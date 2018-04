Slovenec v grškem kaosu, kjer njegov predsednik ne nosi pištole

Matic Kotnik

Grčija je dežela, ki leži na jugu Balkanskega polotoka. Njeni prebivalci obožujejo šport, zlasti moštvene igre, med katerimi prednjači nogomet. Navijači so temperamentni, dogajanje na tekmah nepredvidljivo. Tako na kot tudi izven igrišča. Večje tekme, zlasti derbiji med najmočnejšimi klubi, potekajo v zelo naelektrenem ozračju. Dvoboji potekajo na robu dovoljenega, saj ne manjka incidentov.

Ruski mogotec z opasano pištolo

Predsednik Paoka tri leta ne bo smel opravljati dejavnosti, povezanih z nogometom. Foto: Twitter Za vse pa niso krivi navijači, ampak tudi neposredni akterji, brez katerih sploh ne bi bilo nogometnih tekem. Ko sta se pred tedni na derbiju pomerila PAOK in atenski AEK, obračun pa je neposredno odločal o vodilnem položaju, je svet obšel prizor razjarjenega predsednika solunskega kluba Ivana Savidisa. Eden najbogatejših Rusov, ki velja za neformalnega šefa drugega največjega grškega mesta, ni bil zadovoljen s sojenjem.

Prihrumel je na igrišče, želel obračunati z delivci pravice, za pasom pa mu je bingljala pištola. Ta prizor je zakuhal ogromen škandal, zaradi katerega je bilo nato prekinjeno grško prvenstvo. Začele so padati kazni, grški nogomet pa je, zlasti kar se tiče boja za naslov, vstopilo v kaotično obdobje.

Zmešnjava s točkami

Kotnik se je lani iz Celja preselil v predmestje Aten, kjer domuje Panionios. Foto: Twitter Kako vse skupaj doživlja Matic Kotnik, edini slovenski legionar v grškem prvenstvu, ki brani za atenski Panionios in se poteguje za preboj v Evropo?

''Za nas je vse malce hecno. Radi bi igrali le nogomet, a se dogajajo stvari, ki res ne sodijo na nogometna igrišča. Najkrajšo potegnemo igralci. Radi bi igrali tekme, ne pa spremljali, kako se tekme odločajo na sodiščih. Vlada je ustavila prvenstvo. Navzven se je stanje resda pomirilo, a še nobeden ne ve, kaj bo. Kdo bo dobil koliko točk? S točkami je zmešnjava, to pa najbolj vpliva na nas igralce. Nogometaši se krvavo borimo za točke na igrišču, potem pa se odloča za zeleno mizo. Za nameček poteka vse skupaj zelo počasi. Saj veste, potem sledi pritožba, pa druga odločitev sodišča in tako naprej. Hecno,'' nam je zaupal 27-letni vratar, ki je konec tedna preživel v domovini.

Grške zelenice so v zadnjih dneh mirovale. Tokrat ne zaradi incidentov, ampak zaradi pravoslavnih velikonočnih praznikov. Korošec, ki se je v nedeljo odpravil nazaj v Atene, bo v kratkem dobro spoznal štadion v Solunu.

Kmalu dvakrat na razvpitem štadionu

Panionios je s tem, ko se je uvrstil v polfinale pokalnega tekmovanja, poskrbel za uspeh. Foto: Twitter Na njem bo kmalu gostoval kar dvakrat, najprej v prvenstvu (sobota, 14. april), nato pa še v pokalu, kjer se Panionios v polfinalu meri prav s Paokom. Možnosti za lovoriko so po prepričljivem porazu na prvi tekmi v Atenah zgolj še simbolične. To je zaznati tudi iz besed slovenskega legionarja.

''Po porazu z 1:3 smo bolj ali manj brez možnosti. Bolj smo osredotočeni na prvenstvo. Vsi vemo, da peto mesto prinaša Evropo. Čaka nas težko delo, saj moramo do konca sezone zmagati na vsaj treh od štirih tekem,'' meni prvi čuvaj mreže Panioniosa, ki na lestvici zaseda sedmo mesto. Lani je nastopil v Evropi, kjer se je med drugim predstavil tudi v Novi Gorici.

Prihodnjo soboto bo tako gostoval na razvpitem štadionu Toumbas, kjer domuje PAOK. Tam, kjer je Savidis, ruski mogotec, opasan s pištolo, poskrbel za veliko afero, nato pa prejel hudo kazen, saj po novem v nogometnih dejavnostih ne sme sodelovati kar tri leta.

''Kakor vem, je Paok doletela še kazen, tako da bomo igrali pred praznimi tribunami. Škoda, saj nas igralcev ne bi motil poln štadion. To je vendarle posebno vzdušje,'' bo Kotnik pogrešal gledalce.

Pri Panioniosu glavna zdravnik in lastnik nočnih lokalov

Na domačih tekmah Panioniosa, ki ne spada med grške klube z večjim naborom navijačev, se jih ne zbere veliko. Povprečno jih na tekmo pride okrog 2.500, kar ni veliko več od tistega, česar je bil Kotnik vajen v Celju. Je pa drugače, kar se tiče finančnih ugodnosti. V knežjem mestu se kar se tiče zaslužka nista cedila med in mleko. Kako pa je v Grčiji, kjer ponavadi vladajo posebne balkanske zakonitosti?

Tako se je veselil s soigralci, ko je Panionios lani v kvalifikacijah za ligo Europa izločil Gorico. Foto: Vid Ponikvar

''Finančno sem storil korak naprej v karieri. Moj klub je kar urejen. Vse ni ravno idealno (smeh, op. p.), a je kar v redu. Pravijo, da je bilo pred ekonomsko krizo veliko bolje, a se stanje počasi že izboljšuje.''

Vsak resnejši grški klub ima lastnika, ki ima malce več pod palcem. Tako kot denimo Savidis pri Paoku ali pa pri Olympiakosu Evangelos Marinakis. ''Pri nas sta dva. Prvi je zdravnik z zasebno kliniko, drugi pa je lastnik nočnih lokalov. Sta velika zaljubljenca v nogomet. In ne, ne nosita pištole za pasom (smeh, op. p.),'' se je obregnil ob afero s predsednikom Paoka in predstavil ožje vodstvo kluba, s katerim ima opravka na delu v predmestju Aten.

Pri velikanih je druga pesem

V tej sezoni spada med bolje ocenjene vratarje grškega prvenstva. Foto: Vid Ponikvar Grška prestolnica je v prvi ligi zastopana kar s šestimi klubi, Panionios pa spada med manj obiskane predstavnike. Razen, ko pride v goste kateri izmed večjih klubov. Takrat je na tribunah tudi po 10 tisoč gledalcev.

Čeprav velja Grčija za deželo z zelo vročekrvnimi navijači, dolgoletni vratar Celja na gostovanjih ni doživel kakšnih neugodnosti. ''Navijači so čustveni, impulzivni. Na tekmah je kar napeto, a nisem doživel še nič slabega. Če bi igral za kakšen večji klub, bi bilo verjetno drugače. Pri Panioniosu mi je všeč, da pri nas, kar se tiče rezultata, ne vlada pritisk. Pri velikanih pa je druga pesem. Pri njih je vsako leto cilj le naslov prvaka. Nič drugega ne pride v poštev. In če ti ne uspe, je vsak slab rezultat znak za alarm,'' je po svoje srečen, da ni v njihovi koži.

Presenetljiva gneča na vrhu in velik udarec za Olympiakos

Lani je ocenil, da je prerasel 1. SNL in se podal v tujino. Zdaj je na radarju znanih klubov. Foto: Vid Ponikvar V tej sezoni je pri vrhu grškega prvenstva zaznati novost. Gnečo. ''Grški soigralci so mi pred začetkom sezone namignili, da bi bila lahko ta sezona nekaj posebnega. Da bo izenačeno pri vrhu. V prejšnjih sezonah se je že po polovici sezone vedelo, da bo Olympiakos prvi, zdaj pa bo res napeto do konca. Po igri in formi na zadnjih tekmah največje možnosti za naslov pripisujem vodilnemu Aeku,'' je proglasil svojega kandidata za naslov.

Ravno atenski klub, katerega moč je v evropski ligi izkusila tudi Kekova Rijeka. Ta se je v kvalifikacijah za ligo prvakov pomerila tudi z Olympiakosom in tudi tam potegnila krajšo. ''Olympiakos je šele tretji. To je velik udarec za klub. Ta sezona je precej neuspešna. Kakor sem zasledil, so odstavili trenerja, predsednik pa je ekipo začasno poslal na dopust. To je storil bolj zaradi praznikov. Je pa res, da je nekaj igralcev tam že končalo sezono. Ne bo pa takšen rez, kot se je omenjalo v medijih,'' redno spremlja dogajanje v največjem grškem klubu.

Nikakor brez razloga. Nenazadnje je bil večkrat omenjan v govoricah o domnevnem zanimanju rdeče-belih iz Pireja za njegove vratarske usluge. ''Lepo je slišati, da si del takšnih govoric. Najbolj mi je pomembno, da dobro opravim sezono do konca, potem pa bomo videli kako naprej,'' noče prehitevati dogodkov Kotnik. Ne skriva želje, da bi v karieri stopil še na višjo stopničko in podpisal pogodbo še z močnejšim klubom od Panioniosa, a je prepričan, da se bo vse že zgodilo ob svojem času.

Po treh incidentih izguba licence?

Všeč mu je, da je kakvost grškega prvenstva močnejša od slovenskega, saj lahko tako lažje napreduje. Foto: Twitter Pogodba s klubom ga veže do konca sezone 2018/19. O tem bo zagotovo razmišljal tudi po koncu sezone, ko namerava z dekletom med počitnicami obiskati enega izmed številnih atraktivnih grških otokov.

''Že v Atenah je veliko za videti. Če sva z dekletom že tukaj, pa se spodobi, da greva v Grčijo tudi na počitnice,'' komaj čaka naporen konec sezone, ki bi se lahko zapisala v zgodovino, saj Olympiakos kot kaže ne bo prvak. Drugi velikan Panathinaikos, ki je velike uspehe dosegal tudi v Evropi, ima velike težave z dolgovi, zato je v zadnjih sezonah izgubil stik z vrhom.

Grško prvenstvo, lestvica: AEK Atene 25 tekem – 57 točk PAOK Solun 25 – 52 Olympiakos Pirej 26 – 51 Atromitos 26 – 47 Asteras Tripolis 26 – 36 Xanthi 26 – 36 Panionios 26 – 34 Panaitolikos 26 – 32 Panathinaikos 26 – 32 Levadiakos 26 – 31 PAS Giannina 26 – 30 Larissa 26 – 26 Apollon Smirnis 26 – 25 Lamia 26 – 25 Kerkyra 26 – 21 Platanias 26 – 10 Kazenske točke:

PAOK -3

Olympiakos -3

Panathinaikos - 2

Grško prvenstvo mu je hitro zlezlo pod kožo. ''Glede kakovosti je na kar visoki ravni. Malce slabega vtisa je zaradi škandalov, odvzemanja točk. To meče temno senco na prvenstvo. Žal ima prste vmes politika. Zdaj sprejemajo pravilo, po katerem bi lahko klub ob treh večjih izgredih navijačev v sezoni izgubil licenco. Tako bi ga lahko vrgli iz lige. S tem se ne bi kaznovalo neposredno navijačev, ampak kar klube. To pa lahko sproži načrtne akcije navijačev,'' je predstavil Kotnik morebitno novost, ki bi lahko doletela grško prvenstvo.

Hvaležen Oblaku in Handanoviću

V Grčiji "vsi" poznajo Jana Oblaka. Foto: Reuters Lani je ocenil, da je napočil primeren trenutek za selitev v tujino. Začutil je, da je prerasel slovensko ligo. Želel je izkusiti nekaj novega, kjer bi lahko napredoval. Načrt se mu je uresničil, saj se je nogometna Grčija kmalu prepričala, da Slovenija ne slovi kar tako za deželo, v kateri prevladujejo nadarjeni, uspešni in zelo delavni vratarji.

''Res je. Kogar koli v Grčiji vprašaš o slovenskem nogometu, ti vedno omeni Jana Oblaka ali pa Samirja Handanovića. Zaradi njiju se kot slovenski vratar v Grčiji počutim še lepše, kot bi se sicer. Rad bi se jima od srca zahvalil, saj nam delata zelo lepo reklamo,'' se je dotaknil rojakov pri Atleticu in Interju, ki spadata v evropskih vrh najboljših vratarjev.

Prepričan je, da je v Grčiji kot vratar napredoval. Najbolj zaradi tega, ker igra iz tedna v teden več težjih tekem kot bi jih v Sloveniji. V Grčiji je na zelo dobrem glasu. Predlani je bil že na reprezentančnih pripravah, lani je nosil dres B reprezentance, zato ga je marsikdo pričakoval na širšem seznamu novega selektorja Tomaža Kavčiča. Kotnik ga dobro pozna, saj je z njim sodeloval v mladi izbrani vrsti, podobno velja za reprezentančnega trenerja vratarjev Boruta Mavriča.

Ga je presenetilo, ker ga novi selektor ni uvrstil med kandidate za marčevski tekmi z Avstrijo in Belorusijo? ''S tem se ne obremenjujem. Trudim se, da branim in delam kar se da najbolje v klubu,'' je prepričan, da se mu lahko dobro delo v klubu v prihodnosti obrestuje tudi z reprezentančnim vpoklicem. Vprašanje je le, kateri klubski dres bo takrat nosil.