopnice so pošle že v četrtek, Nogometna zveza Slovenije (NZS) pa je v želji, da bi se obiskovalci zaradi odrejene personalizacije vstopnic izognili gneči ali drugim neprijetnostim, pripravila posebne napotke.

"Na tekmo slovenske nogometna reprezentance se velja odpraviti v belo-modri navijaški opremi, ki bo pripomogla k še lepši navijaški kulisi na stadionu. Navijajte glasno, srčno in športno!" se glasi del sporočila NZS, ki poziva slovenske ljubitelje nogometa k temu, da bi se oblekli v belo-modro navijaško opremo in na dvoboju preglasili okrog 1.500 navijačev Poljske. Ti bodo dvoboj spremljali na južnem delu ljubljanskega stadiona.

Nazadnje je bilo tako polno leta 2015

Stožice so bile na reprezentančni tekmi nazadnje razprodane pred štirimi leti na dvoboju med Slovenijo in Anglijo (2:3). Foto: Grega Valančič/Sportida Takšnega zanimanja za ogled reprezentančnega dvoboja ni bilo v slovenski prestolnici čutiti vse od leta 2015, ko se je v Stožicah mudila Anglija in po hudem boju s 3:2 odpravila tedanje Katančeve bojevnike. Danes bo v Ljubljani gostovala Poljska, za katero nastopa tudi eden najbolj vročih napadalcev na svetu Robert Lewandowski, tribune pa bodo tako polne, da si bo srečanje ogledalo kar 15 tisoč ljudi.

Prireditelji obveščajo vse imetnike vstopnic, da se bodo vrata ŠRC Stožice odprla že ob 18.45, torej dve uri pred uvodnim sodnikovim žvižgom, ki ga bo izvedel ruski delivec pravice Sergej Karasev. Pred dvobojem bo poskrbljeno za zabavo in nogometne užitke v posebni navijaški coni na ploščadi pred tribuno C, kjer bo potekal spremljevalni program od 17.30 pa vse do 19.45.

Danes bodo lahko mladi ljubitelji nogometa v Stožicah spremljali na delu kopico zvezdnikov svetovnega kova. Foto: Grega Valančič/Sportida

Krovna zveza prosi vse obiskovalce, da se ne prizorišča odpravijo pravočasno in so pred vhodom, označenim na vstopnici, najpozneje ob 19.30.

Personalizacija vstopnic Zaradi varnostnega vidika je na tekmi uvedena personalizacija vstopnic. Vstop na stadion bo mogoč le z vpisanimi osebnimi podatki na vstopnici in s priloženim osebnim dokumentom. Prireditelji prosijo obiskovalce nogometnega srečanja, da podatke na vstopnico vpišejo že pred odhodom na stadion.

Prireditelji predlagajo obiskovalcem, da svoje jeklene konjičke parkirajo na parkiriščih v okolici stadiona. Foto: Sportida

Muhasti petek, ki v nasprotju s prejšnjimi dnevi bolj spominja na jesen kot poletje, bi lahko v popoldanskih urah poskrbel tudi za padavine. Slabše vreme bi lahko postreglo tudi s prometnim zamaškom v tem delu Bežigrada, a imajo prireditelji rešitev. Ker velja za parkiranje v garažni hiši ŠRC Stožice kmalu pričakovati napise, da so zasedena vsa mesta, predlagajo, da obiskovalci parkirajo svoje jeklene konjičke na parkiriščih v okolici stadiona.

Teh ne manjka. Najdete jih lahko na osmih mestih (Kranjčeva, Pop TV, Žale, Nove Žale, Ekonomska fakulteta, FDV, Parkirna hiša WTC in parkirna hiša Modri kvadrat), NZS pa dodaja, da bo parkiranje na parkiriščih MOL dve uri pred prireditvijo in uro po prireditvi brezplačno.

Pred dvobojem bo poskrbljeno za zabavo in nogometne užitke v posebni navijaški coni. Foto: Grega Valančič/Sportida

Na stadion se zaradi varnostnih razlogov poleg nevarnih predmetov in tekočin ne sme vnašati nahrbtnikov in večjih torb, dežnikov (tudi zložljivih), vžigalnikov, fotoaparatov z izmenljivimi objektivi in naprav za (pol) profesionalno snemanje.

Dvig vstopnic na večerni blagajni Blagajna Eventim (pri dvorani Stožice) na stadionu bo odprta od 17. ure. Vse kupce vstopnic, ki so ob nakupu vstopnic označili osebni dvig na večerni blagajni, prosijo, da vstopnice prevzamejo pravočasno. Priporočljivo je najkasneje uro in pol pred tekmo (do 19.15).

