Ruskemu milijonarju, ki je vdrl na igrišče s pištolo, triletna kazen

Epilog je doživela največja afera v grškem nogometu v zadnjih letih, zaradi katere so za tri tedne prekinili grško nogometno prvenstvo. Disciplinska komisija lige je lastniku Paoka Ivanu Savidisu izrekla triletno prepoved sodelovanja v vseh z nogometom povezanih dejavnostih v prvenstvu. Vzrok za kazen je vdor na igrišče med uradno tekmo.

Grško prvenstvo so 13. marca prekinili, potem ko je na tekmi med solunskim Paokom in atenskim AEK prišlo do spopada med privrženci obeh klubov. Med drugim je lastnik Paoka Ivan Savidis protestiral ob sodniški odločitvi, zakorakal na igrišče, oborožen z revolverjem, ki ga je sicer nosil za pasom.

Po podatkih grških medijev gre za rusko-gruzijskega poslovneža - z dobrimi stiki z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom -, ki ga je disciplinska komisija dodatno kaznovala tudi s plačilom globe v višini 100.000 evrov.

Prepoved izrekli tudi športnemu direktorju

Zaradi vdora predstavnikov kluba na igrišče je bil kaznovan tudi klub z globo v višini 63.000 evrov in bolečim odvzemom točk. Liga je Paoku odvzela tri točke, kar pomeni, da so nogometaši solunske zasedbe v razvrstitvi lige nazadovali na tretje mesto. Paok je tako izgubil ključno prednost v boju za naslov grškega prvaka z AEK in Olympiakosom, je poročal grški nacionalni radio ERA-Sport.

V skladu z disciplinskim ukrepom bo Paok novo sezono začel z minusom dveh točk. Prav tako bo naslednje tri domače ligaške tekme odigral pred praznimi tribunami.

Kaznovan je bil tudi športni direktor kluba Slovak Luboš Michel, ki so mu zaradi vdora na igrišče izrekli 90 dnevno prepoved sodelovanja na tekmah, plačati pa bo moral tudi globo v višini 15.000 evrov. Disciplinska komisija je hkrati tekmo v Solunu registrirala z uradnim izidom 3:0 v korist AEK, ki je na pragu osvojitve naslova grškega prvaka.

Gre sicer za prvostopenjsko odločitev, kar pomeni, da se lahko vsi kaznovani pritožijo na izrečene disciplinske ukrepe.