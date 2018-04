Fantastični Oblak prekrižal načrte Realu, Kek v igri za naslov #video

Slovenski nogometaši na delu v tujini

Matjaž Kek ostaja v igri za naslov

Matjaž Kek je trener Rijeke že dobrih pet let. Foto: Vid Ponikvar



Rečani so prvi polčas dobili z 2:0, nato so gostitelji z bele točke znižali rezultat, konec dvomov o zmagovalcu pa je bilo v 78. minuti, ko je Jakov Puljić dosegel gol za končnih 3:1. V 86. minuti je v igro vstopil še občasni slovenski reprezentant Matic Črnic. Nogometaši @NKRijeka pobijedili su na gostovanju Slaven Belupo 3:1 u utakmici 28. kola Hrvatski telekom Prve lige 💪 👏https://t.co/jPnTwzQTJc#ZajednosmoRijeka #PrvaHNL pic.twitter.com/tBkag6xnvv — NK Rijeka (@NKRijeka) April 8, 2018 Rijeka na lestvici še naprej zaseda tretje mesto. S tekmo več za vodilnim Dinamo zaostaja šest, za drugouvrščenim Hajdukom pa točko. Nogometaši Rijeke so po bolečem izpadu iz pokala, ko so med tednom v Zagrebu izgubili z 0:3 proti Dinamu, v Koprivnici pokazali boljšo igro in v 28. krogu hrvaškega prvenstva s 3:1 premagali Slaven Belupo.Rečani so prvi polčas dobili z 2:0, nato so gostitelji z bele točke znižali rezultat, konec dvomov o zmagovalcu pa je bilo v 78. minuti, ko je Jakov Puljić dosegel gol za končnih 3:1. V 86. minuti je v igro vstopil še občasni slovenski reprezentant Matic Črnic.Rijeka na lestvici še naprej zaseda tretje mesto. S tekmo več za vodilnim Dinamo zaostaja šest, za drugouvrščenim Hajdukom pa točko.

Jan Oblak je na madridskem derbiju klonil le enkrat. Po mojstrskem strelu ga je premagal kdo drug kot Cristiano Ronaldo. Foto: Getty Images

Vratarji:

Jan Oblak: ponos slovenskega nogometa je bil v središču pozornosti velikega madridskega derbija, ki je potekal na štadionu Santiago Bernabeu in se razpletel brez zmagovalca (1:1). Škofjeločan je nanizal kar nekaj izjemnih obramb. Na koncu jih je zbral kar šest in si za svoj nastop prislužil visoke ocene.

Premagal ga je le najbolj vroči beli baletnik Cristiano Ronaldo, ki je na začetku drugega polčasa mojstrsko poslal žogo v mrežo. Portugalec je na zadnjih desetih tekmah v vseh tekmovanjih dosegel kar 20 zadetkov. Oblak je bil ob njegovem strelu nemočen. Slovenski reprezentant se je v prvem polčasu najbolj izkazal s posredovanjem ob strelu Raphaela Varaneja, v izdihljajih srečanja pa je ukrotil žogo po natačnem izvajanju prostega strela Sergia Ramosa.

Obramba Oblaka prostega strela Ramosa:

Drugouvrščeni Atletico je z remijem zadržal prednost štirih točk pred Realom. Za vodilno Barcelono zaostaja 11 točk. Oblak je v tej sezoni v španskem prvenstvu na 31 tekmah prejel 15 zadetkov, tako da še naprej na srečanje v povprečju prejema manj kot polovico zadetka. V tekmovanju za lovorika zamora, ki jo prejme vratar španskega prvoligaškega kluba z najmanjšim številom prejetih zadetkov, Oblak jo je osvojil že dvakrat zapored, je 25-letni Slovenec zadržal vodstvo. Ima tesno prednost pred prvim čuvajem mreže Barcelone Marc-Andrejem ter Stegnom, ki je v tej sezoni prejel 16 zadetkov.

Vid Belec: Sampdoria se je v prvi italijanski ligi v mestnem derbiju proti Genovi razšla brez zadetkov (0:0). Dvoboj je spremljal s klopi za rezervne igralce, tako da bo moral na debi v majici moštva iz Genove še nekoliko počakati.

Jan Koprivec: s Pafosom bo v ligi za obstanek ciprskega prvenstva ta konec tedna zaradi pravoslavnih velikonočnih praznikov počival.

Miha Mevlja je z Zenitom izgubil doma proti Krasnodarju in na lestvici zdrsnil na peto mesto. Foto: Getty Images

Branilci:

Kenan Bajrić: Slovan iz Bratislave je v derbiju slovaškega prvenstva v soboto izgubil na gostovanju pri vodilnem Spartaku iz Trnave, ki je tako prednost pred drugouvrščenim velikanom iz slovaške prestolnice povišal na deset točk. Ljubljančan je odigral vso tekmo, gostje pa so imeli od 32. minute zaradi rdečega kartona igralca manj na zelenici.

Jure Balkovec: Bari 1903 ostaja med resnimi kandidati za napredovanje v serie A. V soboto je v 34. krogu na štadionu San Nicola remiziral s Salernitano (1:1). Belokranjec, ki se je v zadnjih tednih ustalil v začetni enajsterici, je odigral vso tekmo. Bari je v serie B na petem mestu.

Bojan Jokić: novopečeni kapetan Slovenije, ki v Rusiji igra na levi strani zvezne vrste, je v soboto na gostovanju pri Arsenalu v Tuli izgubil z 1:2. Odigral je 80 minut in prejel rumeni karton.

Luka Krajnc: s Frosinonejem, ki se poteguje za preboj v prvo italijansko ligo, je v soboto ostal brez točk na gostovanju v Parmi (0:2). Štajerec je dvoboj spremljal s klopi za rezervne igralce. Frosinone je po šestem porazu v tej sezoni na razpredelnici zdrsnil na tretje mesto.

Miha Mevlja: Zenit se je po izpadu iz Evrope posvetil le igram v domačem prvenstvu. V soboto je na domačem štadionu spravil navijače v slabo voljo s porazom proti Krasnodarju (1:2). Odigral je vso tekmo in pet minut pred koncem prejel rumeni karton. Zenit je na lestvici padel na peto mesto.

Nemanja Mitrović: z Jagiellonio je v soboto v zadnjem krogu rednega dela poljskega prvenstva doma ostal praznih rok proti Wisli Plock (1:3) in na lestvici izgubil prvo mesto. Ljubljančana, ki je odigral vso tekmo, je prehitel Lech Poznan. Jagiellonia za njim zaostaja točko. Najboljši poljski klubi bodo nadaljevali sezono v ligaški skupini za prvaka.

Aljaž Struna: s Palermom je v drugi italijanski ligi v soboto doma remiziral s Pescaro (1:1). Vso tekmo je odigral v osrčju obrambe Palerma, ki je z novo točko na lestvici prehitel Frosinone in se povzpel na drugo mesto.

Nejc Skubic: Konyaspor je v nedeljo osrečil navijače z zelo pomembno zmago v boju za obstanek. Pred tem krogom je bil na 17. mestu, tako da mu je zelo grozila selitev v drugo ligo, po izdatni nedeljski zmagi nad Sivassporjem (5:0) pa se je povzdignil na lestvici. Nekdanji kapetan Domžal je blestel na igrišču.

Zadetek Skubica proti Sivassporju:

Prispeval je prvi zadetek za Konyaspor, ko je zadel v polno v 16. minuti, nato pa prispeval podajo še za zadnji zadetek (za 5:0). Na dvoboju je bil najboljši strelec kamerunski zvezdnik Samuel Eto'o. Dosegel je dva zadetka. Skubic je s sedmimi zadetki v tej sezoni prvi klubski strelec!

Benjamin Verbič se je vrnil na igrišče z novim zadetkom v dresu kijevskega Dinama proti Zoryi. Foto: Vid Ponikvar

Vezisti:

Valter Birsa: Chievo je v prvi italijanski ligi v nedeljo gostoval pri drugouvrščenem Napoliju in vse do 89. minute vodil, nato pa so Neapeljčani zabili dva gola, prišli do preobrata in zmagali z 2:1. Primorca zaradi težav s poškodbo ni bilo niti na klopi gostov.

Domen Črnigoj: novopečeni slovenski reprezentant je v nedeljo priznal premoč branilcu naslova Baslu. Lugano je izgubil z 0:1, Primorec pa je odigral vso tekmo.

Josip Iličić: po poškodbi, ki jo je staknil na tekmi v majici Slovenije proti Belorusiji, še vedno ni nared za vrhunske izzive. V soboto tako ni kandidiral za gostovanje Atalante pri Spalu, na katerem so njegovi soigralci osvojili točko (1:1).

Kevin Kampl: povratnik v slovensko reprezentanco bo v prvi nemški ligi z RB Leipzigom v ponedeljek ob 20.30 gostil svoj nekdanji klub Bayer Leverkusen. Igral naj bi od prve minute.

Rene Krhin: Nantes je v soboto izgubil na gostovanju pri francoskem prvaku Monacu (1:2), ki se počasi poslavlja od naslova, saj za vodilnimi Parižani zaostaja 14 točk. Štajerec je odigral vso tekmo in si v 48. minuti prislužil rumeni karton.

Jasmin Kurtić: s Spalom je v prvi italijanski ligi v soboto doma remiziral proti nekdanjemu klubu Atalanti (1:1). Odigral je vso tekmo in v 79. minuti prejel rumeni karton. Srečanja z velikim prijateljem Josipom Iličićem na igrišču ni doživel, saj Kranjčan zaradi poškodbe ni kandidiral za tekmo.

Rajko Rotman: z Götzepejem bo v nedeljo ob 18. uri v turškem prvenstvu gostoval pri prvaku Bešiktašu. Tekmo naj bi začel na klopi.

Leo Štulac: Venezia je v nedeljo v drugi italijanski ligi doma izgubila z Brescio z 1:2. Novopečeni reprezentant je igral celo tekmo.

Benjamin Verbič: Dinamo Kijev, ki je pred kratkim izpadel iz lige Europa, je v soboto v 26. krogu ukrajinskega prvenstva napolil mrežo Zorye iz Luganska. Zmagal je kar s 4:0, drugi zadetek pa je dosegel 24-letni Vojničan. Odpravil je poškodbo roke, zaradi katere ni nastopil ne na zadnji reprezentančni tekmi z Belorusijo ne na zadnji prvenstveni Dynama proti Mariopolu.

Zadetek Benjamina Verbiča:

Odigral je vso tekmo in se na štadionu Valerij Lobanovski, dvoboj je spremljalo 13 tisoč gledalcev, razveselil drugega zadetka v ukrajinskem prvenstvu. Oba je dosegel proti Zoryi. Atraktivno je poslal žogo v mrežo po odbitem strelu soigralca, ki je pred tem s silovitim projektilom stresel vratnico. Kijevčani še naprej za vodilnim Šahtarjem zaostajajo šest točk.

Miha Zajc: Primorski vezist je že pri sedmih prvenstvenih golih in devetih podajah v tej sezoni in je eden izmed najboljših posameznikov Empolija, ki ostaja hit druge lige. Na prvem mestu ima devet točk prednosti pred najbližjima zasledovalcema Palermom in Frosinonejem, tako da se mu nasmiha vrnitev med elito. V soboto je remiziral pri Spezii (1:1), Primorec pa je odigral 90 minut.

Robert Berić, ki je na 10 prvenstvenih tekmah zabil 5 golov za Saint Etienne, spet ni igral. Foto: Reuters

Napadalci:

Robert Berić: še drugič zapored ni zaigral za Saint Etienne, ki je v petek zvečer v prvi francoski ligi nesrečno ostal brez zmage proti PSG pred domačimi navijači. Proti glavnemu favoritu za naslov je vodil, imel večji del tekme igralca več in ob tem zapravil tudi enajstmetrovko, a se moral na koncu sprijazniti z remijem z 1:1, potem ko so Parižani izenačili z avtogolom v 92. minuti tekme. Krčan si jo je v celoti ogledal s klopi za rezervne igralce.

Glede na to, da je, odkar se je vrnil iz Belgije, na desetih prvenstvenih tekmah zabil pet golov, ni malo takšnih navijačev, ki so nad tem začudeni in zaradi te odločitve kritizirajo trenerja Jean-Louisa Gasseta.

Roman Bezjak: z Jagiellonio je v soboto v zadnjem krogu rednega dela poljskega prvenstva doma ostal praznih rok proti Wisli Plock (1:3) in na lestvici izgubil prvo mesto. Jagiellonio je za točko prehitel Lech Poznan. Korošec je v igro vstopil v 56. minuti. Najboljši poljski klubi bodo nadaljevali sezono v ligaški skupini za prvaka.

Tim Matavž: Vitesse je v soboto izgubil na gostovanju pri moštvu NEC iz Brede (0:1). Primorec, ki je odigral celo tekmo, bo tako poseben dosežek lovil v prihodnjih krogih. V tej sezoni se je med strelce vpisal devetkrat. Več zadetkov od njega je v nizozemskem prvenstvu doseglo le 17 nogometašev. Če se bo slovenski reprezentant vpisal med strelce še enkrat, bo postal šele peti tujec, ki je na Nizozemskem v dresu treh različnih prvoligašev dosegel vsaj deset zadetkov. Matavž je v karieri z zadetki že navduševal navijače Groningena in PSV Eindhoven.

Andraž Šporar: s Slovanom iz Bratislave je v prvi slovaški ligi v soboto izgubil veliki derbi. Gostval je pri vodilnem Spartaku iz Trnave (0:1 in ostal brez točk. Odigral je vso tekmo, za najboljšim slovaškim klubom, s katerim se meri tudi v polfinalu slovaškega pokala, pa zaostaja v prvenstvu že deset točk.

Na seznamu so nogometaši, ki so se znašli na prvem reprezentančnem seznamu novega selektorja Tomaža Kavčiča za prijateljsko tekmo proti Avstriji v Celovcu in Belorusijo v Ljubljani marca letos.

Preostali slovenski nogometaši, ki igrajo v tujini: