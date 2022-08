Šporar in Kurtić zadela in njuna kluba sta na vrhu grške lige

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Andraž Šporar je zabil svoj prvi gol v grškem prvenstvu. Tako je Panathinaikos ekipo OFI na Kreti premagal z 2:0. V drugem krogu je zadel tudi Jasmin Kurtič in pomagal Paoku do zmage nad Atromitosom z 2:1.

Andraž Šporar je prvi gol za Panathinaikos zabil v evropskih kvalifikacijah, zdaj pa je prvega dal še v prvi grški ligi. Na štirih tekmah ima tako za svoj novi klub tako dva gola. Zeleno-beli iz Aten so na Kreti zmagali z 2:0. Šporar je igral do 76. minute.

Prvi gol v sezoni pa je dal še en slovenski reprezentant na delu v Grčiji Jasmin Kurtić. Njegov PAOK je z 2:1 premagal Atromitos. Kurtić je igral 80 minut. Panathinaikos in PAOK sta tako po dveh krogih še stoodstotna in po za zdaj nepopolnem drugem krogu na prvem in drugem mestu grškega prvenstva.

Celar prvi strelec švicarske lige

Medtem je na vrhu lestvice najboljših strelcev v prvi švicarski ligi Žan Celar. Za Lugano je na prvih šestih tekmah sezone zabil štiri gole, zadnjega to nedeljo ob porazu Lugana z 2:3 proti St. Gallenu. Lugano je trenutno sicer šele osmi.

Prvi gol Horvata v Avstriji

V avstrijski bundesligi je za zmago Sturma z 2:1 nad dunajskim Rapidom zadel Tomi Horvat. To je prvi gol nekdanjega nogometaša Mure za graški klub. Žan Rogelj pa je v šestem krogu zadel za Tirol, ki je z 1:3 izgubil proti Wolfsbergerju. Čeprav je Salzburg s kar 6:0 premagal Lustenau, Benjamin Šeško ni bil med strelci.