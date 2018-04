Lastnik Olympiakosa izgubil živce in vso ekipo poslal na prisilni dopust

V Pireju je zelo vroče

V grškem nogometu nikoli ni dolgčas. Potem ko je bilo tamkajšnje prvenstvo zaradi incidenta na tekmi med PAOK in AEK prekinjeno za tri tedne, se je zdaj v središču pozornosti znašel Olympiakos. Lastnik rekorderja po številu naslovov državnega prvaka Evangelos Marinakis je namreč razpustil člansko ekipo in ukazal, da bo klub sezono končal z mladinci.

Potem ko je Olympiakos v soboto z 1:1 remiziral v gosteh pri desetouvrščenem Levadiakosu, je njegov lastnik, kontroverzni Evangelos Marinakis, izgubil živce. Bogati ladjar, ki ima v lasti tudi angleški klub Nottingham Forest in so ga nedavno povezovali z mafijskimi posli, se je namreč po tej tekmi odločil, da razpusti prvo ekipo.

Najprej je nogometašem članske ekipe naložil 400 tisoč evrov kazni, potem jih je poslal na prisilni dopust in sporočil, da bo Olympiakos sezono končal z mladinci. To je nevsakdanje predvsem zato, ker Pirejčani za vodilnim atenskim AEK, ki ima resda tekmo več, zaostaja le za šest točk in je pet krogov pred koncem prvenstva še v igri za naslov.

Zanimajo vas le lepe hiše in dragi avtomobili

Bogati ladjar ima dovolj. Foto: Getty Images "Jaz in navijači smo vas trpeli dovolj časa. Danes boste zapustili klub in odšli na počitnice. Do konca sezone bodo barve našega kluba branili mladinci, ki do Olympiakosa čutijo veliko več, kot čutite vi, in živijo zanj. Vi mislite le na lepe hiše in drage avte, ki jih imate. Za klub vam ni mar. Iz svojega žepa sem za vaša luksuzna življenja plačal več milijonov. Zaradi vas sem odpustil tri trenerje, pa se je na koncu izkazalo, da ste največji krivci za neuspehe vi," je nogometašem sporočil Marinakis in šokiral nogometni svet.

"Olympiakos bom zgradil na novo. Postal bo ekipa, o kateri vsi sanjamo," je še povedal bogati lastnik Olympiakosa, ki je bil grški prvak v vsaki od zadnjih sedmih sezon tamkajšnjega prvenstva. V tej sezoni je nekdanji klub Zlatka Zahovića in Srečka Katanca nastopal tudi v ligi prvakov in izpadel po skupinskem delu. Od grškega pokala se je poslovil v četrtfinalu.

Marinakis je po tekmi proti Levadiakosu odslovil tudi trenerja Oscarja Garcio. Španec je na klop prišel v začetku leta, ko je nasledil Takisa Lemonisa. Pred njim je sezono na klopi Olympiakosa začel Kosovec Besnik Hasi.

Nogometaši Olympiakosa so se znašli na udaru bogatega lastnika kluba. Foto: Reuters

Kaj se bo zgodilo z nogometaši?

Med nogometaši Olympiakosa sta najbolj zveneči imeni občasni nemški reprezentant in nekdanji član Chelseaja Marko Marin in belgijski reprezentant, ki ga je v Pirej posodil Everton, Kevin Mirallas. Negotova je predvsem usoda zadnjega, ki upa, da bo z Belgijo potoval na letošnje svetovno prvenstvo v Rusiji.

Kaj se bo, če bo Marinakis res držal obljubo, zgodilo z nogometaši, ki so na seznamu članske ekipe in so očitno predčasno končali sezono, ni znano.