Kaos v Grčiji: milijonar s pištolo na igrišču iskal sodnika

Ivan Savvidis je leta 2012 postal lastnik PAOK. Takrat je poplačal vse klubske dolgove, ki so znašali dobrih deset milijonov evrov. Pred tem je strast do nogometa kazal kot predsednik ruskega prvoligaša Rostova (od 2002 do 2005). Njegovo bogastvo je ocenjeno na pol milijarde evrov. Foto: Twitter

Ko je sodnik na derbiju grškega prvenstva med PAOK in atenskim Aekom v izdihljajih srečanja na začudenje domačih navijačev razveljavil zadetek, ki bi domačim prinesel zlata vredno zmago z 1:0, je besni Rus z grškimi koreninami Ivan Savvidis prihrumel na zelenico in hotel obračunati z delivci pravice. Opasan je bil s pištolo, a na srečo se ni zgodilo najhujše. Dvoboj so prekinili, tako da bo odločen za zeleno mizo, fotografija njegovega šerifskega vpada na igrišče pa je hitro obkrožila svet.

Grčija že vrsto desetletij velja za državo z izjemno vročekrvnimi navijači. Redka so prvenstva, ki se končajo brez afer, izgredov in medsebojnih obračunavanj fanatičnih privržencev. V zadnjih sedmih letih na grških zelenicah kraljuje Olympiakos. Velikan iz Pireja prvenstva osvaja kot po tekočem traku. Največji tekmec Panathinaikos mu ne more konkurirati. V tej sezoni pa je Olympiakos, ki je na poti do skupinskega dela lige prvakov pokvaril načrte Kekovi Rijeki, pokazal ranljivost. V domačem prvenstvu ni najboljši. Na lestvici je pred njim atenski AEK, le točko za njim je solunski PAOK. Do konca prvenstva bo odigranih le še pet krogov, tako da se obeta razburljiv razplet.

Zadetek je razveljavil, nato pa ga vendarle priznal?

V nedeljo sta se v Solunu pomerila PAOK in AEK. Dvoboj je potekal v napetem ozračju. Štadion je bil poln do zadnjega kotička. Več kot 30 tisoč navijačev je pričakovalo zmago gostiteljev, ki bi se s tem povsem približali AEK in se vmešali v boj za naslov prvaka. Po rednem delu še vedno ni bilo zadetkov, nato pa je završalo. V sodnikovem podaljšku je Fernando Varela, reprezentančni branilec Zelenortskih otokov, zatresel mrežo AEK!

Štadion Toumba je eksplodiral od navdušenja. Le nekaj sekund pozneje pa je sledil šok. Sodnik Georgios Kominis je zadetek zaradi nedovoljenega položaja igralca, ki sicer ni aktivno vplival na igro, razveljavil. Ostalo je pri 0:0. Domačim nogometašem in navijačem je prekipelo, najbolj pa se je razburil lastnik in predsednik kluba. To je 58-letni Rus z grškimi koreninami Savvidis.

Nekdanji sodnik Michel mu je sporočil, da je konec z njim

Eden najbogatejših ruskih podjetnikov, ki se lahko pohvali tudi s politično kariero, v kateri je tesno sodeloval z Vladimirjem Putinom, je besnel od nezadovoljstva. Iz častne lože jo je ucvrl na igrišče in v druščini telesnih stražarjev iskal sodnika. Kamere so hitro razkrile, da je Savvidis, ki velja za najvplivnejšega moža v Solunu, oborožen s pištolo. Sodniku Georgiosu Kominisu naj bi namenil nekaj grdih besed, športni direktor kluba, nekdanji znani slovaški nogometni sodnik Luboš Michel, pa mu je sporočil, da je konec z njim. Najhujšega, bližnjega stika med razjarjenim vodstvom kluba in sodniki, vendarle ni bilo. Delivci pravice so jo pravočasno pobrisali v slačilnico, pred tem pa še prekinili srečanje.

Da je zaplet še večji, je poskrbelo poročilo delegata, v katerem je sodnik dejal, da je po posvetu s stranskima sodnikoma vendarle priznal zadetek, a je pred tem Savvidisev vdor na igrišče poskrbel za prekinitev dvoboja. Zdaj še čaka odločitev za zeleno mizo. Če bo ostalo pri rezultatu 0:0, bo imel AEK 55, Olympiakos 53 in PAOK 50 točk. Če bi zmagali gostitelji, bi bila pri vrhu popolna gneča (AEK 54, Olympiakos 53 in PAOK 52), če pa bi zmaga pripadla gostom, kar bi glede na visoko stopnjo izgredov tudi lahko dočakali, pa bi se AEK pet krogov pred koncem prvenstva ponudila izjemna priložnost za naslov. Imel bi 57 točk, Olympiakos 53, PAOK pa le 49.

Kako je trenerja Olmypiakosa v glavo zadela rola papirja:

To je že drugi incident na štadionu Toumbia. Prejšnji mesec, natančneje 25. februarja, ko je PAOK gostil Olympiakos, je gostujočega trenerja Oscarja Garcio v glavo zadela rola toaletnega papirja. Solunskemu klubu so zaradi tega incidenta naknadno odvzeli tri točke. Če jih ne bi, bi bil PAOK pri vrhu grškega prvenstva, tako pa vendarle gleda v hrbet AEK in Olympiakosu.